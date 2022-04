1028 Babys kamen 2021 im Spital Limmattal zur Welt

Spital Limmattal 1028 Babys kamen 2021 zur Welt: Der Corona-Babyboom fällt aus Limmattaler Paare sind die Familienplanung in der Pandemie nicht so fleissig angegangen wie davor. Der Geburtenrekord im Spital Limmattal fällt mit 1077 Babys nämlich ins Jahr 2020. Sibylle Egloff 30.04.2022, 05.00 Uhr

Einen Geburtenrekord verzeichnete das Spital Limmattal 2020 mit 1077 Neugeborenen. Jürg Waldmeier

Am 16. März 2020 verhängte der Bundesrat den ersten Lockdown. Rein rechnerisch müssten die ersten Coronababys Ende Dezember das Licht der Welt erblickt haben. Der erwartete Anstieg der Geburtenzahlen sollte sich also im Jahr 2021 niederschlagen. Der Babyboom zeigte sich beispielsweise im Kantonsspital Baden. Dort verzeichnete man für 2021 einen Geburtenrekord mit 1841 Babys. Noch mehr Neugeborene willkommen heissen konnte das Kantonsspital Aarau. 2021 kamen 2390 Kinder auf die Welt – ebenso ein Rekord. Einen Geburtenrekord gab es auch im Stadtspital Zürich Triemli. 2391 Kinder wurden 2021 geboren.

Homeoffice-Pflicht half nicht bei Familienplanung

Anders sieht es im Spital Limmattal in Schlieren aus. Die Homeoffice-Pflicht und die eingeschränkte Reisefreiheit in der Pandemie scheinen Limmattaler Paare nicht vermehrt zur Familienplanung angeregt zu haben. 2021 kamen 1028 Babys im Limmi zur Welt. Das sind 49 Kinder weniger als im Vorjahr. 2020 verzeichnete das Spital mit 1077 Babys einen Geburtenrekord.

2019 wurden 1030 Kinder in Schlieren geboren. Fast 100 Neugeborene weniger waren es im Jahr davor. 2018 kamen 958 Babys zur Welt. Die tiefste Geburtenzahl in den letzten acht Jahren verzeichnete das Spital Limmattal mit 936 Kindern im Jahr 2017. Im Vorjahr 2016 waren es mit 998 Babys deutlich mehr. 2015 stieg die Geburtenzahl über 1000. In diesem Jahr erblickten 1019 Babys das Licht der Welt im Limmi. Nahe an den Geburtenrekord aus dem Jahr 2020 kommt das Jahr 2014 mit 1052 Kindern.