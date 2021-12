Sport-Jahresrückblick Im Frühling 2021 ist Corona kein Thema mehr: Der Amateursport kehrt zurück Diese unvergesslichen Momente sorgten in den Monaten Januar bis Juni für Aufsehen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 27.12.2021, 04.00 Uhr

Sie verdienen keinen Franken mit ihrem Sport, gelten aber als semiprofessionelle Fussballerinnen. Darum dürfen Schlierens NLB-Kickerinnen (Adriana Bösiger, gelbes Dress) im März bereits wieder spielen. Alexander Wagner

Januar

Colin Wiederkehr und seine Urdorfer Teamkollegen müssen die 3.-Liga-Saison abbrechen. Alexander Wagner

Das Jahr beginnt. Doch trainieren und spielen darf seit Weihnachten 2020 niemand mehr. Wegen Corona sind alle erwachsenen Amateursportler zum Nichtstun verdammt. Einzig die Jugendlichen bis maximal 16 Jahre dürfen ran an den Ball oder den Stock. Bis Ende Februar, so will es der Bundesrat, soll dieser «Sport-Lockdown» mindestens dauern. Während die Fussballer hoffen, dass die unterbrochene Meisterschaft im Frühling doch noch weitergeführt werden kann, stecken beispielsweise die Limmattaler Eishockeyaner und die Handballerinnen tief im Schlamassel. Weil deren Saison definitiv abgebrochen worden ist, müssen sowohl die Urdorfer Stockkünstler als auch die Frauen des HC Dietikon-Urdorf ihre Aufstiegsambitionen begraben. Die «Stiere» liegen verlustpunktlos an der Spitze ihrer 3.-Liga-Gruppe, die HCDU-Handballerinnen wären für die 1.-Liga-Aufstiegsrunde qualifiziert gewesen.

Februar

Not amused: FCD-Sportchef Christian Müller hadert mit der Verzögerung des Restarts in der 1. Liga. Ruedi Burkart

Das Limmattal hat immer noch den Corona-Blues. Der Restart der 1.-Liga-Fussballer verzögert sich um einen weiteren Monat und lässt FC-Dietikon-Sportchef Christian Müller hadern («Es ist einfach frustrierend»). Es gibt aber erste kleine Silberstreifen am Horizont. So kommt Ende Monat das Gerücht auf, die Schlieremer NLB-Fussballerinnen gelten als halbprofessionelle Sportlerinnen. Das würde bedeuten, dass sie ihre Meisterschaft im April weiterspielen dürften. Gespielt, und erst noch überaus erfolgreich, hat indes Alina Pätz. Die 31-jährige Curlerin aus Urdorf hat mit ihrem Team CC Aarau (Skip Silvia Tirinzoni) die Schweizer Meisterschaft gewonnen und eine Woche später auch noch die sogenannten WM-Trials gegen den CC Oberwallis. Damit ist klar: Pätz und Co. dürfen an der Weltmeisterschaft in Kanada starten.

März

Er weist den Schlieremer Fussballerinnen den Weg zum Ligaerhalt in der NLB: der neue Trainer Alessandro Vicedomini. Ruedi Burkart

Die Temperaturen steigen langsam, aber sicher. Der Frühling klopft an. Und die Limmattaler Sportszene kommt wieder in die Gänge. Als erste jubeln Schlierens NLB-Fussballerinnen, denn ab sofort gelten die drei höchsten Ligen im Männer- und auch im Frauenfussball als semiprofessionell. «Wir freuen uns, dass es weitergeht», sagt FCS-Trainer Fernando Esteban. Dass die Frauen wieder spielen, die Männer von der 1. Liga abwärts aber nicht einmal als Team trainieren dürfen, kann Hebi Wetzel überhaupt nicht nachvollziehen. Der Ehrenpräsident des FC Schlieren sagt Ende März: «Warum soll nicht das gleiche Recht für alle gelten?» Eine Woche nach Wetzels Worten endet am 27. März die fünfmonatige Zwangspause für die Schlieremer Kickerinnen mit einer 0:5-Abfuhr in Thun. Konsequenz: Der Fall unter den Strich ist Tatsache. Keine 48 Stunden nach der Niederlage schickt der FCS Trainer Esteban in die Wüste und präsentiert gleichzeitig Alessandro Vicedomini, dem bisherigen Assistenztrainer von Wohlens 1.-Liga-Männertruppe, als neuen Chefcoach.

April

So werden ihn alle, die ihn gekannt haben, in Erinnerung behalten: Handball-Urgestein Toni Lisibach. Ruedi Burkart/Archiv

Trauer herrscht Anfang Monat beim Handball-Club Dietikon-Urdorf. Toni Lisibach, Handball-Urgestein und Ehrenmitglied, verstirbt im Alter von 80 Jahren. Wer ihn gekannt hat, wird Toni als fröhlichen und fürsorglichen Zeitgenossen in Erinnerung behalten. Optimistischer als auch schon schauen die Tennisklubs in die Zukunft, sie dürfen demnächst ihre Plätze wieder öffnen. Neuigkeiten gibt’s zudem von der Dietiker Dornau zu vermelden. Der abstiegsbedrohte 1.-Ligist FC Dietikon stattet den früheren Profifussballer Daniel Tarone mit einem Dreijahresvertrag als Trainer aus und holt mit Oliver Staijc auch gleich noch einen neuen Assistenztrainer und mit Marcello Stellato einen neuen Sportchef. Die bisherige sportliche Führung mit Trainer João Paiva und Sportchef Christian Müller wird freigestellt. Zudem wird Ende Monat klar: Die unterbrochene Meisterschaft wird Anfang Juni fortgeführt.

Mai

Lasst euch umarmen! Die jetzt vierfache Curling-Weltmeisterin Alina Pätz (Mitte) feierte mit ihren Teamkolleginnen. WCF/Steve Seixeiro

Sie hat es ein viertes Mal getan. Die Urdorfer Weltklasse-Curlerin Alina Pätz gewinnt mit ihrem Team CC Aarau an der Weltmeisterschaft in Kanada die Goldmedaille. Die Freude ist ennet dem grossen Teich riesig. Auch deshalb, weil Pätz nach den Titelkämpfen mit dem Frances Brodie Award ausgezeichnet wird. Damit wählte die gesamte Konkurrenz die Limmattalerin zur jener Spielerin, die die Werte des Curlings und der Sportlichkeit am besten verkörpert. Im Interview mit der «Limmattaler Zeitung» meint Pätz: «Wir sind natürlich sehr zufrieden mit dem Weltmeistertitel. Es wäre allerdings schön, wenn sich ein solcher Erfolg auch finanziell lohnen würde.» Ein Preisgeld gibt es auch für WM-Gold keines. Dafür haben Pätz und Co. die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2022 in Peking geschafft. Gejubelt wird auch bei den Schlieremer Fussballerinnen. Trotz einer 0:1-Niederlage im letzten Spiel der Saison gegen Aarau gelingt der Ligaerhalt.

Juni

Der Gambier Pa Modou soll helfen, den FCD oben zu halten. Ohne Erfolg, die Dietiker steigen in die 2. Liga inter ab. Ruedi Burkart

Jetzt dürfen auch die Amateurfussballer wieder ran. Bis Ende Juni sollen die abgebrochenen Meisterschaften in den unteren Ligen fertig gespielt werden. Genauer: Weil die Zeit knapp ist, spielt man die Hinrunde fertig. So kann die Saison gewertet werden, mit Auf- und Absteigern. Den Aufgalopp zum Saisonschluss-Sprint macht ein Testspiel von 1.-Ligist Dietikon gegen 2.-Ligist Schlieren. 200 Zuschauer werden Zeugen eines 6:1-Erfolgs des FCD. Das Resultat ist allerdings zweitrangig. Nur einer fehlt an diesem Montagabend: Dietikons Neuverpflichtung Pa Modou. Der 31-jährige Gambier – er spielte bis 2020 in der Super League – soll mithelfen, den Abstieg aus der 1. Liga zu verhindern. Das klappt nicht: Die Dietiker verlieren die ersten beiden Partien nach dem Restart gegen Kosova und Höngg und sind zwei Runden vor Saisonschluss nicht mehr zu retten – Abstieg in die 2. Liga inter.

