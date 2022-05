Sie füllt die Lücke: Spreitenbach mit neuer Frauenarztpraxis

Spreitenbach Sie füllt die Lücke: Diese Alleinerziehende hat eine Frauenarztpraxis gleich neben dem Hilton Hotel eröffnet Von der Praxisaufgabe der Shoppi-Frauenärzte kann Zoje Sumaj profitieren: Die 38-Jährige hat eine Praxis im Kreuzäcker-Quartier eröffnet – mit einer Limmattalbahn-Haltestelle gleich vor der Tür. Sie will andere Alleinerziehende mit ihrer Geschichte stärken. Claudia Laube Jetzt kommentieren 30.05.2022, 09.26 Uhr

Zoje Sumaj liess die Räumlichkeiten im vierten Stock des Geschäftsgebäudes so umbauen, dass sie den Wünschen der Patientinnen am besten entgegenkommen. Valentin Hehli

Die Umgebung rund um die Spreitenbacher Industriestrasse hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert – und tut das auch weiterhin. Dabei ist der Bau der Gleise für die Limmattalbahn nur einer von vielen Einschnitten. So ist ganz in der Nähe zur Grenze zum Kanton Zürich im Kreuzäcker ein neues Quartier entstanden, dem das erste Hilton Hotel im Aargau sozusagen seit drei Jahren vorsteht.

Gleich neben dem Hotel stehen zwei gleich aussehende Geschäftsgebäude, in denen einige Räume noch unbesetzt sind oder sich gerade im Umbau befinden. In der Nummer 109 sind die Räumlichkeiten im Erdgeschoss noch frei, drinnen laufen aber Bauarbeiten. Sie lassen einen zögern, direkt einzutreten. Doch hier muss rein, wer in die neue Frauenarztpraxis im vierten Stock gelangen will, gegründet von Zoje Sumaj.

Die 38-Jährige ist vor zehn Jahren mit ihrer Tochter aus Frankfurt in die Schweiz gekommen, um hier ein neues Leben zu beginnen. «Meine beiden Schwestern lebten schon im Aargau, deshalb war es für mich naheliegend, hierher zu kommen», erklärt sie mit einem einnehmenden Lächeln.

Speziell: Sie ist keine Frauenärztin, sondern Geschäftsleiterin der Frauenarztpraxis. Das heisst: Statt einem Arzt oder einer Ärztin ist es die medizinische Praxisassistentin selbst, die alles zur Verfügung stellt, damit die von ihr angestellten Frauenärzte und -ärztinnen wirken können – ohne sich um die Administration kümmern zu müssen.

Viele Frauen fahren extra in den Kanton Zürich

Einer davon ist Frauenarzt und Chirurg Jürgen Schüttpelz, in dessen Praxis in Baden Sumaj nach ihrem Umzug in die Schweiz ihre erste Stelle angetreten hatte. Schüttpelz bietet in der Stadt seit 2003 eine Frauenarztpraxis kombiniert mit einem Schönheitschirurgie-Angebot. «Ich habe sehr viel von ihm gelernt, er ist ein leidenschaftlicher Arzt», schwärmt Zoje Sumaj.

So hatte er sie dazu motiviert, Weiterbildungen zu absolvieren, unter anderem in Praxismanagement und Personalführung. Vor anderthalb Jahren dann begann in ihr der Wunsch zu reifen, eine eigene Praxis aufzubauen und zu führen. Erstens, weil das zu ihren Stärken gehört, und zweitens, «weil ich weiss, was es braucht, damit sich Klientinnen wie auch Angestellte wohl und verstanden fühlen», erklärt sie.

Eines der Arztzimmer, aus dem man direkt in die Räumlichkeiten des Hilton Hotels sieht. Valentin Hehli

Sumaj begann, nach einem geeigneten Standort zu suchen. Auch weil sie einst eine Frauenarztpraxis in Dietikon mitaufgebaut hatte und dort erstaunt feststellen musste, wie viele Frauen aus dem Aargauer Dorf extra in die Zürcher Stadt fuhren, kristallisierte sich rasch Spreitenbach als möglicher Standort heraus. Schon bald kam ihr zu Ohren, dass das Frauenarzt-Ehepaar Brändli seine Praxis nach 37 Jahren im Shoppi aufgibt und damit eine Lücke im Dorf entsteht.

Als für sie klar war, dass ihre Praxis in Spreitenbach sein musste, fand sie kurz darauf die Räumlichkeiten im Geschäftsgebäude an der Industriestrasse. Vom vierten Stock aus hat man einen schönen Überblick über das 12’000-Einwohner-Dorf. Auf der einen Seite blickt man zwar auch direkt in weitere, noch leerstehende Räume im Gebäude des Hilton Hotels selbst, oberhalb dessen Restaurant Limmig, sieht dahinter aber ebenso das entferntere Shoppi-Einkaufszentrum.

Aus einem anderen Fenster ist eine grössere, noch brachliegende Fläche – eine der letzten grossen, eingezonten Baulandreserven im Limmattal – zu sehen, die in fernerer Zukunft überbaut werden soll. Gleich daneben wird ab 11. Dezember die Limmattalbahn tagsüber im 15-Minuten-Takt fahren. Die Haltestelle «Kreuzäcker» und die Gleise sind bereits einsatzbereit.

Banken wollten ihr Projekt nicht unterstützen

Eine einfache Anreise zur Frauenarztpraxis mit öffentlichen Verkehrsmitteln war ein weiterer Punkt, weshalb Zoje Sumaj davon überzeugt war, in diesem Geschäftsgebäude den richtigen Ort gefunden zu haben. Und auch wenn drei Banken ihre Vision nicht unterstützen und ihr kein Geld geben wollten – was sie darauf zurückführt, dass da nicht auch noch ein Mann im Hintergrund das finanzielle Risiko abfedern könnte –, gab sie nicht gleich auf.

Sie suchte weiter und fand andere Investoren, die ihr halfen, ihren Traum zu verwirklichen. Auch mit Hilfe von Swisspeers, einer sogenannten Crowdlending-Plattform, wo sich kleinere Unternehmen direkt bei Investoren Geld beschaffen können. Sie sagt:

«Es muss nicht immer ein Arzt sein,

der eine Praxis gründet.»

Und: «Ich habe so viel schon alleine geschafft und wusste, ich habe das Zeug dazu.» Sie will ihrer 14-jährigen Tochter ein Vorbild sein und ihr zeigen, was alles möglich ist, wenn man zu 100 Prozent von seinen Zielen überzeugt ist. «Ich wusste schon als Kind, dass ich Menschen helfen will. Ich kann mich gut in sie einfühlen und weiss inzwischen genau, was sie in einer Arztpraxis wünschen», erklärt sie.

Deshalb liess Zoje Sumaj die Wartezimmer in der Praxis so platzieren, dass sie diese von der Empfangstheke aus im Blick hat und sofort sieht, wenn sich jemand unwohl fühlt oder bereits zu lange warten muss. Die Räume liess sie so umbauen, wie es ihrer Erfahrung nach den Patientinnen am besten dient, aber auch den angestellten Ärzten entgegenkommt.

Breites Spektrum an Untersuchungen im Angebot

Neben Jürgen Schüttpelz gehört auch Helmut Borgers zum Team, ein Fachmann im Bereich Pränataldiagnostik. Ein Bereich, der nicht in jeder Frauenarztpraxis angeboten werden kann, sie aber dank Borgers anbieten kann. Die Pränataldiagnostik dient zur Früherkennung von Fehlbildungen eines ungeborenen Kindes. «Ich biete hier das ganze Spektrum mit modernster Technik», sagt Zoje Sumaj nicht ohne Stolz.

Anfang Juni wird Frauenärztin Alexandra Vastag, FMH für Gynäkologie und Geburtshilfe, ihre Arbeit aufnehmen. Anders als die beiden Männer wird sie den ganzen Tag in der Praxis anzutreffen sein. Dass es eine Ärztin braucht, war Sumaj klar, auch wegen dem hohen Anteil an Spreitenbacherinnen mit einem Migrationshintergrund, die eine Frau für eine gynäkologische Untersuchung bevorzugen.

Zoje Sumaj ist glücklich darüber, nun die Chefin ihrer eigenen Praxis zu sein und freut sich auf viele neue Klientinnen.

