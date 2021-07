Spreitenbach Zürcher, die sich im Shoppi Tivoli impfen lassen, müssen auch die zweite Dosis im Aargau nehmen Die mobile Impfaktion im Spreitenbacher Shoppingcenter dürfte auch für viele Zürcher attraktiv sein. Der Kantönligeist verlangt allerdings, dass man sich beide Impfdosen im gleichen Kanton spritzen lässt. Der Aargau verspricht nun den Zürchern, dass man für betroffene Impfwillige jeweils eine Lösung finden werde. David Egger 14.07.2021, 11.59 Uhr

Wird Impfshopping zum neuen Trend? Das wird sich dieses Wochenende in Spreitenbach zeigen. Themenbild: Reto Martin

Zuerst ein Kaffee bei der Caffè-Bar Motta, dann ein neues Oberteil bei Chicorée und schliesslich noch schnell die erste Corona-Impfung am mobilen Impfstand. Danach geht es in der Migros mit dem Wocheneinkauf weiter. So oder ähnlich wird es ab diesem Donnerstag bis und mit Samstag im Shoppi Tivoli in Spreitenbach laufen. Denn der Kanton Aargau hat sich dazu entschlossen, im Shoppingcenter für drei Tage eine Impfaktion durchzuführen.