Dora Hauth-Trachsler malte schon 1920 für das Frauenrecht

Birmensdorf Sie war fortschrittlich: Dora Hauth-Trachsler malte schon 1920 für das Recht der Frauen Erst nach mehreren Abstimmungen führte die Schweiz 1971 das Frauenstimmrecht rein. Die Birmensdorferin Dora Hauth-Trachsler war ihrer Zeit voraus und fertigte schon früher Plakate dafür an - zum Beispiel als der Kanton Zürich 1920 über ein kantonales Frauenstimmrecht abstimmte. Elisabeth Rickenbacher * Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Dora Hauth-Trachsler wurde 1874 als uneheliches Kind eines Medizinstudenten aus der heutigen Ukraine und einer verwitweten Zürcher Schneiderin geboren. Fundaziun Capauliana, Chur

Bis das Frauenstimm- und -wahlrecht 1970 im Kanton Zürich und vor fünfzig Jahren auch national eingeführt wurde, brauchte es mehrere Anläufe. In der ersten Abstimmung im Jahr 1920 wurde das Frauenstimm- und -wahlrecht auf kantonaler Ebene noch mit 80 Prozent Nein-Stimmen deutlich abgelehnt.

Dora Hauth-Trachsler malte das Plakat zur Abstimmung am 8. Februar 1920. Graphische Sammlung der Schweizerischen Nationalbibliothek

Im damaligen Abstimmungskampf hatte Dora Hauth-Trachsler (1874–1957), eine Künstlerin mit Birmensdorfer Wurzeln, zwei Plakate für die Befürworter entworfen. Die sozial engagierte Malerin und Grafikerin konnte sich zwar trotz harter Arbeit finanziell nur knapp über Wasser halten. Dennoch besass sie einen aussergewöhnlichen Humor.

Dora war das jüngste von sechs Kindern von Katharina Trachsler (1837–1901). Ihre Mutter war ursprünglich mit dem aus Birmensdorf stammenden Maler Heinrich Trachsler verheiratet. Er wurde im März 1871 während des sogenannten Tonhallekrawalls in Zürich, bei dem fünf Menschen starben, 34-jährig erschossen.

Dora – auch «Dorli» genannt – kam am 1. August 1874 somit unehelich zur Welt. Im Familienregister ist als Vater ein russischer Medizinstudent namens «Moritz Löwentanner» eingetragen. Der 1851 in der heutigen Ukraine geborene Moses Lewentaner studierte ab 1871 in Zürich Medizin, erwarb 1876 den Doktortitel und praktizierte später in Konstantinopel. 1874 wohnte der Student als Untermieter bei Doras ­Mutter.

Schon in jungen Jahren war sie vom Zeichnen begeistert

Das Mädchen wuchs in den heutigen Zürcher Stadtquartieren Fluntern und Oberstrass auf, die bis 1893 selbstständige Gemeinden waren. Schon als Kleinkind war Doras Lieblingsbeschäftigung das Zeichnen. Mit vier Jahren machte sie die Bekanntschaft mit Gottfried Kinkel, dem Sohn des gleichnamigen deutschen Dichters und Revolutionärs.

Gottfried Kinkel junior war Ehrenkustos am Kupferstichkabinett des Polytechnikums (die heutige ETH in Zürich). Er nahm das Nachbarstöchterchen regelmässig mit ins Kupferstichkabinett und in die Archäologische Sammlung. Diese Besuche faszinierten das Mädchen. Kinkel wiederum gefielen Doras Zeichnungen und er «versprach» seiner kleinen Freundin, sie dereinst zur Hofmalerin der englischen Königin Viktoria zu machen.

Ihr Ehemann verlor die ­Aufenthaltsbewilligung

1886 bis 1894 besuchte Dora Trachsler die Kunstgewerbeschule in Zürich. Sie lebte bei ihrer verwitweten Mutter, die von Beruf Schneiderin war, und trug zum gemeinsamen Lebensunterhalt bei, indem sie neben ihrer Ausbildung bis tief in die Nacht hinein in Heimarbeit Celluloidschachteln, Tassen und Wappenteller verzierte und Fotos retuschierte.

1899 heiratete Dora Trachsler den Deutschen Emil Hauth (1873–1932), der als Redaktor bei der sozialdemokratischen Tageszeitung «Volksrecht» in Zürich arbeitete. Hauth war ursprünglich Lehrer, hatte aber in seiner Heimat den Militärdienst verweigert und war in die Schweiz geflüchtet.

Die Eheleute engagierten sich in der Arbeiterbewegung. Als im Sommer 1906 die Metallarbeiter der Motorwagenfabrik Arbenz in Albisrieden streikten, kam es in Zürich zu Unruhen. Daraufhin beschuldigte der Regierungsrat den schriftenlosen Hauth, er habe die Arbeiter durch das «Volksrecht» aufgewiegelt und entzog ihm die Aufenthaltsbewilligung.

An der Kunstakademie in München waren «Malweiber» nicht zugelassen

Nach der Ausweisung ihres Ehemanns übersiedelte Dora Hauth 1907 zur Fortsetzung ihrer bisher eher handwerklich ausgerichteten Ausbildung nach München. Die Stadt an der Isar war sowohl eine der bedeutendsten Kunstmetropolen Europas als auch ein Zentrum der Frauenbewegung und zog viele junge Frauen aus dem In- und Ausland an.

An der bekannten Münchner Kunstakademie waren Frauen jedoch erst ab 1920 zugelassen. Eine Karriere als Künstlerin widersprach der den Frauen zugedachten Rolle als Hausfrau und Mutter. Kunst galt auch in Deutschland als Männersache, Malerinnen wurden als «Malweiber» verspottet.

Da den angehenden Künstlerinnen der Zugang zum akademischen Lehrbetrieb verwehrt blieb, besuchten sie private Malschulen. Dora Hauth studierte und arbeitete bis 1914 im Atelier von Hans Schildknecht, einem Absolventen der Kunstakademie. Bei ihm übte sie das Malen von Porträts, Landschaftsbildern und Stilllebens. In dieser Zeit standen ihr monatlich 40 Mark für Logis, Essen, Kleider und Malutensilien zur Verfügung. Weil sie sich weder Leinwand noch Farben leisten konnte, musste sie sich auf Kohlezeichnungen beschränken oder mit dem Pinsel schwarz-weiss auf selbstgeleimtem Papier malen.

Erfolg beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 1911

1911 nahm Dora Hauth am Wettbewerb für das Plakat des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Zürich teil. Weil sie noch nie einen Schwinger «bei der Arbeit» gesehen hatte, reiste der damals 32-jährige spätere Begründer des Kilchberger Schwinget, Emil Huber, zu ihr nach München und stand ihr mit aufgekrempelten Hosen Modell.

Der Anwalt war der Geschäftspartner der Gewerkschafterin und Frauenrechtlerin Verena Conzett (Verlag Conzett & Huber), einer Freundin der Malerin. Dora Hauth gewann die Ausschreibung und feierte damit ihren Durchbruch als Künstlerin. Überschattet wurde das Schwingfest durch den Tod des 22-jährigen Emmentaler Kranzschwingers Christian Reber, der sich bei einem unglücklichen Sturz die Wirbelsäule brach.

Die Gemeinde Birmensdorf gab ihr später das Bürgerrecht zurück

Die Ehe der seit langem getrennt lebenden Eheleute Hauth wurde 1909 geschieden. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, kehrte Dora Hauth in die Heimat zurück. Sie wohnte bis an ihr Lebensende in einer kleinen Wohnung an der Universitätsstrasse 69 in Zürich und führte dort ein Atelier mit einer Malschule.

Der Erste Weltkrieg traf die Bevölkerung hart, auch nach Kriegsende blieb die wirtschaftliche Situation schwierig. Kunstschaffende fanden für ihre Werke kaum Käufer. Und eine weitere Sorge belastete die Malerin: Nach der Scheidung wurde Dora Hauth, die durch ihre Heirat badische Staatsangehörige geworden war, unter ihrem Mädchennamen Trachsler wieder ins Bürgerrecht von Birmensdorf aufgenommen. Sie war aber als Künstlerin unter ihrem ehelichen Namen bekannt geworden und fürchtete durch die Namensänderung um ihre künstlerische Laufbahn. Deshalb erwarb sie beim Regierungsrat das Recht, den Namen Hauth weiterführen zu dürfen.

Einen Teil ihres Lebensunterhalts verdiente Dora Hauth als Mallehrerin, daneben war sie freischaffend tätig und erledigte Auftragsarbeiten.

Auch Albert Einstein und General Wille hielten hin

Dora Hauth pflegte einen realistischen Stil. Sie verwendete Öl-, Tempera-, Pastell- und Aquarellfarben, schuf Kohle- und Federzeichnungen sowie einige Radierungen. Sie malte Stillleben, Landschaftsbilder und vor allem Bildnisse. Gerne liessen Zürcher Familien ihre Kinder durch sie malen. Die Malerin porträtierte auch bekannte Persönlichkeiten, zum Beispiel die Nobelpreisträger Albert Einstein und Carl Spitteler, General Wille, die Schriftstellerin Maria Waser, den Dichter Ernst Zahn und Verena Conzett.

Als Grafikerin gestaltete Dora Hauth nebst den Aushängen für das Schwing- und Älplerfest sowie die Frauenstimmrechtskampagne vor allem Plakate, die ihrer politischen Gesinnung entsprachen: Sie kreierte zum Beispiel zwei Poster für die Genossenschaftsbewegung (Titel: «Journée internationale de la Coopération – 7 juillet 1923» und «Kauft in der Konsumgenossenschaft» um 1930), eines für die Arbeiterbewegung («Arbeiter! Besucht die Veranstaltungen des Bildungsausschusses», 1923), zwei Plakate gegen die sogenannte Lex Schulthess (Arbeitszeitverlängerung von 48 auf 54 Stunden, 1924) und einen Aushang für die Abstinenzbewegung («Süssmost statt Schnaps, Segen statt Fluch», 1927).

1914 veröffentlichte Dora Hauth das Mappenwerk «An der Grenze. Miterlebt von Dora Hauth». Diese Mappe enthält acht kraftvolle Federzeichnungen, in denen sie ihre Eindrücke vom Besuch eines Zürcher Bataillons im Bernbiet zur Zeit der Grenzbesetzung festhielt. Des Weiteren illustrierte sie zwei Lesebücher für die Primarschule und gestaltete eine der beiden Bundesfeierpostkarten für das Jahr 1922.

In Leipzig gewann sie bei einer internationalen Ausstellung eine Silbermedaille

Wiederholt stellte die Malerin im Künstlerhaus Zürich aus, von 1911 bis 1954 auch regelmässig im Kunsthaus. Ausserdem nahm sie an mehreren nationalen Kunstausstellungen teil. In Leipzig gewann sie 1914 an der «Internationalen Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik» eine Silbermedaille.

Ihrem berühmtesten Modell begegnete Dora Hauth 1919. Die Künstlerin war mit Mileva Einstein bekannt, der ersten Frau Albert Einsteins. Während eines Mittagessens bei Mileva kam der von seiner Familie getrennt lebende spätere Nobelpreisträger (Nobelpreis für Physik 1921) zu Besuch und liess sich von ihr porträtieren. Während er posierte, sprach und musizierte er mit seinen beiden Söhnen.

1952 bat der Schriftsteller und Biograf Einsteins, Carl Seelig, die Malerin, ihm von diesem Zusammentreffen zu berichten, und fragte sie, ob er und sein Dalmatiner an einem bestimmten Tag bei ihr willkommen seien. Dora Hauths Reaktion auf seine Frage ist ein herrliches Beispiel für ihren Humor. Sie adressierte ihren Brief «An Herrn oder Frau Dalmatiner sog. Hund ‹Wunderschön› von Herrn Carl Seelig» und fragte:

«Sind Sie bissig? (Ich liebe Hunde sehr, wenn sie mir nicht auf die Palette sitzen u. nicht den ganzen Boden (Linoleum) volltäppeln, da ich selber putzen muss, ferner ob Ihnen als Grundlage zum Ruhen ein älterer Strohteppich genügt u. ob Sie gerne einen Teller voll Milch mit Thee oder ohne Thee akzeptieren?) […] ich erwarte also Ihren Herrn mit Ihnen ohne weiteres am Sonntag, ausser dass ich (da ich doch recht alt bin) gestorben wäre. Das würde ich natürlich melden.»

Der spätere Bundespräsident Ernst Nobs ging bei ihr in den Unterricht

Die Künstlerin war auch schriftstellerisch tätig, schrieb Gedichte und feuilletonistische Beiträge für den «Bund» und das «Schweizer Frauenblatt». In diesem Organ veröffentlichte sie 1949 einen offenen Brief an ihren berühmtesten Malschüler, den damaligen Bundespräsidenten Ernst Nobs. Der gebürtige Berner kam 1915 nach Zürich und wurde Chefredaktor beim «Volksrecht». 1916 wurde er Präsident der SP der Stadt Zürich und danach in verschiedene politische Ämter gewählt. 1943 gelang ihm als erstem Sozialdemokraten die Wahl in den Bundesrat.

Nobs war künstlerisch interessiert und oft mit einem Skizzenblock unterwegs. Als er die Technik des Ölmalens erlernen wollte, wurde ihm die Malschule von Dora Hauth empfohlen. Im Winter 1922 und 1923 besuchte der damalige Nationalrat jeweils samstagnachmittags ihren Malunterricht.

1949 erinnerte sich seine Lehrerin in ihrem «Glückwunsch an Herrn Bundespräsident Ernst Nobs» betitelten Feuilleton freimütig an ihren ehemaligen Zögling. Als dieser eines Tages den Unterricht beenden musste, habe eine seiner Mitschülerinnen, «eine wohlhabende Zürcher Gesellschaftsdame», sie gefragt: «Chunt de Nobs nümme?» Und auf ihr bedauerndes «Leider nöd» habe diese erleichtert geantwortet: «Da wird min Bappe gottefroh si drüber. Er isch doch en Rote!»

Freundschaft mit Radiodirektor Jakob Job aus Birmensdorf

Einen guten Einblick in das Leben der Künstlerin geben ihre rund 180 Karten und Briefe an den Birmensdorfer Reiseschriftsteller und langjährigen Direktor des Radiostudios Zürich, Jakob Job. Die Korrespondenz ist deshalb besonders wertvoll, weil die Malerin dem Freund während Jahrzehnten offen über die Freuden und Sorgen ihres Alltags berichtete.

Die Schreiben vermitteln das Bild einer fantasievollen, kränklichen, um ihre Existenz kämpfenden und bis zur Erschöpfung arbeitenden, teilweise überspannten und aussergewöhnlich humorvollen Künstlerin, die kein Blatt vor den Mund nahm. «Vetter Schaggi» besuchte die Malerin häufig in ihrem Atelier und unterstützte sie durch kleinere Geschenke und den Ankauf von Bildern.

Wie Dora Hauth lebten viele Kunstschaffende auch Jahre nach Kriegsende in grosser Not. Obwohl die Zürcher Regierung durch den Ankauf von Bildern immer wieder versuchte, sie zu unterstützen, befanden sich noch Anfang der 1930er-Jahre viele Künstler in wirtschaftlicher Bedrängnis. 1932 startete die Stadt Zürich deshalb die Aktion «Unterstützung notleidender Künstler». Über hundert Gesuchstellern wurden für insgesamt 50000 Franken Werke abgekauft oder Barbeträge ausbezahlt. Diese Notstandsaktion wurde in der Folge alljährlich wiederholt.

Dora Hauth beteiligte sich mehrmals mit Erfolg an diesem Wettbewerb. 1934 beispielsweise konnte sie der Stadt für 200 Franken ihr Bild «Häuser auf St. Marquerith» verkaufen.

Ihre Kunst findet den Weg in die Zürcher Museen

Mit zunehmendem Alter fiel es der Malerin, die unter starker Arthritis litt, immer schwerer, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. 1951 setzte sich der damalige Zürcher Stadtpräsident Emil Landolt persönlich für die inzwischen 77-Jährige ein und veranlasste den Ankauf ihres im Warenhaus Jelmoli ausgestellten Gemäldes «Tulpen» aus einem kleinen Legat.

Dem Vorstand des Gesundheits- und Wirtschaftsamtes schrieb er: «Im übrigen dauert mich mit Ihnen das Schicksal dieser alten Künstlerin, die früher einen grossen Freundeskreis um sich herum hatte». Die Gemälde «Häuser auf St. Marquerith» und «Tulpen» sowie 16 weitere Hauth-Bilder befinden sich heute in der Kunstsammlung der Stadt Zürich.

Als Dora Hauth 80 Jahre alt war, schenkte sie ihrer Heimatgemeinde das Bild «Bibelstillleben». Mit dem Gemälde wollte sie sich dafür bedanken, dass Birmensdorf sie nach ihrer Scheidung wieder ins Bürgerrecht aufgenommen hatte. Auch die Heimatkundliche Vereinigung Birmensdorf besitzt verschiedene Zeichnungen und Gemälde.

Dora Hauth verstarb am 3. Oktober 1957 im Alter von 83 Jahren – noch über ein Jahrzehnt vor Einführung des ­Frauenstimm- und wahlrechts.

*Elisabeth Rickenbacher forscht am Deutschen Seminar der Uni Zürich und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Projekts «C.F. Meyers Briefwechsel» des Nationalfonds.