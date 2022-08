Spital Limmattal: Bald wird das neue Pflegezentrum bezogen

Spital Limmattal Noch knapp vier Wochen bis zum Umzug: «Es gibt Bewohner, die zu Fuss ins neue Pflegezentrum zügeln wollen» Der Pflegezentrum-Neubau des Spitals Limmattal in Schlieren kann ab dem 19. September bezogen werden. Leiterin Pflegezentrum Isabelle Wilhelm, Stationsleiterin der geschützten Demenzabteilung Helene Tudorache und Leiterin Aktivierung Sandra Sini erzählen von den Vorbereitungen, der Vorfreude und dem Angebot im neuen Heim. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Freuen sich auf den Umzug und die Arbeit im neuen Gebäude: Sandra Sini, Leiterin Aktivierung, Isabelle Wilhelm, Leiterin Pflegezentrum, und Helene Tudorache, Stationsleiterin (von links nach rechts). Claudio Thoma

«Umzug in den Neubau» steht in roten Lettern auf violettem Hintergrund auf einer Säule beim Eingang des Pflegezentrums des Spitals Limmattal in Schlieren. Darunter ist der Beton mit verschiedenen farbigen Streifen versehen. Es fehlen noch vier Abschnitte. «Jeder Streifen steht für eine Woche. Es geht also noch vier Wochen, bis wir ins neue Pflegezentrum ziehen», sagt Sandra Sini. Die Leiterin Aktivierung des Pflegezentrums und ihr Team haben die Säule des Altbaus mit Bewohnerinnen und Bewohnern bemalt. «So sehen sie bildlich, dass es nicht mehr lange dauert bis zum Umzug», erklärt Sini. Sie, die Leiterin Pflegezentrum Isabelle Wilhelm sowie die Stationsleiterin der geschützten Demenzabteilung Helene Tudorache blicken mit angespannter Freude auf die Zügelwoche vom 19. September.

Countdown bis zum Umzug: Die Säule beim Eingang des alten Pflegezentrums wurde von Bewohnenden des Pflegezentrums bemalt. Bis zum 19. September fehlen noch vier Streifen, also vier Wochen. Claudio Thoma

Dann wird der 16'000 Quadratmeter grosse Neubau gleich nebenan schrittweise bezogen. Am 17. September findet der Tag der offenen Tür für Interessierte statt. Im November 2018 bewilligten die Stimmberechtigten der zehn Trägergemeinden 65 Millionen Franken für das Projekt. Im Herbst 2019 starteten die Bauarbeiten.

Pro Tag zügelt ein Stockwerk

Für den Umzug ist pro Stock ein Tag einkalkuliert. Von Montag bis Donnerstag werden die Bewohnenden einziehen. Danach werden am Freitag die Büros der Mitarbeitenden bezogen und am darauffolgenden Montag wird das Tageszentrum im Parterre eingerichtet.

«Ich bin froh, dass die geschützte Demenzabteilung als Erstes zügeln darf. Unsere Bewohnenden brauchen viel Zeit und Zuwendung, um sich am neuen Ort zurechtzufinden», sagt Tudorache. Abgesehen von ihrem Bett, den persönlichen Gegenständen und den Mitarbeitenden werde alles neu für sie sein.

Schon bald bezugsbereit: Das neue Pflegezentrum des Spitals Limmattal kann Mitte September eröffnet werden. Valentin Hehli Im vierten Stock: Hier entsteht ein Wohnzimmer für die Bewohnenden. Valentin Hehli Nasszellen für jedes Zimmer. Die Toiletten wurden fixfertig als Boxen angeliefert. Bereits im Spital wurden solche Nasszellen eingebaut. Valentin Hehli So sieht ein Einzelzimmer aus. Es stehen 19 Quadratmeter Platz zur Verfügung. Valentin Hehli Auf den Pflegeabteilungen befindet sich stets ein grosser Aufenthaltsraum, wo gegessen und verweilt werden kann. Valentin Hehli Im Aufenthaltsraum setzt man auf einen Kunststoffboden mit Holzoptik. Valentin Hehli Transparente Schubladen: So sehen auch weniger gross gewachsene Mitarbeitende, welche Medikamente in der Schublade liegen. Valentin Hehli Das Gebäude verfügt über zwei begehbare Innenhöfe, in denen auch Hochbeete zum Gärtnern bereit stehen sollen. Valentin Hehli Die Korridore sind um die Innenhöfe angeordnet und mit Licht geflutet. Handläufe helfen bei der Fortbewegung. Valentin Hehli Jeder Pflegestützpunkt hat eine Apotheke. Valentin Hehli Wegen der kontrollierten Lüftung lassen sich nur gewisse Fenster einen Spalt breit öffnen. Valentin Hehli Im Erdgeschoss werden noch fleissig die letzten Innenausbauarbeiten erledigt. Valentin Hehli Die Aussicht aus einem der Zimmer. Valentin Hehli

Eine Herausforderung für Tudorache und die insgesamt 130 Pflegeangestellten. «Am Anfang müssen wir die Bewohnenden eins zu eins begleiten. Sie brauchen uns als bekannte Gesichter, um sich gut einleben zu können. Veränderungen sind mit Ängsten verbunden. Durch die enge Begleitung wollen wir verhindern, dass sie unruhig werden», so Tudorache. Sie, Sini sowie Wilhelm sind zuversichtlich, dass sie den Umzug gut meistern werden. «Hilfreich ist, dass wir im Neubau mehr Platz und mehr Einzelzimmer haben werden. So kommen die Bewohnenden automatisch besser zur Ruhe», sagt Tudorache.

Angehörige freuen sich über mehr Privatsphäre

Aktuell sind die Mitarbeitenden des Pflegezentrums mit Aussortieren und Räumen beschäftigt. «Wir helfen den Bewohnenden, ihre Dinge zu packen. Manche kümmern sich sogar alleine darum», sagt Tudorache. Die Vorbereitungen zeigen, dass der Umzug nicht nur Ängste, sondern auch Vorfreude auslöst. «Wir haben mit den Angehörigen zwei Führungen durch den Neubau gemacht und die Rückmeldungen waren äusserst positiv. Die grossen und luftigen Räume kommen gut an», sagt Wilhelm. Im Neubau befinden sich 73 Einzel- und 42 Zweierzimmer. Im Altbau gibt es nur wenige Einzelzimmer. «Auf die grössere Privatsphäre freuen sich die Angehörigen ebenfalls», so die Leiterin des Pflegezentrums.

Und auch einige Bewohner fiebern der Zügelwoche entgegen. «Es gibt Bewohner, die selbst zu Fuss ins neue Pflegezentrum zügeln wollen», sagt Sini. Es sei schön, dass die Bewohner, die dazu noch im Stande seien, den Umzug aktiv miterleben wollen. Ansonsten besteht die Möglichkeit, im Bett, Rollstuhl oder mit dem Rollator vom Altbau in den Neubau zu gelangen – und das ganz wetterunabhängig. «Wir können unterirdisch zügeln. Es gibt eine Verbindung vom alten ins neue Pflegezentrum. Das erleichtert uns den Umzug», sagt Wilhelm. Eine direkte Verbindung existiert auch vom Neubau zum Akutspital. «Von diesem profitieren wir auch bei der medizinischen Versorgung.»

Der Zivilschutz packt mit an

Unterstützt werden die Angestellten des Pflegezentrums in der Zügelwoche von der Zivilschutzorganisation Limmattal-Süd. 15 Personen werden anpacken und die Bewohnenden beim Umzug begleiten. Zwischen 9 und 11 Uhr werden die Bewohnenden ihr neues Zuhause beziehen. «Das Mittagessen können sie bereits im Neubau zu sich nehmen», sagt Wilhelm. Die Kisten, das Mobiliar und die Geräte schleppen wird das Umzugsunternehmen Welti-Furrer.

Neu ist das Gebäude auch für alle Mitarbeitenden. «Derzeit führen wir Schulungen durch. Das Personal soll die Räume und den Umgang mit der neuen Technik kennen lernen», sagt Tudorache. Es gebe viele neue Geräte wie etwa den Weglaufschutz auf der geschützten Demenzabteilung. Neu ist auch, dass die Aktivierungstherapie, die von Sini und ihrem vierköpfigen Team angeboten wird, stockwerkübergreifend erfolgt.

«Künftig führen wir beispielsweise Gedächtnistrainings für kognitiv unterschiedlich starke Gruppen durch», erzählt Sini. Es sei ihr ein Anliegen, die Ressourcen der Bewohnenden zu entdecken und sie anzuregen, damit sie nicht den ganzen Tag im Sessel sitzen, sondern sich als Person erleben und ins Tun kommen. «Im Neubau wird zudem Monika Pfaller als pflegezentrumseigene Geriaterin in einem 100-Pensum starten», sagt Wilhelm.

Mit Limmattalbahn zum Glace-Essen fahren

Und auch auf Bewährtes setzt man am neuen Standort. So freut sich Stationsleiterin Tudorache darauf, nachdem die Hektik des Umzugs vorbei ist, den Alltag mit den Bewohnenden wieder auszukosten. «Wir werden wieder Ausflüge und Ferien machen oder den Markt am Muulaffeplatz in Urdorf besuchen.» Diese Momente würden die Bewohnenden besonders schätzen. «Sie können den Augenblick geniessen und fühlen sich wohl», ergänzt Sini. Sie selbst freut sich darauf, mit den Bewohnenden mit der Limmattalbahn nach Zürich Altstetten zum Glace-Essen zu fahren. Doch nun steht erst einmal der Umzug an. «Es ist schön, dass etwas Neues auf uns wartet», sagt die Leiterin Aktivierung. Das findet auch Stationsleiterin Tudorache:

«Ich hoffe, dass wir im Neubau die schwere Coronazeit hinter uns lassen können.»

Tag der offenen Tür: Der Anlass findet am 17. September ab 11 Uhr mit Besichtigungen des Neubaus und der «Gesundheitsbahn Limmattal» sowie Konzerten der Stadtmusik Dietikon und des Limmichors statt.

