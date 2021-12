Sport Corona einmal mehr: Von Teamrückzug bis «Meisterschaft light» scheint alles möglich Je nach Sportart gehen die Limmattaler Vereine mit den neuen Covid-Massnahmen anders um. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 21.12.2021, 09.34 Uhr

Zwingt das Virus die Amateursportler wie in den vergangenen beiden Wintern auch diesmal in die Knie? Alexander Wagner

Eishockey

Beim EHC Urdorf ist klar: Die 3.-Liga-Meisterschaft wird unterbrochen bis zum 27. Januar. Das hat Swiss Ice Hockey laut EHCU-Vizepräsident Reto Barbarits am Montag bekanntgegeben. Danach soll, je nach Verlauf der Pandemie, weitergespielt werden. Sollten die bundesrätlichen Massnahmen allerdings im Laufe des Januars noch verschärft werden, droht ein erneuter Abbruch der Saison wie schon im vergangenen Winter. Konkret: Kann die Meisterschaft nicht spätestens am 10. Februar weitergeführt werden, ist Schluss mit lustig. Alle 3.-Liga-Partien bis zum Restart werden aktuell gestrichen, also nicht zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Für die «Stiere» – Leader in ihrer 3.-Liga-Gruppe – würde das heissen, dass folgende Partien nicht ausgetragen werden: Die Auswärtsspiele gegen die Akademiker und Embrach sowie ein Heimspiel gegen Illnau-Effretikon II. Im Programm wären dann noch drei Partien der Regular Season: Seewen II (heim), Engelberg-Titlis (heim) und Wetzikon II (auswärts).

Faustball

Noch bis am kommenden Donnerstag, 23. Dezember, haben die Klubs Zeit, dem nationalen Verband mitzuteilen, ob sie ab Januar im Bereich der Erwachsenen eine «Meisterschaft light» spielen möchten oder aber ihre Teams vom Spielbetrieb zurückziehen wollen. «Light» würde bedeuten, dass es weder Auf- noch Absteiger geben würde. Was hält man beim STV Schlieren – bei dem die Frauen in der NLA und die Männer in der NLB spielen – von dieser Idee? «Ich persönlich neige dazu, unsere Mannschaften bei den Erwachsenen zurückzuziehen», sagt Klubpräsident Daniel Laubi. Grund: Es fehle schlicht der sportliche Anreiz, wenn die Promotionen wegfallen. Ob die Teamverantwortlichen auch dieser Meinung sind, wird sich zeigen.

Unihockey

Der nationale Verband Swiss Unihockey hat bis zum Redaktionsschluss dieser Zeitung noch keine offizielle Stellungnahme veröffentlicht. Ergo hat man bei 1.-Ligist Unihockey Limmattal keinerlei Informationen darüber, ob und wie der Meisterschaftsbetrieb nach Neujahr weitergehen wird. Laut Rolf Gabriel, dem Covid-Verantwortlichen des Urdorfer Klubs, ist der Trainingsbetrieb für alle UHL-Teams seit gestern sowieso eingestellt. «Wir machen Pause bis nach den Feiertagen», so der Sportchef des Fanionteams. Kontakte reduzieren sei jetzt das Motto, egal ob im Unihockey oder sonstwo. Bei den Limmattalern geht man davon aus, dass die Meisterschaft in der 1. Liga bis Ende Januar ruhen wird. Ob die Saison ab Februar weitergeführt wird? Das werde man sehen, so Gabriel.

