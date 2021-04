Winterthur Sklaverei-Vorwurf: Die Traditionsfirma Rieter schweigt Der Winterthurer Spinnmaschinenhersteller Rieter profitiert seit Jahren von einem Regierungsprogramm im Westen Chinas, zu dem auch Zwangsarbeit gehört. Fragen blockt Rieter ab. Jonas Keller 11.04.2021, 16.01 Uhr

Muslime werden im Westen Chinas verfolgt und versklavt – vor allem auf den Baumwollfeldern und in der Textilindustrie. Keystone

Die Geschäfte liefen nicht allzu gut für Rieter im Sommer 2017. Der Winterthurer Spinnmaschinenhersteller litt unter der kriselnden Textilbranche. Hoffnung machte dem Grossunternehmen ein Projekt der kommunistischen Partei Chinas: Die Textilindustrie sollte in die westliche Provinz Xinjiang verlagert werden.

«Konzernchef Norbert Klapper hatte sich immer optimistisch gezeigt, dass das Unternehmen sich einen Anteil an diesem gigantischen planwirtschaftlichen Vorhaben wird sichern können», schrieb die «NZZ» dazu im Juli 2017. Auch gegenüber dieser Zeitung hatte Klapper sich bereits 2016 entsprechend geäussert. In der ersten Jahreshälfte 2017 machten Lieferungen von Spinnmaschinen nach Xinjiang bei Rieter gemäss «NZZ» ein Drittel des Umsatzes aus. Für das gesamte Jahr 2017 betrug dieser knapp 970 Millionen Franken.

«Verheerend», nennt Angela Mattli von der Gesellschaft für bedrohte Völker die Beteiligung von Rieter an dem planwirtschaftlichen Projekt. Mit diesem sollte die chinesische Textilindustrie konkurrenzfähig gehalten werden. «Dafür mussten die Lohnkosten massiv gesenkt werden und entsprechend tief bleiben», sagt sie. «Erreicht wurde das auch mit struktureller Zwangsarbeit bei den uigurischen, kasachischen und kirgisischen Gemeinschaften.»

Dass die Zwangsarbeit in China fester Bestandteil der Wirtschaftspolitik ist, bestätigt ein Anfang März öffentlich gewordener Bericht der chinesischen Nankai-Universität. Wie stark genau die Textilindustrie der Region von Zwangsarbeit abhängig ist, lässt sich gemäss übereinstimmender Auskunft der Menschenrechtsorganisationen Human Rights Watch und Amnesty International aufgrund der strikten Informationskontrolle der chinesischen Regierung nicht exakt beurteilen.

Millionen sind eingesperrt

Bereits ab 2014 hatte sich der Umgang der chinesischen kommunistischen Partei mit Minderheiten wie den Uiguren, Kirgisen und Kasachen verschärft. 2016 wurden in Xinjiang, dessen Bevölkerung zu 60 Prozent muslimischen Glaubens ist, die ersten Internierungslager erbaut.

Von Anfang bis Mitte 2017 häuften sich dann gemäss der Recherche des Minderheiten-Forschers Adrian Zenz die Regierungsausgaben für Bau und Betrieb der Lager. Bis heute wurden Schätzungen zufolge zwischen einer und zwei Millionen chinesische Muslime eingesperrt und Hunderttausende als Zwangsarbeiter eingesetzt – besonders auf den Baumwollfeldern und in der Textilindustrie.

Rieter unterhält gemäss der eigenen Website Geschäftsbeziehungen mit mindestens drei Textilproduzenten in Xinjiang. Bei zweien dieser Unternehmen liegen konkrete Hinweise vor, dass in deren Fabriken Zwangsarbeiter eingesetzt werden. Die US-Regierung hat die Betriebe deshalb auf eine schwarze Liste gesetzt.

Gegenüber dieser Zeitung hatte Rieter Ende Januar angegeben, man prüfe diese Geschäftsbeziehungen. Auf die spätere Frage, ob das inzwischen geschehen sei, gibt das Unternehmen keine Antwort. Sprecherin Relindis Wieser sagt lediglich, man sei gegen Zwangsarbeit und halte sich an die geltenden Gesetze. Jene der Schweiz oder jene Chinas? Auch diese Frage lässt Rieter unbeantwortet.

«Züge eines Völkermords»

«Gegenwärtig ist es nicht möglich, in der Textilindustrie in Xinjiang tätig zu sein, ohne das System der Unterdrückung und Zwangsarbeit zu unterstützen», sagt Angela Mattli. «Politik und Wirtschaft sind in China untrennbar verflochten.»

In Abklärungen, die Rieter auch gegenüber der Gesellschaft für bedrohte Völker bereits im Januar versprochen habe, setzt sie wenig Hoffnung. «Wir denken nicht, dass diese unabhängig erfolgen können. Menschenrechtsverletzungen dürfen in China gar nicht angesprochen werden.» Sie sagt: «Die Situation hat unterdessen Züge eines Völkermords angenommen. Es ist unserer Ansicht nach aus menschenrechtlicher Sicht nicht mehr haltbar, in der Region tätig zu sein – auch nicht als Zulieferer.»

Auch Sophie Richardson, China-Verantwortliche bei Human Rights Watch, bestätigt auf Anfrage: «Kontrollen sind in Xinjiang im Moment nicht möglich. Die Regierung verhindert das, die Leute können nicht frei sprechen aus Angst vor Vergeltung.» Selbst wenn eine in der Region wirtschaftende Firma sich um korrekte Arbeitsbedingungen bei Lieferanten, Kunden und Partnern bemühe, könne sie eine Verbindung zu Menschenrechtsverbrechen momentan deshalb nicht ausschliessen. Mehrere internationale Aufsichtsorganisationen hätten sich bereits letzten Herbst aus Xinjiang zurückgezogen, weil keine unabhängige Kontrolle mehr möglich sei.

Nach dem Scheitern der Konzernverantwortungsinitiative (KVI) letzten November am Ständemehr sei es auch juristisch weiterhin äusserst schwierig, Konzerne für die Beteiligung an Menschenrechtsverletzungen wie Zwangsarbeit zur Verantwortung zu ziehen, sagt der Zürcher Menschenrechtsanwalt Philip Stolkin. Zwar wäre eine Klage auf Schadenersatz und Gewinnherausgabe gegen Rieter theoretisch möglich. Auch strafrechtlich könnten Betroffene oder deren Vertreter die Firma belangen, sagt Stolkin. «Schliesslich profitiert die Firma von Freiheitsberaubung und Nötigung.»

Juso Schweiz lanciert Petition

Zumindest die Zivilverfahren seien aber aufwendig und teuer. Es sei zudem aufgrund der verschachtelten und intransparenten Strukturen internationaler Konzerne kaum möglich, dem Mutterunternehmen eine Mitschuld vor Gericht eindeutig nachzuweisen. Der Gegenvorschlag zur KVI, der nun umgesetzt wird, ist für Stolkin Augenwischerei: «Die Obergrenze von 100000 Franken für Bussen zahlen solche Firmen aus der Portokasse. Gegen die Millionen, die Rieter in Xinjiang verdient, ist das nichts.»

In Bundesbern wird derzeit über Sanktionen gegen China diskutiert. Die Juso Schweiz haben zudem vor kurzem eine Petition gestartet, in der auch Rieter namentlich genannt wird und die unter anderem ein Verbot von Exporten nach Xinjiang fordert. «Firmen wie Rieter dürfen keinen Profit daraus schlagen, dass deren Maschinen für schwere Menschenrechtsverletzungen wie Zwangsarbeit eingesetzt werden», sagt Juso-Präsidentin Ronja Jansen. «Dies zu unterbinden, ist heute nicht möglich, ohne sich vollständig aus der Region zurückzuziehen.»

In Winterthur, wo Rieter seit seiner Gründung 1795 den Hauptsitz hat, zeigt sich die Politik zurückhaltender. Roland Kappeler, Präsident der SP-Fraktion im Gemeinderat, sagt, man unterstütze zwar die Sanktionsforderungen, halte aber nichts vom «pauschalen Vorwurf» der Juso Schweiz, dass Rieter sich mit der Lieferung von Textilmaschinen an einem Völkermord beteilige. Kappeler weiter:

«Wir fordern Rieter aber auf, hier Transparenz herzustellen.»

Nicht mehr an die Eigenverantwortung der Konzerne glauben mag die Gesellschaft für bedrohte Völker. «Der Branchenverband Swissmem, dessen Mitglied Rieter ist, hat sich im vergangenen Jahr aktiv gegen die Konzernverantwortungsinitiative engagiert», sagt Angela Mattli. «Er hat betont, dass es keine verbindlichen Regeln brauche und dass die Schweizer Unternehmen bereits eigenverantwortlich handeln würden. Diese aktuelle Situation zeigt nun etwas anderes.»

Man erwarte jetzt vom Bund Sanktionen gegen Personen und Institutionen, die an Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang beteiligt seien. Ausserdem brauche es klare Richtlinien für Schweizer Unternehmen, die in der Region tätig seien. «Der Bundesrat muss gesetzliche Grundlagen im Bereich Zwangsarbeit und Unternehmensverantwortung erlassen», sagt Mattli. «Der Fall Rieter zeigt, wie nötig diese sind.»