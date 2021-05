Spreitenbach Bebauung der Landreserve an der Grenze zu Dietikon rückt näher – aber gewisse Betriebe sind verboten Nach jahrelanger Verzögerung soll nun im Spreitenbacher Kreuzäcker eine angepasste Zonenordnung den Weg freimachen für weitere Bauten. Einst wollte sich hier die Auto AG ansiedeln – ehe sie wegen eines Rechtsstreits nach Weiningen auswich. Claudia Laube und David Egger 19.05.2021, 06.17 Uhr

Vis-à-vis dem Hotel Hilton (links im Bild) befindet sich das Kreuzäcker-Areal (rechts) noch immer in Planung. Severin Bigler

Auf dem Spreitenbacher Areal Kreuzäcker, direkt neben dem Rangierbahnhof Limmattal, befindet sich eine der letzten grossen eingezonten Baulandreserven im Limmattal. 4,7 Hektaren gross ist das Gebiet zwischen Rangierbahnhof und Industriestrasse, das einen Teil des Kreuzäckers ausmacht und als Arbeitsplatzzone gilt. Direkt gegenüber der Industriestrasse befindet sich der andere Teil, eine Wohn- und Gewerbezone, wo seit wenigen Jahren Wohnungen und das ­Hotel Hilton stehen.



Nun liegt seit dem 10. Mai eine Teiländerung der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) für die Arbeitsplatzzone öffentlich auf. Die in den letzten Jahren ausgearbeitete Vorlage soll den Anliegen des Kantons Aargau, aber auch den privaten Parzellen-Eigentümern, entgegenkommen – wie auch der Gemeinde Spreitenbach, die damit ein einheitlicheres Dorfbild sicherstellen will. Die Teiländerung betrifft keine Wohnnutzung. «Uns ist wichtig, dass hier vor allem Arbeitsplätze entstehen», sagt Gemeindepräsident Markus Mötteli (Die Mitte).



Reine Logistikbetriebe sind auf dem Areal verboten

Neu sollen auf dem Gebiet reine Logistikbetriebe, die nur aus Lagern bestehen oder als Warenumschlagplatz dienen – so wie sie in Spreitenbach vielfach vorhanden sind – nicht mehr erlaubt sein. Auch Lagerflächen, die 30 Prozent der Grundstücks­fläche übersteigen, wären ausgeschlossen. Der Gemeinde- rat soll zwar höhere Anteile an Lagerflächen bewilligen können, aber nur wenn «nachweislich eine hohe Arbeitsplatz­dichte sowie ein hohes Steuersubstrat geschaffen werden». So steht es in den öffentlich aufliegenden Dokumenten zur Teiländerung der Bau- und Nutzungsordnung für die Arbeitsplatzzone Kreuzäcker. Diese liegen noch bis 8. Juni öffentlich auf und sind auch auf der ­Web- site der Gemeinde Spreiten- bach einsehbar. Im Dezember soll die ­Bevölkerung an der ­Gemeindeversammlung darüber abstimmen.



Dass es auf diesem Teil des Kreuzäckers bislang kaum vorwärtsging, hat seinen Grund: 2012 verfügte der Kanton Aargau eine Planungszone von fünf Jahren, die alle Aktivitäten auf dem Areal verbot, die «anstehende Planungsziele erschweren». Zuvor hatte die Auto AG ein Baugesuch für ein Nutzfahrzeugcenter mit 40 Angestellten eingereicht, das die Gemeinde gutheissen wollte. Nachdem das Projekt der Auto AG in Spreitenbach wegen der verhängten Planungszone scheiterte, entschied sie sich für den Gewerbepark Weiningen als neuen Standort. Ihren dortigen Betrieb eröffnete sie 2017. Der Aargau hatte die Planungszone erst verhängt, nachdem die Auto AG das Land in Spreitenbach bereits gekauft hatte. Die Auto AG verlangte darum fast 700 000 Franken Schadenersatz und klagte bis vor Bundesgericht. Dieses lehnte die Schadenersatzklage aber ab. «Mit dem Entscheid sind wir nicht zufrieden, aber jetzt ist die Sache abgeschlossen», sagte Auto-AG-Betriebsleiter Paul Koller bei der Eröffnung des Weininger Standorts 2017 zur «Limmattaler Zeitung». Vor dem Umzug nach Weiningen war die Auto AG an der Pfingstweidstrasse in Zürich ansässig.



Betriebe, die die Limmattalbahn auslasten, sind gefragt

Der Kanton Aargau hatte seinen Entscheid, eine Planungszone zu verhängen, damit begründet, dass für das Gebiet Kreuzäcker, dem eine grosse Bedeutung für die zukünftige Siedlungsentwicklung im Bereich der Limmattalbahn zukomme, eine Erschliessungsplanung fehle und die Richtplanvorgaben nur teilweise umgesetzt seien. Neue Arbeitsplätze sollten möglichst auf die Limmattalbahn ausgerichtet werden, die ab Ende 2022 auf der Industriestrasse fahren wird. Das geplante Bauvorhaben der Autogarage sei hingegen praktisch vollständig auf den motorisierten Individualverkehr ausgerichtet und trage deshalb nicht zu einer besseren Auslastung der Limmattalbahn bei.



Wer hingegen grünes Licht für die damals bereits von Spreitenbach ausgestellte Baubewilligung erhielt, war die Viessmann AG. Der Heiztechnikhersteller mit rund 50 Angestellten konnte 2016 in sein neues Gebäude auf dem Areal einziehen. Die Autofirma hingegen machte ihren Landerwerb wieder rückgängig. Spreitenbachs damaliger Gemeindepräsident Valentin Schmid ärgerte sich 2012 über den Schritt des Kantons und sagte zur «Aargauer Zeitung»: «Wir sind wahrscheinlich die einzige Gemeinde im Aargau, in der die Kantonsverwaltung die Raumplanung macht.»



Hier führt die Zufahrt zum neuen Bahn-Depot durch

Das Limmattalbahn-Depot auf dem Dietiker Gebiet Müsli befindet sich ganz nahe vom Kreuzäcker. Die Gleise für die Zufahrt der Limmattalbahn zum Depot werden denn auch am Rand des besagten Kreuzäcker-Areals entlang führen.