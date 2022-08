Bergfrieden und Paradies:die kuriosesten Limmattaler Haltestellen

Sommerserie Nächster Stopp Paradies: Die kuriosesten Haltestellennamen im Limmattal Bergfrieden, Paradies oder Gläseren: Gewisse Stationsnamen in der Region lassen sich nur schwer deuten. Mirjam Kilchmann vom Schweizerischen Idiotikon wagt einen Versuch. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Der Garten Eden auf Erden: Die Haltestelle Paradies an der Zürcherstrasse in Oberengstringen hat ihren Namen einem alten Wohnhaus zu verdanken. Sibylle Egloff

Das Wort Paradies regt das Kopfkino an. Manche denken dabei an Adam und Eva, andere an einen weissen Sandstrand in einem tropischen Land oder an die Aussicht von einem Berggipfel. «Ein Ort, der durch seine Gegebenheiten alle Voraussetzungen für ein schönes, friedliches und glückliches Dasein erfüllt», definiert der Duden.

Wussten Sie, dass das Paradies aber nicht nur in unseren Vorstellungen, im Alten Testament und im Wörterlexikon existiert? Das Limmattal hat ein Paradies. Es liegt in Oberengstringen. So zumindest heisst eine Bushaltestelle an der Zürcherstrasse beim «Schweizerhof». Umgeben von Mehrfamilienhäusern, dürfte wohl so mancher Fahrgast stutzig werden und sich fragen, was es mit diesem Namen an diesem Ort auf sich hat.

Mirjam Kilchmann vom Schweizerischen Idiotikon geht dem Namen und weiteren kuriosen Bushaltestellennamen für die «Limmattaler Zeitung» auf den Grund. Die Station Paradies hat ihre himmlische Bezeichnung einem alten Hausnamen zu verdanken, der bereits 1841 belegt ist.

Ein alter Hausname mit himmlischer Bezeichnung

«Es handelt sich dabei um eine frühere Hofsiedlung unterhalb der Zürcherstrasse nordwestlich des historischen Dorfkerns. Seit 1955 ist der Hof nicht mehr namentlich auf der Landeskarte verzeichnet. Er musste einem Wohnquartier weichen», sagt Kilchmann, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Projekt «Die Siedlungsnamen des Kantons Zürich» beteiligt ist.

Es könne sein, dass der Name von einem nicht belegten Flurnamen übertragen oder direkt als Hausname vergeben worden sei. Zugrunde liegt dem Namen Paradies laut dem Schweizerischen Idiotikon das schweizerdeutsche Wort Paradiis, Parediis, welches sich einerseits auf den Garten Eden der Schöpfungsgeschichte und den Aufenthalt der Seligen beziehen kann. Andererseits wird damit aber auch generell ein Ort sämtlicher Wonnen oder ein angenehmer Aufenthalt bezeichnet. Auch wenn der Station heute nur noch wenig Paradiesisches anhaftet, so soll sie zumindest an einen geschätzten und schönen Ort aus vergangener Zeit erinnern.

Eine Haltestelle mit ebenfalls hübschen Namen befindet sich in Dietikon. Sie heisst Bergfrieden. Die Deutung erweist sich hier als schwieriger. «Es dürfte ein junger Name sein, der nicht auf einen Flurnamen zurückgeht. Keines der angrenzenden Quartiere heisst so», sagt Kilchmann. Sie gehe deshalb von einem konstruierten, idyllisierenden Haltestellennamen aus.

Die Station Aegelsee erinnert an die Schneeschmelze

Nicht weit davon entfernt befindet sich die Grenze zu Bergdietikon, wo der idyllische Egelsee liegt. Dieser hat einen Namensvetter auf der anderen Seite der Limmat. Denn in Unterengstringen heisst eine Bushaltestelle Aegelsee. Und dies, obwohl an dieser Stelle weit und breit kein See in Sicht ist. Kilchmann klärt auf: «Der Name geht auf den Flurnamen Nägelsee auf dem Gemeindegebiet von Weiningen zurück. Dort gab es laut unserer Gewährsperson jedes Jahr nach der Schneeschmelze einen grossen See.»

Speziell klingt auch der Bushaltestellenname Grindlen in Geroldswil. Laut Kilchmann wurde der Stopp vom Flurnamen Grindlen auf der Gemeindegrenze Geroldswil und Weiningen abgeleitet. Damit im Zusammenhang steht das schweizerdeutsche Wort Grindel, Grendel, was so viel wie Riegel, äusseres Gatter an Stadttoren oder Sperrbalken bedeutet. «Hier wurde wohl auf einen Riegel oder ein Gatter der Gemeinde- oder Herrschaftsgrenze verwiesen», vermutet Kilchmann.

Schwieriger einzuordnen ist der Name der Busstation Gläseren in Uitikon. Eine Entsorgungsstelle sucht man hier vergeblich. Mit Glas steht die Bezeichnung aber tatsächlich in Verbindung. «Das Wort wurde vermutlich aus dem mittelhochdeutschen Adjektiv glesin, Schweizerdeutsch glesi(n) gebildet. Es bedeutet gläsern, glasähnlich, durchsichtig oder glänzend wie Glas», sagt Kilchmann. Zugrunde liege eine Bildung (bei der/dem glesinen XY, bei der/dem gläsernen XY), wobei das Grundwort (XY) nicht überliefert sei. «Der Name bezog sich vielleicht auf eine im Sonnenlicht schimmernde, felsige oder steinige Oberfläche.»

Und so sind nun die onomastischen Geheimnisse einiger Bushaltestellennamen im Limmattal gelüftet. Auf dass das Wissen Ihre Fahrt und vor allem die Ankunft bereichert.

