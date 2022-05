Stau im Shoppi-Tivoli-Parkhaus wegen grossem Umbau

Spreitenbach Stau im Shoppi-Tivoli-Parkhaus: Grosser Umbau verlangt Autofahrenden viel Geduld ab Das Parkhaus des grössten Shoppingcenters der Schweiz wird umfassend erneuert: Es soll umwelt- und kundenfreundlicher werden. Der Centerleiter erklärt, was alles neu wird. Claudia Laube Jetzt kommentieren 04.05.2022, 10.47 Uhr

Bereits bei der Einfahrt ins Parkhaus werden Autofahrerinnen und -fahrer von der ersten Wand begrüsst. Valentin Hehli (2. Mai 2022)

Wer am vergangenen Samstagnachmittag mit dem Auto im Tivoli-Parkhaus des Spreitenbacher Shoppingcenters parkieren wollte, musste viel Geduld aufbringen. Innerhalb des Parkhauses stauten sich die Autos, unabhängig davon, ob man nun das Shoppingcenter verlassen wollte oder einen Parkplatz suchte. Wer einen fand, musste diesen zügig besetzen, weil dahinter bereits Ungeduldige darauf warteten, endlich weiterfahren zu können.

Der Grund für den Stau und spürbar genervte Autofahrerinnen und -fahrer: Vor kurzem sind die Bauarbeiten für die Sanierung der Parkebene 2 gestartet. Das ist jene Ebene, die man passiert, sobald man ins Parkhaus hineinfährt. Das Geschoss ist mit aufgezogenen Wänden abgesperrt, hinter denen die Arbeiten ausgeführt werden, und die die Autolenkerinnen und -lenker in die unteren Etagen leiten.

Was bis voraussichtlich im Herbst die autofahrenden Besucherinnen und Besucher des Shoppingcenters behindern wird, soll dereinst kundenfreundlicher und umweltgerechter daherkommen, sagt Centerleiter Patrick Stäuble. Ihm ist wichtig zu betonen, dass es nur an den Samstagen mehr Geduld brauche. Aber auch dann sollte es nie ein Problem sein, einen Parkplatz im Tivoli Parkhaus zu finden, sagt er. «Am vergangenen Samstag lag die Auslastung bei 85 Prozent.» Es gäbe zudem auch noch das Shoppi-Parkhaus und den Limmatpark als Ausweichmöglichkeit.

Bereits seit 2019 wird das Parkhaus, durch das die Kundschaft direkt ins Tivoli gelangt, saniert - in mehreren Etappen. «Nur ist das nicht so aufgefallen, weil wir zuerst die Ebenen 4 und 5 renoviert haben», so Stäuble. P4 und P5, die weniger frequentiert sind, kommen bereits im neuen Look daher. Die untersten Ebenen seien nun viel heller und umweltgerechter: «Dank LED-Technik geht zum Beispiel das Licht erst an, sobald jemand runterfährt», erklärt Stäuble. Die Böden wurden komplett ausgewechselt und die Wände erhielten einen frischeren Anstrich.

Dasselbe geschieht nun auch mit der Parkebene 2. «Da jetzt die schwächeren Einkaufsmonate begonnen haben, ist das der beste Zeitpunkt für die Sanierung», sagt Stäuble.

Parkhaus erhält eine zweite Ein- und Ausfahrt

Im nächsten Jahr wird dann noch die letzte grössere Etappe folgen, die Parkhausebene 3. Diese Anpassung geschehe in Zusammenarbeit mit dem «Tivoli Garten» gleich gegenüber des Parkhauses, der sich aktuell in Bau befindet. Dort entstehen unter anderem zwei neue Hochhäuser und insgesamt 445 Wohnungen – inklusive Haltestelle für die Limmattalbahn.

Die Hochhäuser werden mit 65 Metern dereinst nur minim kleiner als das Shoppi-Hochhaus mit rund 70 Metern. Im Erdgeschoss des «Tivoli Gartens» wird, nach der geplanten Fertigstellung im 2024, ein Obi Baumarkt einziehen, dessen Parkhaus künftig mit dem Tivoli-Parkhaus verbunden sein wird. Das bedeutet, dass es für letzteres eine neue Ein- und Ausfahrt geben wird, zusätzlich zur bereits bestehenden.

Eine Erneuerung des Parkhauses Tivoli sei dringend nötig gewesen, um dieses dem bereits modernisierten Shoppingcenter anzupassen, so Stäuble. Das Parkhaus wurde zwischen 1971 und 1973 erstellt und war bisher keiner grösseren Sanierung unterzogen worden.

Das Shopping Center ist 1970 eröffnet worden, vier Jahre später folgte das Tivoli. Bis im Jahr 2001 operierten die beiden Einkaufstempel unabhängig voneinander, mit je einem eigenen Parkhaus. Dann schlossen sich die Konkurrenten zur heutigen Shoppi Tivoli Management AG zusammen und wurden so flächenmässig zum grössten Einkaufszentrum der Schweiz. In den Jahren 2009 und 2010 wurden die Gebäude mit einer Passerelle über die Landstrasse besser miteinander verbunden. Die bisherige Verbindung, die «Buggelibrugg», welche die Kundschaft nicht vor Wind und Wetter schützte, wurde abgerissen. Von 2013 bis 2015 erfolgte die Erneuerung des Shoppis.

Aktuell finden innerhalb des Tivolis ebenfalls Bauarbeiten statt. Die Toilettenanlage sowie die Raucherlounge in der Galerie befinden sich noch bis voraussichtlich Mitte Juni im Umbau. Geplant ist zudem, dass nach Abschluss der Arbeiten beim Parkhaus Tivoli auch dasjenige beim Shoppi saniert werden soll.

