Er kontrolliert die Natur entlang der Limmattaler SBB-Bahngleise

Limmattal Auf 1050 Kilometern: Peter Henauer weist die Natur entlang der SBB-Bahngleise in die Schranken und gibt ihr wenn möglich freie Fahrt Der Leiter Natur der SBB Region Ost zeigt auf einem Rundgang entlang der Bahnstrecke im Limmattal, worauf sein Team achtet, damit die Passagiere in der Region sorgenfrei und ohne Verspätungen reisen können. Sibylle Egloff 27.08.2022, 05.00 Uhr

Peter Henauer, Leiter Natur Region Ost bei den SBB zeigt, wie die Grünstreifen zwischen den Gleisen im Limmattal kontrolliert und gepflegt werden. Bild: Severin Bigler

Der Zug rattert Richtung Dietikon, die Autos bewegen sich für einmal flüssig über das Limmattaler Kreuz. Durchschnitten von zwei Verkehrsachsen gelingt es der Natur auf Höhe der Spreitenbacher und Dietiker Gemeindegrenze sich gegen die Zivilisation zu behaupten. Die buschigen Liguster-, Schwarzdorn- und Hagebutten-Hecken machen einen gesunden Eindruck.

Und auch in den fast verdorrten Gräsern unweit der Bahnstrecke springen immer wieder Grashüpfer von Halm zu Halm. Peter Henauer entdeckt sogar eine spezielle Schneckenart, die hier zu Hause ist. «Solche Trockenschnecken finden sich sonst vor allem im Süden am Meer. Es ist schön, dass es kleine Nischen wie diese gibt und wir sie nur mit wenigen Eingriffen bewirtschaften können», sagt Henauer.

Trockenschnecken leben im Bereich neben den Gleisen. Bild: Severin Bigler

Er ist Leiter Natur der SBB Region Ost und mit seinem Team für die Kontrolle der Vegetation entlang der SBB-Bahngleise zuständig. Das Gebiet Ost umfasst neben der Ostschweiz den Kanton Schaffhausen, das Glarnerland, Chur, den Bodensee, das Knonauer Amt sowie das Limmattal und Zürich. Ein Drittel der gesamten SBB-Bahnstrecke, also rund 1050 Kilometer, fällt in Henauers Obhut. «Wir betreuen einen riesigen Garten», sagt der 56-Jährige und lacht. In einer schönen und prächtigen Grünanlage steckt viel Arbeit. Das ist auch bei den SBB der Fall. Doch der Fokus liegt anders. Sicherheit geht bei den Schweizerischen Bundesbahnen vor Schönheit.

Zehn Meter um die Gleise dürfen keine Bäume stehen

«Unser Ziel ist es, die Verfügbarkeit und Sicherheit der Bahnanlagen zu gewährleisten», sagt Henauer. Die Natur lebe und wachse ständig. Wo nötig müsse diese zurückgepfiffen werden. Dies stets mit Blick darauf, den Bahnbetrieb und das Unterhaltspersonal nicht zu gefährden.

«Die Bahngleise müssen im Abstand von eineinhalb Baumlängen überwacht werden. Im Idealfall sollten sie sieben, besser aber zehn Meter entfernt von Gehölz liegen. Bäume, die sich innerhalb dieses Sicherheitsstreifens befinden, hoch und schnell wachsend sind, werden gefällt. So gehen wir sicher, dass es zu keinen Fahrunterbrüchen und Verspätungen kommt, weil Bäume auf den Schienen oder auf den Fahrleitungen liegen», erklärt Henauer.

Peter Henauer kontrolliert die Vegetation auf 1050 Kilometern der SBB-Bahnstrecke. Hier steht er neben einer Lärmschutzwand kurz vor dem Dietiker Industriegebiet Silbern. Bild: Severin Bigler

Er und sein Team planen deshalb wiederkehrende Pflegearbeiten und Rückschnitte im gleisnahen Bereich. Und auch die Tierwelt muss beobachtet werden. «Ist ein Biber in der Nähe der Gleise aktiv, ist ebenso Vorsicht geboten. Zur Sicherheit müssen auch Bäume gefällt werden.»

Nicht immer gehört das Land, das an die Bahngleise grenzt, der Eisenbahngesellschaft selbst. «Wir stehen mit den jeweiligen Eigentümern in Kontakt und verhandeln, wenn nötig auch mit den Bewilligungsinstanzen, wenn Arbeiten und Rückschnitte vorgenommen werden müssen.» Die Unterhaltsarbeiten führen Henauer und sein Team nicht selbst aus. «Wir vergeben diese Aufgaben und überprüfen am Schluss die ausgeführten Arbeiten.»

Ein Stück Gras wird stehengelassen

Auch der gehölzfreie Bereich, zu dem Kleinstauden an Böschungen oder Wiesenflächen gehören, muss gepflegt werden. Im Falle der Wiesen organisiert Henauer wiederkehrende Mäh- und Mulcharbeiten. Sie erfolgen jedoch nur einmal im Jahr zwischen Juni und September nach der Blütezeit. «So stören wir die Natur und die vielen Insekten, die im Gras leben, nur am Rande. Wir weisen die beauftragten Firmen zum Beispiel an, die Wiesen nicht bis ganz zum Boden runterzuschneiden, sondern immer ein Stück stehenzulassen.»

Die Pflege dieser Flächen und die des Schotterbetts der Gleise ist wichtig. «Die Signale am Boden für die Zugführerinnen und -führer müssen sichtbar sein und dürfen nicht von Pflanzen verdeckt werden», sagt Henauer. Hin und wieder kommen auch chemische Mittel wie etwa Blattherbizide zum Einsatz, um die Natur zu bändigen. Wie bei jedem Eingriff in die Flora und Fauna verfolgt der Leiter Natur jedoch das gleiche Credo: So wenig Einwirkung von aussen wie möglich.

Als invasive Neophyt ist der Sommerflieder unerwünscht. Je nachdem wird er aber aus ökologischen Überlegungen stehengelassen. Bild: Severin Bigler

Nicht jedes Kraut und jede Pflanze ist erwünscht. Viel zu tun geben den SBB Neophyten. Zu den invasiven und gebietsfremden Pflanzen, die nahe der Bahngleise wachsen, zählt etwa das Schmalblättrige Geisskraut. «Wenn man es mit der Haut streift, kann man sich wegen seines Gifts Verbrennungsnarben zuziehen», sagt Henauer. Und nicht nur das. «Giftig ist es auch für Weidetiere und Bienen. Auch wir Menschen können es über den Verzehr von Honig, Fleisch oder Milch aufnehmen. Das kann unserer Leber schaden», erzählt der gebürtige St.Galler, der in Luzern lebt.

Auch wenn sie lästig sind, werden nicht radikal alle Neophyten eliminiert. «Es gilt stets abzuwägen, was Sinn macht. Manchmal ist es ökologisch sinnvoller, ein paar Sommerflieder stehenzulassen.»

«Die Unordnung ist gewollt»

Henauer ist den SBB verpflichtet. Ist die Sicherheit des Bahnbetriebs gewährleistet, hat der ausgebildete Förster jedoch noch Spielraum, um die Biodiversität und die Natur zu fördern. «Wir lassen bewusst Hindernisse wie Asthaufen oder das gemähte Gras stehen, damit Insekten, Reptilien und Amphibien sich dort verkriechen können», sagt Henauer. Für manche Zuggäste, die aus dem Fenster blicken, möge das etwas unordentlich scheinen. «Doch die Unordnung ist gewollt», sagt der Leiter Natur.

Heuhaufen bieten Unterschlupf und Lebensraum für Reptilien und andere Tiere. Bild: Severin Bigler

An manchen Orten komme man der Ästhetik nichtsdestotrotz entgegen. So zum Beispiel nahe des Bahnhofs Zürich Altstetten. «Dort hat man mehrere Konstruktionen aus Edelkastanien aufgestellt, in denen das Schnittmaterial aufbewahrt wird und Tieren so ein Unterschlupf geboten wird», erzählt Henauer. Das Material verrotte mit der Zeit in den Grasdepots und so könne immer wieder neues hinzugefügt werden.

Zwischen Neuenhof und Killwangen befinden sich nahe der Bahngleise verschiedene Steinhaufen an den Böschungen, die für die Tierwelt gedacht sind. «Das grösste Projekt, das die SBB unterstützen, ist das Reptilienprojekt ‹Natur neben dem Gleis› entlang der Ämtler Bahnlinie zwischen Zürich Altstetten und Knonau. Dabei handelt es sich um Kleinstrukturen wie Ast- und Steinhaufen, die Reptilien wie Schlangen und Eidechsen als Versteck und Sonnenplätze dienen, für die wir nun den Unterhalt übernehmen», erzählt Henauer.

Eine Mauereidechse findet Zuflucht in den Steinhaufen entlang der Gleise zwischen Neuenhof und Killwangen. Bild: Severin Bigler

Initiiert sei das Ganze von lokalen Natur- und Vogelschutzvereinen worden. Henauer findet gut, dass so ein natürliches Fortbewegungsnetz für Reptilien geschaffen worden ist. Doch er betont: «Es ist nicht unsere Kernaufgabe, Artenschutz und -förderung zu betreiben. Doch wenn wie in diesem Fall Vereine das Projekt in die Hand nehmen, leisten wir gerne unseren Beitrag.» Die SBB planen in diesem Zusammenhang nach Vorbild des Ämtler Reptilienprojekts nun auch in der Ostschweiz und in Zug ähnliche Aufwertungen auf mehrere Strecken.

Henauer, der bereits seit 33 Jahren im Dienste der SBB steht und als Förster für den bahneigenen Schutzwald verantwortlich war, ehe die Abteilung Natur geschaffen wurde, gefällt seine Aufgabe.

«Die Vielfältigkeit ist das Schönste an meinem Beruf. Zwar ist die Kontrolle der Vegetation nur ein Nebenschauplatz bei den SBB und doch ist sie für den Betrieb entscheidend.»

