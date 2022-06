Die Minigolfanlage Tivoli in Spreitenbach wird renoviert

Spreitenbach Walter Wiederkehr kehrt zurück: Der ehemalige Besitzer des Dietiker Minigolfparks renoviert nun die Minigolfanlage Spreitenbach Walter Wiederkehr gab vor zwei Jahren den Minigolfpark Mühlematt in Dietikon ab. Diesen April hat er die Minigolfanlage Tivoli in Spreitenbach gekauft. Der in Dietikon aufgewachsene Kundendienstberater erfüllt sich damit einen Traum. Sophie Deck Jetzt kommentieren 15.06.2022, 05.00 Uhr

Walter Wiederkehr entdeckte vor über 30 Jahren auf der Minigolfanlage Tivoli seine Leidenschaft für den Sport. Valentin Hehli

Neben dem Einkaufszentrum Tivoli in Spreitenbach steht auf einem grünen Fleck, zwischen Bäumen und Büschen, eine verlassene Minigolfanlage. Im Regen sehen die abgenutzten Minigolfbahnen mit ihren roten Pilzlämpchen charmant aus. «Noch vor ein paar Wochen sah es hier ganz anders aus», sagt Walter Wiederkehr, der die Minigolfanlage Tivoli kürzlich gekauft hat und nun dabei ist, sie zu renovieren.

«Der Vorbesitzer hatte vieles liegen lassen. Vor allem Äste, aber auch andere Dinge. Einmal habe ich einen kaputten Staubsauger gefunden», erzählt er. Abfall wie den Staubsauger hat Wiederkehr entsorgt, die Äste hat er gesammelt und vor dem Restaurant gelagert, auf einem Haufen so hoch wie das Dach.

Durch das Aufräumen sehe die Anlage nun schon viel besser aus. Als Nächstes muss Wiederkehr sich um die Pflege der Bahnen kümmern. Die meisten Arbeiten nimmt der Kundendienstberater selbst vor – am Abend nach der Arbeit oder am Wochenende.

Von Dietikon nach Spreitenbach

Weil Minigolf seine Leidenschaft sei, opfere er gerne seine Freizeit dafür. Tatsächlich habe er im letzten Jahr gemerkt, dass er gar nicht anders kann. Denn bis vor zwei Jahren führte Wiederkehr noch die Minigolfanlage Mühlematt in Dietikon, wo er auch aufgewachsen ist und arbeitet. Auch dies tat er aus Leidenschaft, zuerst Vollzeit, dann neben der Arbeit am Wochenende. Doch als es dann so aussah, als ob die Anlage abgerissen würde, damit auf dem Areal Wohnungen gebaut werden können, habe er sich dazu entschieden, sie abzugeben.

«Mein Vertrag wäre sowieso bald ausgelaufen. Ich dachte nicht, dass es die Anlage danach noch geben würde. Also entschloss ich mich, ein neues Kapitel zu beginnen – ohne Minigolfanlage», sagt Wiederkehr. Die Anlage wurde am Ende von der Stadt gerettet und soll nun zu den Sommerferien hin wieder öffnen.

Wiederkehr wollte derweil eigentlich seine neue Freiheit geniessen. Doch es habe nicht lange gedauert, bis er begann, mit der Minigolfanlage Tivoli in Spreitenbach zu liebäugeln. Der 62-Jährige erzählt:

«Ich habe jahrelang sieben Tage in der Woche gearbeitet. Die plötzlich freien Wochenenden kamen mir immer länger vor. Und jedes Mal, wenn ich an der Minigolfanlage Tivoli vorbeiging, überlegte ich, was ich damit machen könnte.»

Irgendwann Mitte letzten Jahres hielt es Wiederkehr dann nicht mehr aus und fragte den Besitzer, ob er die Anlage verkaufen wollte. Dieser habe zuerst ja gesagt, sich dann aber lange nicht mehr gemeldet. Insgesamt habe er ihn über neun Monate gleich viermal angefragt, bis der Verkauf zu Stande kam.

«Ich war am Schluss gar nicht mehr sicher, ob ich die Anlage überhaupt noch wollte. Das ganze Hin und Her hatte mich viel Nerven gekostet. Aber ich hatte nicht aufgegeben, weil die Anlage mir so gefiel, und deswegen kaufte ich sie am Ende doch.»

Eine besondere Minigolfanlage

Wiederkehr bereute die Entscheidung nicht. Die Anlage macht ihm viel Freude. Ausserdem hat sie für ihn noch eine zusätzliche Bedeutung: Die Minigolfanlage Tivoli war die erste Anlage, auf der Wiederkehr vor über 30 Jahren selbst erstmals den Schläger in die Hand nahm.

«Es gab einmal abends hinter der Anlage ein Open-Air-Konzert, das ich mit meiner Frau besuchte», erzählt er.

«Auch die Anlage war geöffnet. Wir entschieden spontan, einmal Minigolf zu spielen und es machte mir unglaublich Spass.»

Wiederkehr ist daraufhin dem Minigolf-Verein PC Tivoli Spreitenbach beigetreten und begann, an Turnieren teilzunehmen. Schon damals habe er davon geträumt, eine Anlage wie die in Spreitenbach zu führen. Mit der Übernahme der Minigolfanlage Tivoli erfüllt er sich nach dem Minigolfpark Mühlematt bereits zum zweiten Mal diesen Traum.

Nun muss sich Wiederkehr vor der Eröffnung noch um die Bahnen, die Pflanzen und das Restaurant kümmern. Er ist sicher, dass die Anlage im Frühling 2023 bespielbar und bereit für die Eröffnung sein wird. Und so kann er als ihr Geschäftsführer auch noch in Zukunft seine Wochenenden mit seiner Leidenschaft füllen.

