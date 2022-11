«Happy Day»-Moderator Röbi Koller irritiert im Limmattal

Spreitenbach «Happy Day»-Moderator irritiert an Wirtschaftspodium mit N-Wort: «Röbi Koller hat Grenzen überschritten» Das bekannte Fernsehgesicht legte am Wirtschaftsanlass in Spreitenbach einen fragwürdigen Auftritt hin, als er vor versammeltem Publikum das Schimpfwort für Dunkelhäutige aussprach. Die Organisatoren bedauern die Äusserung ihres Podiumsgastes. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 02.11.2022, 17.01 Uhr

Trübte die sonst gelungene Veranstaltung mit seiner Aussage: Fernsehmoderator Röbi Koller. Severin Bigler

Das N-Wort hat im deutschen Sprachgebrauch schon lange nichts mehr verloren. Für viele Teilnehmende des 21. Wirtschaftspodiums Limmattal war die Äusserung von Röbi Koller daher befremdend. Der bekannte «Happy Day»-Moderator diskutierte mit weiteren hochkarätigen Persönlichkeiten wie Bundesrat Guy Parmelin oder Unternehmer Roland Brack vorletzte Woche in der Umweltarena in Spreitenbach und warf dabei das Schimpfwort für dunkelhäutige Menschen in die Runde.

Koller erzählte, wie er einst vom deutschen Comedyprogramm «Verstehen Sie Spass?» in seiner Sendung «Happy Day» aufs Korn genommen wurde, als ein vermeintlich vermisster Vater, der von einem schwarz geschminkten weissen Mann verkörpert wurde, im Fernsehstudio auftauchte. In diesem Zusammenhang schilderte Koller, wie irritiert er in diesem Moment gewesen war und nicht gewusst habe, wie er reagieren solle. Zu Moderator Stephan Klapproth sagte er deshalb am Podium in Spreitenbach: «Du kannst in einer Livesendung nicht zu jemandem sagen, du bist ja gar kein Neger.»

«Ich traute meinen Ohren nicht»

«Ich traute meinen Ohren nicht», sagt Jasmina Ritz. Die Geschäftsführerin der Standortförderungsorganisation Limmatstadt AG sass im fast 700-köpfigen Publikum, als Kollers Worte fielen. Dass dieser in aller Selbstverständlichkeit das N-Wort in der Gesprächsrunde benutzte, empört sie auch zwei Wochen nach der Veranstaltung noch.

«Ich kann mir nicht erklären, wie Röbi Koller als Person des öffentlichen Lebens, renommierter SRF-Moderator und Hilfswerk-Botschafter zu so einer verletzenden und inakzeptablen Äusserung kommt.» Dass obendrein noch ein erfahrener, wortgewaltiger Journalist wie Stephan Klapproth diese verbale Verfehlung unkommentiert im Raum stehen gelassen habe, empfindet Ritz also umso stossender.

Kollers Auftritt sei das Thema an vielen Apéro-Stehtischen gewesen und hinterlasse im Limmattal einen mehr als nur schalen Nachgeschmack. Ritz sagt: «In unserer Region leben wir mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an Menschen unterschiedlichster Herkunft, viele von ihnen engagierte Kräfte in Politik und Wirtschaft.»

Vorsicht bei Wortwahl ist geboten

Einer davon ist der Unterengstringer Gemeinderat und Kantonsrat Yiea Wey Te (FDP). Der Politiker mit Wurzeln in Kambodscha war ebenfalls vor Ort, als Röbi Kollers Worte fielen. «Ich fand seine Äusserung sehr taktlos und deplatziert.» Te erlebt aufgrund seines Äusseren ab und zu Rassismus im Alltag. Er habe sich mittlerweile eine dicke Haut zugelegt und könne gut damit umgehen. Doch Te findet: «Ich fühle mit allen Leuten mit, die Rassismus wie ich erfahren. Gewisse leiden sehr stark darunter. Deshalb ist bei der Wortwahl Vorsicht geboten.»

Auch sein Kantonsratskollege und ehemaliger Schlieremer Stadtrat Pierre Dalcher (SVP), der ebenfalls am Wirtschaftspodium teilnahm, empfand Kollers Äusserung als unnötig und irritierend. «Als jemand, der für eine öffentlich-rechtliche Anstalt wie das Schweizer Fernsehen tätig ist, hat Röbi Koller die Grenzen überschritten», sagt Dalcher. Er habe sich auf dem Sofa auf der Podiumsbühne anscheinend zu wohl gefühlt.

Generation, die das Schimpfwort noch benutzte

Zu Kollers Verteidigung sagt Dalcher jedoch: «Er gehört wie ich einer Generation an, in der dieses Schimpfwort noch Teil des Sprachgebrauchs war und sogar in der Schule gelehrt wurde. Personen mit unserem Jahrgang müssen sich daher manchmal etwas konzentrieren, damit solche Ausdrücke nicht rausrutschen.» Nichtsdestotrotz findet Dalcher, dass es angebracht gewesen wäre, wenn sich Koller nach dieser Äusserung entschuldigt hätte.

«Es war eine eindeutige Verfehlung», sagt die Aescher Gemeinderätin und Mitte-Kantonsrätin Janine Vannaz, die ebenfalls im Podiumspublikum sass. Ihr habe der Auftritt von Röbi Koller noch deutlicher vor Augen geführt, dass Sprache etwas Mächtiges sei und Worte mit Bedacht gewählt werden sollten.

«Wir müssen aufpassen, wie wir uns äussern, um niemanden zu verletzen oder zu diskriminieren», sagt Vannaz. Man habe einen gesellschaftlichen Konsens gefunden, gewisse Wörter nicht mehr zu benutzen, weil sie negativ behaftet seien. «Dass viele am Wirtschaftspodium erschrocken sind, zeigt, dass sich Sprache weiterentwickelt, und zwar zum Positiven.»

Organisatoren bedauern Vorkommnis

Nicht erfreut über Kollers Äusserung sind auch die Organisatoren des Wirtschaftspodiums Limmattal. Dabei handelt es sich um den Trägerverein Wirtschaft Limmattal, der sich aus dem Industrie- und Handelsverein Dietikon, der Wirtschaftskammer Schlieren und der Vereinigung für Industrie, Dienstleistung und Handel Spreitenbach zusammensetzt.

«Dass ein Podiumsteilnehmer das N-Wort ausgesprochen hat, bedauern wir klar. Allerdings sprach Röbi Koller keineswegs von People of Color, sondern von einem weissen Blackfacing-Schauspieler, der ihn in seiner Livesendung mit einem Überraschungssketch unter Stress setzen wollte», sagt Präsident Fredi Pahr. Er betont:

«Wir verurteilen jede Art von Diskriminierung und achten sorgfältig darauf, wen wir als Podiumsgast einladen.»

Wichtig sei ihm und seinen Kollegen eine lebhafte und offene Diskussion, die nicht mit spezifischen Vorgaben eingeschränkt werden solle. Die Veranstalter hoffen, dass das Ansehen des Wirtschaftspodiums keinen Schaden nimmt. Pahr sagt: «Wer im Saal war, spürte, dass hier nichts diskriminierend gemeint war. Doch auf alle Fälle steht der Auftritt von Röbi Koller an unserer nächsten Vorstandssitzung im November auf der Traktandenliste.»

«Ich erwähnte das N-Wort explizit als Zitat»

Röbi Koller selbst weist den Vorwurf zurück, sich rassistisch geäussert zu haben. Er schreibt auf Anfrage: «Es ging mit keinem Wort um People of Color. Ich sprach über einen weissen Mann, der sich in meiner Livesendung schwarz geschminkt und damit eine konfuse Situation geschaffen hatte. Ich erwähnte das N-Wort explizit als Zitat, was man selbst in einem solchen Stressmoment nicht sagen darf.»

