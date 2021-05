Sport Marc Iselin: Er fuhr auf dem eigenen Board an den Olympischen Spielen 2010 In der Serie «Was macht eigentlich …?» kommt heute der frühere Snowboardfahrer Marc Iselin (40) zu Wort. Der Dietiker startete 2010 an den Olympischen Spielen und wurde 2005 von der Limmattaler Leserschaft zum Sportler des Jahres gewählt.

Ruedi Burkart 14.05.2021, 14.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marc Iselin vor der «Erinnerungswand» in seinem Geschäft in der Dietiker Industrie. Ruedi Burkart

Schön hat er sich sein berufliches Reich eingerichtet. Wer durch die Tür in dem unscheinbaren Zweckbau im Dietiker Industriegebiet Silbern tritt, fühlt sich fast schon wie in einem Chalet unweit der Skipisten. Dass Marc Iselin in jungen Jahren das solide Handwerk des Möbelschreines gelernt hat, ist unverkennbar.

Eine massive Holztreppe führt von der Werkstatt in die obere Etage, wo sich der Ausstellungsraum befindet. «Ich habe es gerne gemütlich», sagt der mittlerweile 40-jährige zweifache Familienvater.

Der frühere Snowboard-Profi und Olympiateilnehmer im Parallel-Riesenslalom lebt davon, eigene Ski der Marke «marc» herzustellen und bietet Ski- und Snowboardservice an. Zudem ist er auch wieder in seinem gelernten Beruf als Möbelschreiner tätig.

Die Olympischen Spiele von Beginn weg im Fokus

Lange deutete nichts darauf hin, dass Marc Iselin dereinst zu den besten Snowboardern der Welt gehören würde.

«In meiner Jugend bin ich wie alle anderen auch Ski gefahren, Snowboards gab's in den Achtzigern noch gar nicht bei uns»,

sagt Iselin. Dann, im Alter von zehn Jahren, kurvte klein Marc erstmals auf einem Board über die Pisten. Leistungssport zu betreiben war aber lange Zeit kein Thema für den Dietiker. Erst 2002, im Alter von 22 Jahren, löste er erstmals eine Lizenz, um an Snowboard-Rennen teilnehmen zu können.

Marc Iselin während eines Weltcup-Rennens 2006 in Nendaz.



zvg

Der frühere Kader-Skifahrer des Zürcher Schneesportverbands (ZSV) startete voll durch und durfte im Winter 2004/05 erstmals im Weltcup fahren. «Ich hatte von Beginn weg immer das grosse Ziel Olympia vor Augen», erinnert sich Iselin.

«Einmal an den Olympischen Spielen an den Start zu gehen, das ganze Drumherum zu erleben, das wollte ich erreichen.»

Die grosse Chance bot sich im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver. «Ich erinnere mich noch gut an das letzte Weltcup-Rennen vor den Spielen, das ebenfalls in Kanada stattgefunden hatte. Meine Selektion stand auf der Kippe. Es war ganz einfach: Ich musste Vollgas fahren und die anderen Schweizer hinter mir lassen», blickt Iselin zurück.

Pech nur, dass der Dietiker am Tag vor dem «wichtigsten Rennen meiner Karriere» (O-Ton Iselin) Probleme mit den Schuhen hatte. «Die passten irgendwie nicht, es war zum Verzweifeln. In der Nacht nahm ich die Schuhe kurzerhand auseinander und setzte sie wieder zusammen. Es war schon eine, na ja, spezielle Situation.»

Im wichtigsten Rennen eine der besten Leistungen überhaupt

Im Rennen Stunden später war Iselin trotz Schlafmangels dann so fokussiert, dass er einen seiner besten Auftritte überhaupt zeigte, im Viertelfinal den favorisierten Simon Schoch eliminierte und mit dem vierten Schlussrang die Olympiaqualifikation schaffte.

Dass Marc Iselin nach den Spielen in Vancouver im Alter von 30 Jahren seinen Rücktritt vom Spitzensport gab, hatte zwei Gründe. Zum einen plagten ihn immer wieder Schmerzen im fünfmal operierten rechten Knie, zum anderen wollte er beruflich den Anschluss nicht verpassen.

«Und dann war die Kasse irgendeinmal leer, trotz treuer Sponsoren und meiner Eltern, die mich immer unterstützten»,

sagt er schmunzelnd. «Ich hatte alles dem Ziel Olympia untergeordnet. Ich habe es erreicht – und damit war es für mich gut.»

Abgesehen von der Olympiateilnahme hat Iselin den einen oder anderen Glanzpunkt setzen können. So fuhr er im Weltcup viermal auf Rang drei und gewann in den Jahren 2006 und 2007 je ein Rennen, interessanterweise beide Male auf derselben Piste in Shukolovo in der Nähe von Moskau. Zudem holte Iselin zwei Schweizer-Meister-Titel und nahm an vier Weltmeisterschaften teil.

Die Leistungen des Dietikers blieben auch den Fans im Limmattal nicht verborgen. So wurde Marc Iselin in einer Publikumswahl zum Limmattaler Sportler des Jahres 2005 gewählt. «Schöne Zeiten», sagt er lächelnd.

Von der LiZ-Leserschaft wurde Marc Iselin zum Limmattaler Sportler 2005 gewählt.

Ruedi Burkart

Iselin fing bereits während seiner Aktivzeit damit an, Snowboards zu bauen und fuhr die letzten beiden Saisons seiner Karriere auf seinem eigenen Brett, also auch das Olympiarennen. Nach der sportlichen Karriere legte Iselin beruflich los. 2011 übernahm er den Skiservice von Günther Wiesmann, seit 2011 stellt er jährlich zwischen 50 und 60 Ski der Eigenmarke «marc» her.

Auch als Schreiner gibt der Dietiker Gas, er produziert individuelle Möbel für den ganzen Haushalt und Bürobereich. Zusammen mit der Firma Adora Design GmbH führt er einen Showroom über der Werkstatt. Natürlich spürte und spürt auch Iselin die Auswirkungen der Coronapandemie im Ski-Bereich, doch Jammern ist nicht die Sache des Dietikers. Er sagt: «Es geht weiter, immer weiter.»

Der spezielle Abend mit Roger Federer

Eine spezielle Episode im Leben von Marc Iselin ist ein Zusammentreffen mit Roger Federer. Vor ein paar Jahren plauderten der Dietiker Ex-Snowboarder und der Basler Tennisstar in Valbella über Gott und die Welt. Wie das? «Als Federer in Valbella sein Chalet bauen liess, durften Bekannte von mir dort Haustechnikarbeiten verrichten. Zur Eröffnung war Federer persönlich anwesend, und ich übergab ihm als Geschenk ein Paar von mir gefertigte Ski mit seinen berühmten Initialen auf dem Deckblatt.» Iselin erlebte den Maestro als zuvorkommenden Zeitgenossen, der ihm «auf Augenhöhe» begegnete, wie er es ausdrückt.

Was macht eigentlich?

In ihrer Serie «Was macht eigentlich?» beleuchtet die «Limmattaler Zeitung» das aktuelle Leben ehemaliger Grössen des Regionalsports. Die Serie erscheint in loser Folge.