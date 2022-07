Seine Bademode ist aus Limmat-Plastik

Sommer PET-Flaschen zum Planschen: Seine Bikinis sind aus Limmat-Plastik Peter Hornung produziert mit seinem Label Round Rivers Bademode aus Abfall, der in der Limmat herumschwimmt. Bisher hat er bereits über 37'000 PET-Flaschen eine neue Bestimmung gegeben. Bald will der 41-Jährige auch aus anderen Flüssen in Europa den Rohstoff für seine Mode fischen. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Peter Hornung aus Zürich macht aus Limmat-Plastik Bademode. Seine Shorts, Bikinis und Badekleider sind vor allem bei jungen und umweltbewussten Menschen beliebt. Valentin Hehli

Das Flussbad Oberer Letten ist bei der Rekordhitze bereits in den frühen Nachmittagsstunden überfüllt. Badegäste passieren wie Ameisen die Brücke vor dem Kraftwerk Letten in Zürich, um sich in der Limmat etwas Abkühlung zu verschaffen. Peter Hornung besuchte die Anlage bereits am Morgen. Nicht etwa um ungestört zu baden, sondern um den Rohstoff für seine Bademode zu beschaffen. «Ich sammle einmal pro Woche PET-Flaschen aus der Limmat», sagt der 41-Jährige.

Aus diesen stellt Hornung mit seinem Label Round Rivers Bikinis, Badeshorts und Badeanzüge her. «Der Name kommt davon, dass das Plastik aus der Limmat geholt wird und als Badehose wieder in den Fluss zurückkehrt. So schliesst sich der Kreislauf.» Im Durchschnitt benötigt er für einen Badeartikel vier PET-Flaschen. In den vergangenen zwei Jahren hat Hornung bereits 37'000 Stück davon aus dem Rechen des EWZ-Wasserkraftwerks gefischt.

Einmal pro Woche holt Peter Hornung PET-Flaschen aus dem Rechen des Wasserkraftwerks Letten in Zürich. Innerhalb von zwei Jahren hat er bereits über 37'000 Flaschen aus der Limmat gefischt. Valentin Hehli

Auf die Idee, den PET-Flaschen ein zweites Leben einzuhauchen, kam der Architekt 2018. «Ich hatte gerade die Schlüsselübergabe mit einem Bauherren hinter mir und fragte mich, was ich als Nächstes machen könnte», erzählt Hornung. Etwas Nachhaltiges sollte es sein, fand er, als er beim Oberen Letten in die Limmat sprang.

«Ich tauchte neben zwei PET-Flaschen auf und mir war sofort klar, dass ich mich mit diesem Plastik beschäftigen muss.»

Hornung fand heraus, dass der beim Rechen des Kraftwerks hängenbleibende Plastikabfall verbrannt und nicht wiederverwertet wird. «Diese Information war für mich der Ausgangspunkt, Round Rivers zu gründen. Würde der Müll recycelt, bräuchte es meine Idee ja gar nicht.»

Schweizer Textilverband glaubte nicht an ihn

Bis der Deutsche, der seit zehn Jahren in Zürich lebt, jedoch das fertige Produkt in den Händen halten konnte, dauerte es mehr als ein Jahr. «Es war sehr schwierig, die Produktionskette zusammenzufügen.» Mit dem Ziel, seine Mode gemeinsam mit regionalen Unternehmen herzustellen, wandte sich Hornung an den Schweizer Textilverband. Dort erklärte man ihm aber, dass die Modebranche ein internationales Geschäft sei und dass sein Vorhaben zum Scheitern verurteilt sei. Dadurch angespornt, machte sich Hornung selbst schlau.

Die einzelnen Schritte: Die PET-Flaschen werden in Flakes geschreddert (rechte Hand) und dann zu Granulat (linke Hand) verarbeitet. Daraus entsteht dann das Garn, das sich aus ganz vielen feinen Fasern zusammensetzt. Valentin Hehli

«Transparenz in der Modebranche gibt es selten. Der Plastikmüll wird in Europa getrennt. Aus Kostengründen wird er nach Asien geschickt, dort zerkleinert, regranuliert und zu Garn verarbeitet und dann zur Textilherstellung wieder zurück nach Europa geschickt. Es ist also Vorsicht geboten bei der Herkunftsbezeichnung. Auch wenn ‹Made in Europe› draufsteht, haben verschiedene Elemente bereits Zehntausende von Kilometern hinter sich.» Die wenigsten Textilhersteller würden wissen, woher ihr Rohmaterial stammt. Bekannt sei eigentlich immer nur der direkte Lieferant. «Fast keiner startet so wie Round Rivers mit dem Rohmaterial.»

Seine Mailbox explodierte in kürzester Zeit

An einer Textilmesse in Mailand fand er nach vielen Gesprächen schliesslich ein norditalienisches Textilunternehmen, das mit ihm zusammenarbeiten wollte. Und auch auf einen Granulat- und Flakes-Produzenten aus dem Thurgau sowie einen Garnproduzenten im Tessin stiess Hornung dank seiner Hartnäckigkeit. «Es hat lange gedauert, aber nun kann ich mit Stolz sagen, dass meine Badeartikel innerhalb eines Radius von 140 Kilometern hergestellt werden», so Hornung. Im Mai 2020, mitten in der Coronapandemie, war es dann so weit: Der Onlineshop von Round Rivers ging live. «Ich bin am frühen Morgen ins Bett gegangen und als ich aufstand, war meine Mailbox schon am Explodieren», erinnert sich der Gründer. Viele Anfragen von Zeitungen und Magazinen erreichten ihn.

Ein Badekleid von Round Rivers kostet 220 Franken. zvg

«Die Berichte über mein Start-up lösten glücklicherweise viele Bestellungen aus. Dank der Pandemie hatte ich zudem Glück, dass viele Menschen zu Hause im Internet und in den sozialen Medien surften und so davon erfuhren.» Ein Erfolgserlebnis für Hornung. Über ein Jahr lang steckte er viel Herzblut und all seine Ersparnisse in seinen Traum. Und auch heute investiert er viel Zeit in seinen «24-Stunden-Job».

Schlicht, ästhetisch und bequem: Die Bademode von Peter Hornung soll nicht nur umweltschonend, sondern auch schön sein. zvg

Besonders bei jungen Menschen kommt die nachhaltige Bademode gut an. «Das Bewusstsein der jüngeren Generationen für Umweltthemen ist gross. Sie wollen nicht nur wissen, woher ihre Kleider kommen, sondern möchten Informationen über die gesamte Wertschöpfungskette», sagt Hornung. Dafür sind sie auch bereit, einen Badeanzug für 195 Franken oder eine Badehose für 165 zu kaufen.

Wichtig ist dem Start-up-Unternehmer die Ästhetik. «Die Kleidungsstücke müssen schön sein und man muss sich darin wohlfühlen. Ich halte nichts von Öko-Mode mit schrecklichen Designs», sagt Hornung und lacht.

Die Badeshorts gibt es in Schwarz, Türkis und Blau sowie in verschiedenen Mustern wie etwa in Tartan und Bathik. zvg

12 verschiedene Schnitte und Style bietet Hornung bei den Frauenbadekleidern und Bikinis. zvg

Mittlerweile hat er neben den 12 verschiedenen Bademode-Styles mit fünf verschiedenen Farben auch eine Winterjacken-Kollektion auf den Markt gebracht. Aktuell entwickelt Hornung die Prototypen für die Bademodesaison 2023, die er im Januar herausbringen will. Zudem arbeitet er auch bereits an einer Lösung, um aus der ausgetragenen Bademode wieder neue Produkte zu machen.

Damit Hornung all seine Pläne verfolgen und seinen 24-Stunden-Job an sieben Tagen die Woche etwas reduzieren kann, sucht er nun nach Investoren.

«Ich mache alles alleine und wäre froh, wenn ich gewisse Aufgaben Teammitgliedern abgeben könnte.»

Ideen für weitere Projekte hat er nämlich genug. «Abfall im Fluss ist weltweit ein grosses Problem. Es gibt Flüsse in Europa, in denen täglich vier Tonnen PET-Flaschen rumschwimmen.» Deshalb will Hornung seine Idee ausweiten und nicht mehr nur in der Limmat, sondern auch in der Donau oder der Seine bei Paris nach Plastik fischen. Der Stoff für seine Bademode wird ihm also bestimmt nicht ausgehen.

