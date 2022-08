Spreitenbach «Zurzeit stehe ich mitten im Leben»: Der 21-jährige Geigenspieler Silvan Dezini plant seine erste eigene Konzertreihe Das Geigentalent Silvan Dezini aus Spreitenbach ist mittlerweile 21 Jahre alt und hat gerade das erste Jahr seines Musikstudiums absolviert. Nach einem Unterbruch vor zwei Jahren ist er nun wieder bereit für neue Herausforderungen. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 08.08.2022, 05.00 Uhr

Silvan Dezini in seiner Wohnung in Spreitenbach. Bild: Severin Bigler

Bereits mit 14 Jahren war sich Silvan Dezini sicher, dass er seine Leidenschaft, das Geigespielen, zum Beruf machen will. Damals nahm er Geigenunterricht am Zürcher Konservatorium und besuchte eine Privatschule. Seither ist viel passiert. Unter anderem begleitete ihn das Symphonieorchester der Bayerischen Philharmonie im Jahr 2018 auf Europatournee. Nun hat der mittlerweile 21-jährige Spreitenbacher gerade sein erstes Jahr des Musikstudiums an der Zürcher Hochschule der Künste absolviert.

«Es ist eine Art Traum, der für mich gerade in Erfüllung geht», sagt Dezini. Neben den beiden Studentenorchestern, in denen er spielt, tritt er auch immer wieder mit dem bekannten Aargauer Ensemble Chaarts auf, das es letztes Jahr mit seinem Album sogar in die Charts schaffte. Ausserdem plant Dezini gerade seine eigene Konzertreihe, die den Namen «Ostinato Konzerte» tragen soll. «Zurzeit stehe ich mitten im Leben», sagt er. Das war aber nicht immer so in den letzten Jahren.

Aus Leidenschaft wurde plötzlich Leistungsdruck

Vor etwa zwei Jahren hatte er bereits einmal das Musikstudium begonnen, musste es dann aber abbrechen. «Ich habe jeden Tag vier bis fünf Stunden Geige gespielt und mich selbst irgendwann immer mehr unter Druck gesetzt», sagt Dezini. Das ständige Streben nach Leistung habe sein Körper irgendwann nicht mehr mitgemacht, sagt er.

«In dieser Zeit musste ich auch lernen, dass das Musikbusiness hart ist und nicht nur mit positiven Emotionen verbunden ist», sagt Dezini. Ein Jahr lang nahm er sich eine Auszeit, um wieder zu sich selbst zu finden. Seine Geige legte er aber nur für ein paar Monate weg und begann dann wieder zu spielen. «Ich konnte so herausfinden, wie ich mir den Druck beim Geigespielen nehmen kann. Das hat enorm viel gebracht», sagt Dezini.

Das Geigespielen ist für Dezini ein sicherer Hafen und etwas, worin er voll aufgehen kann. Bild: Severin Bigler

Heute spielt er nicht weniger Geige – im Gegensatz zu früher hat er aber einen Weg gefunden, mit dem täglichen Üben umzugehen. «Paradoxerweise ist das Geigespielen für mich einerseits mein sicherer Hafen und etwas, worin ich voll aufgehen kann», sagt Dezini. Andererseits sei es aber auch das Geigespielen, das bei ihm negative Gefühle auslösen könne.

«Ich vergleiche das gerne mit einer Torte: Viele mögen Torte, aber niemand isst gerne jeden Tag Torte», sagt er. Nach wie vor empfindet Dezini den Alltag als angehender Musiker als herausfordernd. Mit der jetzigen Situation sei er aber trotzdem sehr zufrieden, sagt er.

Der Start seiner eigenen Konzertreihe steht bevor

Seine Tage plant er meist eher spontan und setzt sich lediglich ein paar grobe Tagesziele. In der Regel funktioniere das so ganz gut, sagt Dezini. Zurzeit nimmt er es sich in seinen Semesterferien ohnehin etwas gemütlicher.

In weniger als einem Monat, am 28. August, findet in der Klosterkirche Wettingen ein von Dezini organisiertes Konzert statt. Es ist das erste seiner geplanten Konzertreihe «Ostinato Konzerte», was so viel bedeutet wie «sich stetig wiederholend». Bei der auftretenden Gruppe handelt es sich um ein Streichensemble, bei dem Dezini die Leitung sowie auch die Rolle des Solisten übernimmt.

Am kommenden Konzert vom 28. August in der Klosterkirche Wettingen wird Dezini die Leitung übernehmen. Bild: Severin Bigler

«Das Ensemble setzt sich aus hervorragenden Musikern zusammen, die bereits einige Erfolge verzeichneten», sagt Dezini. Darunter sind Cellospieler Solme Hong, Cembalospielerin Naoko Matsumoto sowie Dezinis Mentor und Geigenspieler Sebastian Bohren.

Es sei aber keine fest formierte Gruppe, sondern es könnten jederzeit neue Musikerinnen und Musiker dazustossen, sagt er. Auch gegenüber anderen Instrumenten, die nicht in ein typisches Streichensemble passen, ist Dezini offen. Am Konzert vom 28. August gibt das Ensemble ab 17 Uhr unter anderem Stücke von Vivaldi und Mozart zum Besten.

Wie viele Leute das Konzert anziehen wird, ist für Dezini schwierig einzuschätzen. Die Hauptsache ist für ihn aber ohnehin, dass das Publikum Freude an der Musik hat: «Wenn ich die Menschen mit meiner Geige berühren kann und ihnen ein Stück weit meine Leidenschaft weitergeben kann, ist für mich alles erreicht.»

Er spielt auf einer besonderen Geige

Für ihn sei das Geigespielen etwas Persönliches und schon fast Intimes geworden, sagt Dezini. So identifiziere er sich nicht nur mit seiner eigenen Stimme, sondern auch mit dem Klang seiner Geige. Seit etwa einem halben Jahr spielt Dezini auf einer neuen, besonderen Geige, die ihm von einer musikbegeisterten Familie geliehen wird: «Sie stammt aus Mailand und ist bereits über 300 Jahre alt.» Durch den reifen Klang habe er beim Spielen das Gefühl, zu spüren, wie viel die Geige schon erlebt hat.

Der 21-Jährige blickt beruflich nach wie vor einer musikalischen Zukunft entgegen. Bild: Severin Bigler

Neben der Musik ist ihm vor allem seine Familie sowie eine gute Beziehung zu ihm nahestehenden Personen wichtig. «Meine Familie lag mir schon immer am Herzen, aber in den letzten Jahren habe ich noch einmal deutlicher gemerkt, wie enorm wichtig ihre Unterstützung für mich ist», sagt Dezini.

Nach wie vor ist für den 21-Jährigen klar, dass seine berufliche Zukunft aus dem Geigespielen und der Musik bestehen soll. «Mein Ziel ist es, ein typischer Musiker zu werden, der sich Freiheiten nimmt und seinen persönlichen Interessen nachgeht», sagt Dezini. Grundsätzlich sei er aber sehr offen, weshalb er auch nicht ausschliesse, später einmal Geigenunterricht zu geben.

