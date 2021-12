Sport-Jahresrückblick Die Limmattaler Sportszene sorgt für grosse Emotionen auf und neben dem Platz Diese unvergesslichen Momente sorgten in den Monaten Juli bis Dezember des zu Ende gehenden Jahres 2021 für Aufsehen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 28.12.2021, 04.00 Uhr

Der Glanzenburg-Cup der Dietiker Pontoniere war einer der Höhepunkte des Limmattaler Sportjahrs 2021. 350 Schiffe auf der Limmat, viel Volk am Ufer sowie zwei Kategoriensiege für den Veranstalter und eine würdige Zeremonie zum Abschluss. Ivo Isenring

Juli

Schlierens Faustball-Coach Marcel Kunz ist nach dem Heimdebakel angesäuert. Und stellt seine Zukunft an der Seitenlinie der NLB-Mannschaft in Frage. Ruedi Burkart

Mit einer herben Enttäuschung endet die Feldsaison für die Schlieremer NLB-Faustballer. Auf der heimischen Anlage hinter der Unterrohrhalle will das Team von Trainer Marcel Kunz eigentlich mit zwei weiteren Siegen den Grundstein für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen sichern – und dann das! Gegen die 2. Mannschaft von Elgg-Ettenhausen verlieren sie in der Sommerhitze mit 2:3, gegen Affeltrangen gar diskussionslos mit 1:3. Konsequenz: Die Limmattaler bleiben ein weiteres Jahr in der zweithöchsten Liga. Ob Kunz auch im Sommer 2022 an der Seitenlinie stehen wird, ist nach diesem Wochenende höchst unsicher. Der 58-Jährige lässt durchblicken, dass er noch einmal eine Saison als Spieler bestreiten möchte.

Für positive Schlagzeilen sorgen die Schlieremer Faustballer am letzten Juli-Wochenende als umsichtige Organisatoren. Wie schon vor einem Jahr sind sie erneut Gastgeber für ein Vorbereitungsländerspiel. Die Partie der Schweiz gegen Vizeweltmeister Österreich verläuft vor 300 Zuschauern einseitig, die Gäste gewinnen mit 4:0. Beste Werbung für ihre Sportart machen die Faustballer dennoch.

August

Jenny Dürst und ihre Kolleginnen hatten viel Grund zum Jubeln. Der Gewinn des Vizemeister-Titels geht in die Geschichte des TC Weihermatt und des gesamten Limmattaler Tennis ein. Urs Lieberherr

Mit sage und schreibe 6:0 fegen die Urdorfer Tennisspielerinnen des TC Weihermatt in der letzten Qualifikationsrunde des NLA-Interclubs Favorit GC von der heimischen Anlage. Damit zieht das Team von Trainerin Andrea Dürst als Nummer 1 in die Playoffs ein. Dort gibt’s im Final ein Wiedersehen mit den Stadtzürcherinnen. Doch diesmal langen die Grasshoppers kräftig zu, gehen nach den Einzelpartien mit 4:0 in Führung und entscheiden das Titelrennen 2021 für sich. Stolz und zufrieden – trotz der finalen Niederlage – resümiert TCW-Vereinspräsident Thomas Bosshart: «Das war ganz grosser Sport unserer Frauen. Das Team hat absolut sensationell gespielt.»

Zufriedene Gesichter gibt’s auch in Wetzikon zu sehen. Nach acht Monaten pandemiebedingter Zwangspause steigen die Urdorfer 3.-Liga-Eishockeyaner am 9. August erstmals wieder auf den «Gletscher» und absolvieren ihr erstes Eistraining im Hinblick auf die Saison 2021/22. «Mal schauen, wie die Jungs nach so langer Zeit auf den Schlittschuhen stehen», sagt Sportchef Urs Landis und verrät mit diesem Zitat: Die Stimmung ist ausgezeichnet.

Der Glanzenburg-Cup der Dietiker Pontoniere ist ein Erfolg. 350 Schiffe sorgen für eine einzigartige Wettkampfstimmung auf der Limmat. Auch sportlich läuft es rund für den Veranstalter. Der 51-jährige Klubpräsident Roland Keller gewinnt zusammen mit seinem Partner Reinhard Scherzinger in der Kategorie D, und auch Kellers 21-jähriger Sohn Nicola holt zusammen mit Nuri Schmed den Tagessieg in der Kategorie C. Der nächste Glanzenburg-Cup wird voraussichtlich im Jahr 2025 stattfinden.

September

Nach dem Abstieg aus der 1. Liga hatten Dietikons Fussballer öfters Grund zum Jubeln. Alexander Wagner

Nach dem bitteren Abstieg in die 2. Liga inter machen die Dietiker Fussballer im Unterhaus eine durchaus ansprechende Figur. In den ersten vier Partien holen sie zehn Punkte. Und auch auf die erste Niederlage der Saison – 1:2 in Klingnau – finden sie die richtige Antwort: 2:0-Erfolg gegen Lachen/Altendorf. Damit bleiben sie in der Tabelle der Gruppe 5 vorne dabei.

Ausgelassene Stimmung herrscht auch beim FC Schlieren. Allerdings sind nicht die mässig erfolgreichen Auftritte des 2.-Liga-Teams der Grund. Sondern das neue, 4,3 Millionen Franken teure Garderobengebäude auf der Sportanlage Zelgli, das im Beisein von Polit- und anderer Prominenz eingeweiht und dem Fussballclub übergeben wird. «Ein toller Bau. Wir fühlen uns hier super wohl», meint beispielsweise Co-Präsident Stefan Bolliger.

Oktober

Der Oberengstringer Boxer Alexander Nedbei gewann seinen neunten Profikampf in Serie. zvg

Er ist nicht zu schlagen, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn der 35-jährige Oberengstringer Profiboxer Alexander Nedbei nach getaner Arbeit aus dem Ring steigt, sieht man ihm jeweils kaum an, dass er einen Kampf absolviert hat. Er macht keine langen Sachen. Der Sieg nach Technischem K. o. gegen einen Georgier namens Paata Aduashvili nach 16 Sekunden in der dritten Runde ist der neunte Erfolg des Deutschen in Serie. Der nächste Fight soll, so Nedbei, «etwas Grösseres» sein. Anfang 2022 will er wieder für einen Titelkampf in den Ring steigen.

November

Verwarnung für Schlierens Captain Alberto Perez Diaz: Der FCS bekundete im Herbst viel Mühe. Alexander Wagner

Ausgerechnet im Jahr des 100. Geburtstags! Schlierens 2.-Liga-Fussballer bringen in der Vorrunde kaum ein Bein vors andere. Der Tiefpunkt ist nicht bei der prestigeträchtigen 0:1-Heimpleite im Derby gegen effiziente Urdorfer erreicht. Sondern eine Woche später. Im Strichduell gegen Zürich United macht das Team von Trainer Besnik Ramadani einen äusserst besorgniserregenden Eindruck, liegt schnell in Rückstand und verliert mit 2:4. Konsequenz: Die Winterpause verbringt der FCS auf einem Abstiegsplatz. Legendär sind die Worte von Schlierens Sportchef Antonio Caputo zur aktuellen Lage: «Es ist grad echli grusig.»

Ehre, wem Ehre gebührt. Drei junge Dietiker Sportsleute werden für ihre Leistungen von höchster Stelle ausgezeichnet. Der 24-jährige Unihockeyaner Tim Mock, der 13-jährige Kickboxer Marsel Fazlic und die 18-jährige Judoka Yasmin Abbani erhalten am Dietiker Sportforum im Gleis 21 aus den Händen von Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) eine Auszeichnung.

Dezember

Kurzer Prozess im Schlussgang: Nick Alpiger gewann gegen Nicola Wey mit einer blanken 10,0. Claudia Schweizer

Das 83. Niklausschwinget in der Dietiker Stadthalle ist eine spezielle Angelegenheit im 3G-Zeitalter. Wer Einlass begehrt, muss ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen. Wer die «Schleuse» erfolgreich durchlaufen hat, erhält zwei farbige Bändeli ans Handgelenk. Eine Maskenpflicht gibt es nicht, die wird im Kanton Zürich erst zwei Tage nach dem Fest obligatorisch. Ein Rahmenprogramm wird nicht angeboten. Und mit 550 Zuschauern sind kaum halb so viele Leute in der Halle wie in den grossen Zeiten. Dennoch wird guter Sport geboten. Einer stiehlt allen anderen die Show. Der bärenstarke 24-jährige ­Aargauer Nick Alpiger gewinnt alle Gänge überlegen, die Glatt- und Limmattaler klassieren sich unter «ferner liefen». Bereits vor dem Schlussgang gegen den Stäfner Nicola Wey ist klar: Auch wenn Alpiger mit einer minimalen Note von 8,50 verlieren würde, der Festsieg wäre ihm nicht zu nehmen. Alpiger macht allerdings keine halben Sachen und schliesst das Fest mit einer blanken 10,0 ab.

