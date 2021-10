Spreitenbach: Mann ohne Maske im Shoppi Tivoli nun vor Gericht

Urdorf Er will mit 30 einen Michelin-Stern: Dominik Altorfer hat nach seinem Sieg am Swiss Culinary Cup grosse Ziele

Der 25-jährige Küchenchef des Landgasthofs Leuen in Uitikon hat viel vor: So tritt er bald eine neue Stelle an und plant, Teil der Schweizer Kochnationalmannschaft zu werden.