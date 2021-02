Social Media Tiktok-Star will Urdorf zum Influencer-Zentrum machen Mit seinen Videos auf dem Onlineportal Tiktok ist Stefano Lenherr als Steve Merson in der Coronakrise bekannt geworden. Nun will der ehemalige «The Voice of Switzerland»-Kandidat auf dem Erfolg aufbauen und sich in seiner alten Heimat Urdorf niederlassen. Sibylle Egloff 08.02.2021, 17.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tiktok-Star Steve Merson, der eigentlich Stefano Lenherr (Mitte) heisst, kommt bei Urdorfer Jugendlichen sehr gut an. Deshalb ist er öfters in der Gemeinde unterwegs, dreht Videos und führt Interviews. Bild: Severin Bigler

Es regnet in Strömen. Stefano Lenherr steht geschützt unter dem Vordach der Schule Moosmatt in Urdorf. «Ich sehe schon die Ersten um die Ecke kommen», sagt der 28-Jährige, während er die Kamera auf dem Stativ richtet. Gelächter ist zu hören. Gruppen von Jugendlichen und Kindern nähern sich dem Schulhaus. «Hoi Steve, was machst du hier?», fragt ein vermummter Teenager. «Ich drehe ein Video für mein 30'000-Follower-Special», erklärt Lenherr. Mittlerweile scharen sich bereits zwei Dutzend Personen um ihn.

Dass er mit richtigem Namen Stefano Lenherr heisst, wissen die meisten Anwesenden nicht. Sie kennen ihn als Steve Merson. Unter diesem Pseudonym, das eine Hommage an seine beiden Lieblingsentertainer Freddie Mercury und Michael Jackson darstellt, veröffentlicht Lenherr Videos auf der Onlineplattform Tiktok. Auf seinen drei Kanälen zählt er fast 100'000 Follower. In der Schweiz und weltweit werden Lenherrs Beiträge Millionen Mal angeklickt, vornehmlich von Kindern und Jugendlichen. «Ich habe während des Lockdowns 2020 damit begonnen, Videos hochzuladen. Am 20. April ging das Erste mit 37'000 Aufrufen viral», erzählt Lenherr.

Seitdem versucht er mit amüsanten Videos und Interviews, die Online-Community zu unterhalten. Zum Filmen ist er oft nicht nur in Zürich oder Winterthur, sondern auch in Urdorf unterwegs. «Ich habe viele Fans aus Urdorf», sagt Lenherr. In Strassenumfragen will er von den Leuten etwa wissen, wie man heutzutage eine Frau anspricht. Lenherr beleuchtet aber auch den zeitlichen Wandel. So erklärt er in einem seiner zahlreichen Beiträge der Schweizer Jugend zum Beispiel, dass VHS-Kassetten das Netflix für frühere Generationen waren. Überdies lässt er Schweizer Prominente wie Jonny Fischer von «Divertimento» in seinen Videos zu Wort kommen.

Er will den Jugendlichen in der Coronazeit Halt geben

Doch auch tiefgründigeren Themen nimmt sich der Tiktok-Star an. «Mir hat mal ein Jugendlicher geschrieben und gefragt, wie man sich am schmerzlosesten das Leben nehmen kann. Das hat mich so schockiert, dass ich in meinen Videos das Thema Suizid angesprochen habe», sagt Lenherr. Viele junge Menschen in der Schweiz würden unter Mobbing und Depressionen leiden. «Mein Ziel ist es, die Leute in dieser schwierigen Coronazeit abzulenken und ihnen Halt zu geben.» Als Musiker liebe er es zudem, im Mittelpunkt zu stehen. «Mit Tiktok habe ich dazu die geeignete virtuelle Plattform gefunden, die ich gleichzeitig nutzen kann, um junge Menschen zu beraten und ihnen zu helfen», sagt Lenherr. Anfang 2020 stand er noch selbst live auf der Bühne. Er nahm an den Blind Auditions von «The Voice of Switzerland» teil. Die Jury konnte er mit «Schwan» von Gölä aber nicht überzeugen.

Unterdessen hat sich auch der 13-jährige Ivan beim Schulhaus Moosmatt eingefunden. Er soll heute den Interviewten in Lenherrs Beitrag mimen. «Er macht spannende und lustige Videos», sagt der Urdorfer Schüler über den Influencer. Lenherrs Beiträge auf Tiktok würden ihm seit Ausbruch der Pandemie etwas Ablenkung bieten, da er wegen aller Einschränkungen eigentlich mehrheitlich zu Hause sitze. Ivan selbst ist stolz, dass seinem Tiktok-Profil 3000 Personen folgen. Durchschnittlich hätten Jugendliche rund 500 Follower. «Kannst du mich dann in diesem Video verlinken? Ich brauche mehr Follower», sagt er zu Lenherr.

Stefano Lenherr vermisst seine alte Heimat. Er will zurück nach Urdorf kommen und hier ein Influencer-Zentrum aufbauen. Bild: Severin Bigler

Die beiden kennen sich, weil der Schüler mit seiner Familie im ehemaligen Haus von Lenherrs Grosseltern in Urdorf wohnt. «Ich hänge an Urdorf. Es ist wie mein zweites Zuhause. Meine Grossmutter und einige Verwandte leben noch immer hier. Als Kind und Jugendlicher war ich oft im Dorf unterwegs», erzählt Lenherr, der derzeit in Hagenbuch daheim ist. Davor lebte er auch ein paar Jahre in Urdorf und Schlieren. In diese Zeit fällt auch seine Tätigkeit als Wahlkampfleiter des ehemaligen Dietiker Statthalters Adrian Leimgrübler. Für ihn komponierte Lenherr sogar ein Wahlkampflied. Aufgrund von Unstimmigkeiten trennte sich Leimgrübler 2017 vom damals 24-Jährigen. «Für mich ist dieses Kapitel erledigt», sagt Lenherr. Der gelernte Kaufmann und Informatiker konzentriert sich nun auf seine Tiktok-Karriere. Er sagt:

«Die Leute denken, ich mache hier einfach den Globi. Doch hinter den Videos steckt harte Arbeit. Ich schreibe die Drehbücher und schneide die Szenen.»

Als er vor fast einem Jahr Tiktok beitrat, tat er das nicht, um erfolgreich zu werden. «Es ist einfach passiert. Doch nun steigt der Druck, immer gute Inhalte zu produzieren, die bei den Leuten ankommen. Das wird von mir erwartet. Meine grösste Angst wäre ein Flop.» Mittlerweile hilft ihm nicht nur seine Verlobte, sondern auch ein Kameramann beim Drehen der Beiträge. «Früher waren Autos, akademische Titel oder Designermarken Statussymbole. Für heutige Jugendliche ist es ein Prestige, wenn man viele Follower und Likes in den sozialen Medien hat», sagt Lenherr. Aufmerksam auf ihn geworden sind nun auch die ersten Sponsoren. Er werde zum Aushängeschild eines Schweizer Computer- und Elektronikhändlers, verrät Lenherr. Die Firma kreiert einen Steve-Merson-Computer, den Lenherr auf seinen Kanälen bewerben wird.

Das ist aber nicht alles: Lenherr plant, ein Influencer-Zentrum aufzubauen. «Ich will einen Treffpunkt für Influencer und meine Follower schaffen, an dem ich meine Videos drehen kann.» Dafür sucht der 28-Jährige nun einen Standort in Urdorf, an dem er wohnen und arbeiten kann. Dort soll zudem auch der Sitz seiner Lifestyle- und Gamingorganisation Blackbirds sein. Wieso er seine Projekte künftig in Urdorf koordinieren will, liege auf der Hand, findet der Influencer. «Ich will unbedingt wieder ins Limmattal zurückkehren. Urdorf ist klein, aber fein und zentral gelegen. Überdies habe ich eine grosse Fanbase hier», sagt Lenherr. Um die wolle er sich weiterhin kümmern. «Ich sehe mich als Sprachrohr für die Urdorfer Jugendlichen. Einige kommen mit ihren Sorgen und Anliegen zu mir, erzählen mir zum Beispiel, dass sie sich einen Jugendraum wünschen, in dem sie nicht kontrolliert oder von Erwachsenen beaufsichtigt werden», sagt Lenherr. Wenn er in der Gemeinde lebe und arbeite, könne er sich noch besser für seine Follower einsetzen.