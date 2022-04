Spreitenbach: Obstgarten-Bauer bietet Hühnerpatenschaften an

Spreitenbach Besonderer Bezug zum Frühstücksei: Limmattaler Familien sind Gotti und Götti seiner Hühner Landwirt Reto Lienberger vom Obstgarten Spreitenbach bietet Patenschaften für Hennen aus seinem Hühnermobil an. Die Paten können ihre Tiere taufen und kriegen jeden Monat 25 frische Eier. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 14.04.2022, 16.00 Uhr

Reto Lienberger aus Spreitenbach besitzt 380 Legehennen. 18 von ihnen haben aktuell Patinnen und Paten aus dem Limmattal. Sandra Ardizzone

Was haben Kaiserin Sissi, Omicron und Nemo gemeinsam? Sie alle leben im Hühnermobil der Familie Lienberger in der Nähe der Autobahn in Spreitenbach. Auf einem Landstück bei den Familiengärten halten die Bauern 380 Legehennen. 18 von ihnen haben aktuell ein Gotti oder einen Götti und tragen deshalb einen Namen.

Die Hühnerpaten dürfen die Tiere taufen. Der Name der Hennen und der Paten wird auf einer Tafel auf dem Hühnermobil erwähnt. Sandra Ardizzone

«Als Pate darf man das Huhn aussuchen und taufen. Zusätzlich erhält man ein Zertifikat und wird zusammen mit seinem Huhn auf der Patentafel am Hühnerstall erwähnt», erzählt Reto Lienberger. Die Besitzer des Zertifikats dürfen monatlich 25 Eier im Buurelädeli im Obstgarten der Lienbergers abholen und ihr Huhn immer wieder besuchen. Dafür zahlen sie pro Jahr 240 Franken.

Gleichberechtigung für Güggel gibt es auch

«Und diejenigen, die sich für Güggel-Gleichberechtigung einsetzen, dürfen natürlich auch Güggelgotti oder -götti werden und mit einem Betrag von 50 Franken im Jahr das Futter für das Tier übernehmen», sagt Lienberger. Der Güggel habe für Bauern keinen wirtschaftlichen Nutzen. Doch Lienberger findet: «Auch ein Güggel gehört in die Hühnerschar. Vor allem, wenn sich die Tiere draussen aufhalten, nimmt er eine Schutzfunktion wahr. Er beobachtet den Luftraum und schlägt zum Beispiel Alarm, wenn Greifvögel dem Gehege zu nahe kommen.»

Die Hühnerpatenschaft kommt bei der Kundschaft gut an. «Wir haben verschiedene Paten. Dazu gehören Familien, Paare oder Pensionierte. Die meisten kommen aus dem Aargauer und Zürcher Limmattal. Im Moment haben wir 18 Paten aus Geroldswil, Oberengstringen, Otelfingen, Spreitenbach, Killwangen und Würenlos. Letztes Jahr zählten wir sogar 52 Gottis und Göttis», sagt Lienberger. Vielfach diene die Hühnerpatenschaft auch als Geburtstagsgeschenk.

Landwirt Reto Lienberger setzt seit 2016 auf das Hühnermobil. Alle zwei bis drei Wochen, wenn das Gras weggefressen ist, versetzt er den Standort auf seinem Landstück neben der Autobahn in Spreitenbach. Sandra Ardizzone

Dass seine Idee auf so viel Anklang stossen würde, damit hätte Lienberger 2016, als er die Aktion einführte, nicht gerechnet. «Ich habe damals einen mobilen Hühnerstall bestellt und mir Gedanken zur Vermarktung gemacht. Weil mein Vater bereits 2001 begonnen hat, Rosenpatenschaften für Rosen bei unseren Reben zu verkaufen, kam ich auf die Idee, das auch mit den Hühnern zu machen.»

Die Patentiere leben bis zum natürlichen Tod

Das Problem sei, dass er die Legehennen nach einem Jahr austauschen müsse, weil ihre Legeleistung und die Qualität der Schale abnehmen würden. Das bedeute normalerweise ihr Ende. «Mit der Hühnerpatenschaft habe ich einen Weg gefunden, um den Tieren Lebensplätze zu garantieren, damit sie auch danach an einem anderen Ort bis zu ihrem natürlichen Tod weiterleben dürfen», sagt Lienberger. Dem Landwirt ist es wichtig, dass die Kundschaft einen Bezug zu den Eiern hat. Er sagt:

«Das Ei schmeckt doch besser, wenn man weiss, woher es ist und wie die Tiere gehalten werden.»

Für ihn hat die mobile Haltung viele Vorteile. «Das Tier hat eine begrenzte Lebenszeit. Diese soll es so gut und so glücklich wie möglich draussen mit viel Auslauf verbringen können.» Die Hühner haben überdies immer frisches Gras. «Bei festen Hühnerställen gleicht der Auslauf einer Wüste. Wir können den Standort alle zwei bis drei Wochen wechseln, sobald das Gras verschwindet.» Zudem mache sich das Gras als Futter auch im Ei bemerkbar. «Das Eigelb wird durch das Betakarotin, das im Gras enthalten ist, viel intensiver in der Farbe und auch das Aroma des Eis schmeckt besser», sagt Lienberger.

Pro Monat erhalten die Hühnerpaten 25 Eier im Buurelädeli der Lienbergers. Sandra Ardizzone

Das Highlight für ihn und speziell auch für die Hühnerpaten seien jeweils die Taufanlässe. «Wir fahren dann mit den Gottis und Göttis mit dem Traktor vom Obstgarten zum Hühnermobil. Das ist bereits für viele ein Abenteuer», sagt Lienberger. Beim Hühnerstall dürfen die Paten dann ihr Huhn auswählen. «Jedes Huhn bekommt verschieden farbige Ringe um die Krallen, damit man es genau den Paten zuordnen kann. Wir helfen beim Anziehen der Ringe», erklärt Lienberger. Er informiert die Kundschaft an solchen Events überdies über den Tagesablauf der Hennen und gibt Hintergrundwissen zur Eierproduktion.

Mit dem Traktor fährt man zur Taufe

«Eine Frage, die immer wieder auftaucht, ist, warum es Eier mit weissen und Eier mit braunen Schalen gibt. Entscheidend ist die Farbe der Ohrläppchen des Huhns. Ist es weiss, legt das Huhn weisse Eier. Ist es rot, legt das Huhn braune Eier.» Um den Taufakt zu besiegeln, wird bei einem Apéro angestossen. Am meisten Freude bereiten Lienberger die Reaktionen der kleinsten Patinnen und Paten. «Das Schönste ist, die strahlenden Kinderaugen zu sehen. Dafür lohnt sich der Aufwand am meisten.»

Schon bald stehen einige Taufen an. «Wegen der aktuellen Vogelgrippe waren unsere Tiere in Quarantäne. Wir durften sie erst Anfang April rauslassen», sagt Lienberger. Zudem eigne sich das Wetter im Frühling sowieso besser für solche Anlässe. «Dann strahlen nicht nur die Kinder, sondern auch die Sonne.»

