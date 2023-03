Dietikon Coldplay, Beatles, Tote Hosen oder auch Elvis: Die Stadtjugendmusik spielte heldenhaft die grossen Musiker Unter dem Motto «Heroes» lud die Stadtjugendmusik Dietikon zum Jahreskonzert. Das Publikum war begeistert. Christian Murer Jetzt kommentieren 26.03.2023, 21.30 Uhr

Die Stadtjugendmusik Dietikon lud dieses Wochenende unter der Leitung von Roman Christoffel und Tambouren-Lehrer Roger Küng zum Jahreskonzert. Das Programm am Samstag und Sonntag präsentierte sich äusserst facettenreich.

Nachdem die Tambouren den Konzertabend, der unter dem Motto «Heroes» stand, mit dem Eröffnungsmarsch eintrommelten, spielte das Zwischenkorps die Stücke «Get Back» und «Havana». Danach brillierten die Tambouren nochmals mit drei Stücken.

Noch vor der Pause spielte das Hauptkorps die beiden Werke «A Tribute to Elvis» sowie «Coldplay on Stage». Die beiden Kompositionen widerspiegelten die aufregende Atmosphäre, wie sie jeweils an einem Jahreskonzert herrscht: höchste Konzentration bei den Musizierenden und höchste Spannung beim Publikum.

Auch Die Toten Hosen wurden gespielt

«Quattro Stagione» hiess es dann nach der Pause. Das hatte aber nichts mit Pizza zu tun, sondern mit tüchtiger Trommelkunst der Tambouren, die danach mit der Komposition «Tsunami» weitermachten. Dafür verwendete sie eine Vielzahl von Rhythmusinstrumenten, darunter auch Bongo und Tomtom. Abschliessend spielte das Hauptkorps unter anderem gängige Melodien von den Beatles oder auch «Tage wie diese» von den Toten Hosen.

Als Grande Finale ertönte der Sechseläuten-Marsch

Als krönender Abschluss dieser zwei exklusiven Musikstunden spielte die gesamte Dietiker Stadtjugendmusik den legendären Sechseläuten-Marsch in einer rockigen Fassung – das wurde mit einer Standing Ovation frenetisch beklatscht.

Die Stadtjugendmusik-Präsidentin Pia Siegrist zeigte sich nach dem Konzert im katholischen Pfarreizentrum St. Agatha in Dietikon hocherfreut. Für sie seien an diesem Abend alles kleine und grosse Heldinnen und Helden gewesen.

Auch Dirigent Roman Christoffel sagte nach dem Konzert, die Jugendlichen vom Zwischen- und vom Hauptkorps hätten ihn einmal mehr total überrascht mit dem, was sie abgerufen hätten.

«Ich fands ein mega cooles Konzert. Vor allem die Tambouren spielten super», sagte Zuschauer Livio Sendor (12), der selber bei den Tambouren der Kreismusik Limmattal spielt.

Und Zuschauerin Bea Rieser bilanzierte: «Das Konzert war wunderbar. Die Ohrwürmer der Musikhelden haben mich in Erinnerungen an gute, alte Zeiten schwelgen lassen.» Die wahren Helden seien für sie die jungen Musikerinnen und Musiker gewesen, die sehr viel ihrer Freizeit in ein so sinnvolles Hobby investierten. «Dies ist in einer Zeit wie dieser alles andere als selbstverständlich», so die Urdorferin, die selber in der Stadtmusik Dietikon Querflöte spielt.

