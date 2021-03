Spreitenbach So rüstet sich das Shoppi Tivoli für die Öffnung der Geschäfte Im Spreitenbacher Einkaufscenter sind ab heute alle Läden wieder offen. Über die Parkeinfahrten wird die Anzahl Besucherinnen und Besucher beschränkt und gedrosselt. Claudia Laube 01.03.2021, 04.00 Uhr

So sah es im Shoppi Tivoli kurz nach der Wiedereröffnung nach dem Lockdown im Mai 2020 aus – damals war ein Mundschutz noch nicht obligatorisch. Britta Gut

Ab heute dürfen sämtliche Läden wieder öffnen – unter den weiterhin geltenden Einschränkungen, also mit einer beschränkten Anzahl an Kundinnen und Kunden, mit Maske und unter Einhaltung der Abstände. Was bedeutet das konkret für ein Shoppingcenter wie das Shoppi Tivoli in Spreitenbach? Seit dem 20. Dezember waren hier weiterhin noch etwas mehr als 40 Läden geöffnet, weil sie Lebensmittel oder Güter des täglichen Bedarfs anboten. Ab heute können nun alle 150 Shops wieder ihre Türen öffnen.

In Einrichtungen wie dem Shoppi Tivoli mit über 10'000 Quadratmeter Verkaufsfläche dürfen sich nur so viele Personen gleichzeitig aufhalten, wie insgesamt in allen Läden zugelassen sind. «Die gut 20'000 Quadratmeter Mall-Flächen dürfen dabei nicht – wie bisher – mitgerechnet und so die Gesamtkundenzahl erhöht werden», schreibt die Geschäftsleitung in einer Mitteilung.

In Läden, die kleiner als 40 Quadratmeter sind, dürfen sich maximal drei Personen gleichzeitig aufhalten, wobei für Lebensmittelläden eine andere Berechnung als für Non-Food-Anbieter gilt. Wie viele Personen sich konkret im Shoppi Tivoli insgesamt aufhalten dürfen, darauf antwortete die Geschäftsleitung nicht.

Keine Sitzmöglichkeiten und angepasste Öffnungszeiten

Beschränkt und gedrosselt wird die Anzahl Besucherinnen und Besucher über die Parkeinfahrten. Deshalb: «Wartezeiten vor den Barrieren sind nicht auszuschliessen. Ob es Rückstaus ergeben wird, ist von der Frequenz abhängig und wird sich zeigen», so die Geschäftsleitung. Grundsätzlich bestehe aber vor den Einfahrten genügend Stauraum und die Barrierenschliessungen würden so vorgenommen, dass die Staus sich innerhalb der Stauräume befinden.

Die Shoppi-Tivoli-Verantwortlichen freuen sich über die Lockerungen und auf mehr Kundschaft, schreiben aber auch: «Obwohl das Einkaufen eine soziale Komponente darstellt und Shopping im Allgemeinen für viele auch ein Freizeiterlebnis ist, müssen diese sozialen Kontakte noch warten». Auf der Mall würden keine Sitzmöglichkeiten geboten und bis zu 15 Sicherheitsmitarbeitende sorgen für die Einhaltung des Schutzkonzeptes. «Mit Plakaten, Bodenklebern, Screens und Lautsprecherdurchsagen werden die Besucherinnen und Besucher auf ihre Selbstverantwortung hingewiesen.» Weiter würden durch ein Kamerasystem Besucherströme im Center beobachtet, um Menschenansammlungen zeitnah aufzulösen.

Um den normalerweise stark frequentierten Samstag zu entlasten und damit die Wochenendeinkäufe mit genügend Abstand erledigt werden können, wurden vorübergehend auch die Öffnungszeiten angepasst: Ab dieser Woche sind die Shops jeden Freitagabend bis 21 Uhr offen.