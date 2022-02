Spielgemeinschaft Glatttal/Limmattal Handballerinnen siegen zum Start der Finalrunde Das war eine ganz grosse Nummer! Mit einem 28:24-Auswärtssieg gegen Herzogenbuchsee II sind die 1.-Liga-Handballerinnen der Spielgemeinschaft Glatttal/Limmattal in die Finalrunde gestartet. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 06.02.2022, 17.14 Uhr

Francine Koch beim Abschluss. Zum Start der 1.-Liga-Finalrunde traf die 21-Jährige gleich elfmal. Claudio Thoma/Archiv

Besonders im Fokus gestanden hatte die 21-jährige Rückraumspielerin Francine Koch. Die ehemalige Juniorin von Wohlen markierte gleich 11 Treffer und traf damit so oft in einem Spiel wie noch nie in der laufenden Meisterschaft.

Die SG Glatttal/Limmattal lag ab der vierten Spielminute immer in Führung und kam zu keinem Zeitpunkt in Gefahr, die Partie noch aus den Händen zu geben. Logisch, dass Cheftrainer Tobias Zatti zufrieden war – zumindest mit den beiden Punkten:

«Wir hätten mit zehn oder sogar noch mehr Toren Differenz gewinnen müssen. Aber das Zusammenspiel bei uns ist leider noch nicht so, wie ich es gerne hätte.»

Zatti hofft, in nächster Zeit – wenn Partien gegen stärkere Team anstehen – in den Trainings unter der Woche in Vollbestand arbeiten zu können.

Grosses Verletzungspech bei Glatttal/Limmattal

Dass die Glatt- und Limmattalerinnen mit einem Erfolg in die 1.-Liga-Finalrunde würden steigen können, darauf deutete wenige Tage vor der Partie nicht viel hin. Die beiden Torhüterinnen Ramoja (verletzt) und Burri (Hirnerschütterung) mussten frühzeitig forfait geben, Kreisläuferin Celentano (out nach Knieoperation) war auch nicht verfügbar. Weiter geht es für das Team am kommenden Samstag mit einem weiteren Auswärtsspiel in Willisau.

Telegramm Herzogenbuchsee II – Glatttal/Limmattal 24:28 (11:13) Mittelholz. – 50 Zuschauer. – SR: Odermatt, Rachad. – Torfolge: 0:2, 1:2, 1:4, 2:7, 5:7, 8:9, 8:11, 10:13, 11:13/11:15, 13:16, 16:17, 18:19, 20:24, 23:25, 24:27, 24:28.

Glatttal/Limmattal: Kurzbein; Snedkerud, Läubli (4), Geiser (1), Zogg (4), Murbach-Kashani (1), Koch (11/1), Gälli (1), Leuenberger (2), Neges, Hälg (3), Bottini (1). Strafen: dreimal 2 Minuten gegen Herzogenbuchsee II. – einmal 2 Minuten gegen Glatttal/L.

Bemerkungen: SG Glatttal/Limmattal unter anderem ohne Kreisläuferin Celentano (verletzt) sowie den beiden Goalies Ramoja (verletzt) und Burri (Hirnerschütterung), dafür mit Goalietrainerin Kurzbein im Tor.

