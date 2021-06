Spreitenbach: So wurde das 1970 eröffnete Shoppi zum Erfolg

Spreitenbach Ab ins Paradies – selbst am Sonntag zog es die Leute ins Shoppingcenter Denner-Gründer Karl Schweri hatte die Idee, sein Sekretär Jacques E. Müller half ihm bei der Umsetzung: Das 1970 eröffnete Shoppingcenter in Spreitenbach wurde schnell zu einem Treffpunkt in der Region – auch dank der vielen Parkplätze. Sandro Zimmerli 12.06.2021, 04.03 Uhr

Das Shoppingcenter Spreitenbach im Jahr 1971, kurz nach der Eröffnung: Die vielen Parkplätze trugen wesentlich zum Erfolg des ersten des Einkaufsparadieses bei.

«Die Eröffnung ist für unsere Region ein ungewöhnliches Ereignis. Mehr noch: Sie ist ein einmaliges Ereignis.» Das «Badener Tagblatt» sparte nicht mit Superlativen, als es über die bevorstehende Eröffnung des Shoppi Spreitenbach berichtete. Und auch die Macher selbst liessen sich nicht lumpen. Seit dem Herbst 1969 warben sie mit ganzseitigen Inseraten für das erste Shoppingcenter der Schweiz. «Wir bauen ein Paradies», hiess es dort.

Eröffnet wurde dieses Paradies schliesslich am 12. März 1970. 50 Geschäfte warben auf einer Verkaufsfläche von 25'000 Quadratmetern um Kundinnen und Kunden. Doch das Shoppi sollte mehr sein als bloss ein Konsumtempel. Es sollte auch ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der Kultur sein. Und so beherbergte das Shoppi auch sieben Restaurants, acht Kegelbahnen, ein Hallenbad, einen ökumenischen Andachtsraum und ein Kinderparadies. Auch eine Kunstgalerie fehlte damals nicht. Zur Ausstattung gehörten ein beleuchteter Springbrunnen und viele Pflanzentröge.

Das Shoppincenter sollte auch ein Ort der Begegnung sein. Der legendäre Springbrunnen lud zum Verweilen ein. zvg

Das Shoppi entsprach damit den Vorstellungen des Erfinders der «Shopping Town», Victor Gruen. Der aus Österreich in die USA emigrierte Architekt und Planer wollte damit in den trostlosen US-Vorstädten ein Begegnungsort mit Läden, Sport, Zoo, Kunst, Kultur, Kindergarten schaffen. «Er sah die neue Bauform als Einheit von Wohnen, Arbeiten, Einkauf und Freizeitbetrieb; damit wollte er Pendlerwege vermeiden und kommerzielle Nutzung mit öffentlichem Nutzen verbinden, unter anderem durch die Entflechtung des Auto-, Bahn- und Fussgängerverkehrs auf verschiedene Ebenen», schreibt Karl Lüönd in seinem neuen Buch «Auf dem Marktplatz der Moderne. Die Einkaufszentren und das Lebenswerk von Jacques E. Müller, Gründer der Intershop Holding AG.» Mit der Eröffnung des Northland Center in Detroit im Jahr 1954, dem ersten Einkaufszentrum der Welt, setzte er sein Vorhaben in die Tat um.

Denner-Gründer Karl Schweri sicherte sich schon früh das Bauland

Initianten des ersten Schweizer Einkaufscenter waren der 2001 verstorbene Denner-Gründer Karl Schweri und sein Sekretär Jacques E. Müller. Gemeinsam planten sie in Spreitenbach dessen Bau. Schweri hatte sich dort, wenig Kilometer vom Stadtrand Zürichs entfernt, schon früh das entsprechende Bauland gesichert. Denn er war ein schlauer Taktiker, wie der Historiker Fabian Furter in der «Schweiz am Sonntag» schrieb.

Denner-Gründer Karl Schweri hatte die Idee, in Spreitenbach ein Shoppincenter zu bauen. zvg

«Anfang der 1960er-Jahre wurde über verschiedene Shoppingcenter-Projekte im Schweizer Mittelland diskutiert, teilweise liefen schon die Planungen. Allen voran in Wallisellen, wo das Glatt-Zentrum entstehen sollte. Ein Wettlauf begann, den Schweri für sich entschied.»

Er habe Spreitenbach bewusst als Standort gewählt, weil er hier bei den kommunalen und kantonalen Behörden weniger Widerstand gegen das Bauvorhaben und gegen den geplanten Abendverkauf erwartete. «Ein ebenso wichtiges Argument für Spreitenbach war die gute Verkehrsanbindung mit dem Autobahnanschluss. Dieser war mit der Eröffnung des Teilstücks der A1 zwischen Zürich und Neuenhof im Oktober 1971 gewährleistet», so Furter.

Kritik blieb bei einem so grossen Projekt nicht aus. Manch einer störte sich daran, dass das neue Einkaufscenter auf der grünen Wiese gebaut wurde. Andere wiederum beklagten sich, dass Jugendliche im Shoppi nur untätig herumsitzen würden und so von ihren Hausaufgaben abgehalten werden. Trotzdem zog das «Badener Tagblatt» schon wenige Tage nach der Eröffnung des Shoppingcenters eine erste positive Bilanz. «Das Shoppi ist künstlich entstanden, doch das Produkt aus der Retorte lebt! Es ist für viele ein Treffpunkt geworden.» Selbst an den Sonntagen, als die Läden geschlossen waren, zog es Neugierige ins Shoppi.

Die Erwartungen der Verantwortlichen wurden bei weitem übertroffen. Die Besucherinnen und Besucher kamen von Anfang in Strömen. zvg

Die Hälfte der Besucherinnen und Besucher kam aus dem Kanton Zürich

Dies unterstrichen auch die Zahlen. «Pro Tag strömten über 10'000 Kundinnen und Kunden herbei, an Spitzentagen wurden bis zu 60'000 gezählt. Auf den Zufahrtsstrassen brach immer wieder der Verkehr zusammen. Die Hälfte aller Personenwagen auf den Gratisparkplätzen trug Zürcher Kontrollschilder, 31 Prozent kamen aus dem Aargau, aber beachtliche 5 Prozent aus dem Ausland, das heisst dem benachbarten Süddeutschland», schreibt Karl Lüönd. Der für das erste Jahr budgetierte Umsatz von 85 Millionen Franken wurde mit 110 Millionen Franken weit übertroffen. Auch im zweiten Betriebsjahr wuchsen die Umsätze 30 Prozent über dem Durchschnitt des Schweizer Detailhandels.

Verantwortlich für diesen Erfolg waren laut Lüönd die täglichen Abendöffnungszeiten des Shoppi - bis 21 Uhr im Sommer, bis 20 Uhr im Winter – sowie die Massenmotorisierung. «Zwischen 1950 und 1970 hatte sich die Zahl der in der Schweiz verkehrenden Autos mehr als verachtfacht; 1970 befuhren 1,239 Millionen Motorfahrzeuge die Strassen, was alle Prognosen bei Weitem übertraf», schreibt Lüönd. Den Kundinnen und Kunden in Spreitenbach standen 2300 Parkplätze zur Verfügung. Mit dem Bus fuhr hingegen kaum einer ins Einkaufsparadies. «Im ersten Jahr kamen nur gerade 1500 Personen mit dem Bus – pro Woche», rechnet Lüönd vor.

Konkurrenz: 1974 öffnete das Tivoli gegenüber dem Shoppingcenter seine Tore. zvg

Der Erfolg war so gross, dass nur vier Jahre nach der Eröffnung des Shoppi Konkurrenz in unmittelbarer Nähe auf den Plan trat. 1974 öffnete auf der anderen Seite der Kantonsstrasse das Tivoli seine Tore. Fortan buhlten in Spreitenbach zwei Einkaufscenter um die Gunst der schnell wachsenden Kundschaft. Auf Druck der Gemeinde musste eine Brücke über die Strasse errichtet werden, die die beiden Häuser miteinander verband.

Die Rivalität der beiden Einkaufscenter endete erst 2001 mit dem Zusammenschluss. 2010 wurde schliesslich das vereinigte und stark erweiterte Shoppi Tivoli eröffnet, das grösste Einkaufscenter der Schweiz.