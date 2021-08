Rettungsschwimmer:«Junge Männer ertrinken am häufigsten»

Sicherheit im Wasser «Junge Männer zwischen 15 und 30 Jahren ertrinken am häufigsten» Philipp Binaghi von der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) erklärt, wie sich die Arbeit der Rettungsschwimmer in den letzten Jahrzehnten verändert hat und worauf man beim Limmatschwimmen besonders achten soll. Lydia Lippuner 14.08.2021, 04.28 Uhr

«Je mehr Regeln missachtet werden, desto wahrscheinlicher ist ein Unfall», sagt Philipp Binaghi, Sprecher der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG. zvg

An heissen Sommertagen endeten schon viele Badibesuche mit einem Notfall. Philipp Binaghi von der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG gibt Tipps, wie auch Laien Leben retten können und wie sich Böötler am besten schützen.

Diesen Sommer gaben besonders die Hochwasser zu reden. Mit welchen Herausforderungen sind Rettungsschwimmer in solchen Situationen konfrontiert?

Philipp Binaghi: Die Strömung ist stärker und schneller. Das Wasser ist trüb, deshalb sieht man kaum auf den Boden. Zudem ist die Wassertemperatur tiefer. Alles Gründe, weshalb es sinnvoll ist, nicht ins Wasser zu gehen.

Gab es wegen des Hochwassers mehr Einsätze als in anderen Jahren?

Nein, die Leute gehen eher bei warmem Wetter in die Nähe des Wassers. Trotzdem gab es ein paar spezielle Einsätze, da einige Leute beispielsweise trotzdem böötlen gingen, um einen speziellen Kick zu erhalten.

Am Höngger Wehr kam es in diesem Sommer zu brenzligen Situationen. Waren die SLRG-Rettungsschwimmer an den Aktionen beteiligt?

Die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG deckt vor allem die Ausbildung der Rettungsschwimmer ab. Kommt es zu Akutsituationen, sind in der Region Zürich meistens Blaulichtorganisationen zuständig. In Bezug auf das Höngger Wehr trafen wir aber einige Präventionsmassnahmen für die Bevölkerung.

Wann ist das Baden in der Limmat sicher?

Solange die Limmat noch braun ist, sollte man unbedingt warten. Bevor man reingeht, sollte man sich zudem über das Gewässer informieren.

Die sechs Flussregeln sollen die Badefreudigen schützen. slrg/zvg

Welche Regeln gelten besonders für das immer beliebter gewordene Limmatböötlen?

Man sollte unbedingt mit der Rettungsweste im Boot sitzen, die Boote weder überlasten noch zusammenbinden. Und nur losfahren, wenn man schwimmen kann. Grundsätzlich gilt, je kälter das Wasser, desto kürzer der Aufenthalt.

Was sind die häufigsten Unfallursachen?

Oft geschehen Unfälle, wenn Leute überhitzt ins Wasser gehen oder in trübe, unbekannte Gewässer springen. Das sind die Klassiker. Meist ist die Situation aber von mehreren Faktoren abhängig. Je mehr Regeln missachtet werden, desto wahrscheinlicher ist ein Unfall.

In Ihren Kampagnen machen Sie auch auf das stille Ertrinken bei Kindern aufmerksam.

Ja, da Kleinkinder nicht schwimmen können, muss man sie konstant beobachten. Das ist ein Knochenjob. Denn Kinder können hinter dem Rücken der Eltern untergehen, ohne einen Mucks zu machen. Da reichen bereits zehn Zentimeter Wasser.

Was sind die Hauptursachen für das Ertrinken im Schwimmbad?

Mit 98 Prozent ertrinkt der Grossteil im offenen Gewässer, nicht in der Badi.

Stimmt die alte Regel, dass man nicht mit vollem Bauch ins Wasser gehen sollte?

Weder ja noch nein. Es gibt keine Messgrösse, wie lange man nach dem Essen warten muss. Man sollte aber weder mit leerem noch mit übervollem Magen ins Wasser. Ansonsten kann es einem schlecht werden oder man wird ohnmächtig. Die Frage ist, ob es einem wohl ist.

Welche Personengruppe ertrinkt am häufigsten?

Junge Männer zwischen 15 und 30 Jahren ertrinken am häufigsten. Sie machen etwa 80 Prozent aus. Dabei spielt der Übermut, das Beeindrucken und das Grenzenausloten eine grosse Rolle. Weiter führen auch Alkohol- oder Drogenkonsum sowie die Strömungen im Fliessgewässer zu Unfällen.

Welchen Tipp geben Sie Rettungslaien, um Menschen in Not zu helfen?

Es gilt das Motto: «Retten nach dem geringsten Risiko.» Man sollte vor allem darauf achten, dass aus einem Opfer nicht zwei werden. Als Erstes sollte man alarmieren, dann zurufen und dann zureichen. Es hilft nur schon ein Ast oder eine PET-Flasche. Wenn der Kopf über Wasser ist, hat man schon viel erreicht. Reicht das alles noch nicht, kann man ins Wasser waten. Erst in letzter Instanz sollte man schwimmend oder mit Schwimmhilfe jemanden aus dem Wasser ziehen.

Das heisst lieber retten, ohne die Füsse nass zu machen.

Genau, retten heisst nicht unbedingt, ins Wasser zu gehen. Man sollte einen klaren Kopf bewahren und wissen, wo die eigenen Grenzen liegen.

Wie hat sich die Arbeit der Rettungsschwimmer in den vergangenen Jahren verändert?

Man legt heute ein viel stärkeres Gewicht auf die Prävention und probiert, die Menschen auf einen guten Umgang mit dem Wasser zu sensibilisieren.

Welche Rettung ist Ihnen persönlich besonders gut in Erinnerung geblieben?

Ich war mit meinem Grossvater auf dem See in Locarno. Da war auch ein Mädchen am Baden. Es war nicht offensichtlich gefährlich, doch sie hatte Panik. Ich redete ihr zu, gab ihr das Paddel und zog sie in mein Boot. Alles ging gut aus.

Das tönt beinahe banal ...

Es ist auch nicht spektakulär. Man muss probieren, die Person zu beruhigen. Dabei ist wieder das Retten nach dem geringsten Risiko zentral. Ich machte das als Kind intuitiv. Es tönt banal, aber es hat seinen Sinn.