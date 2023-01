Segeln Schluss mit dem Roesti-Sailing-Team: Simon Koster zieht die Segel ein Nach vier gemeinsamen Jahren haben der Oberengstringer Segler und sein Genfer Copain Valentin Gautier ihr erfolgreiches Projekt beendet. Ihr Schiff Class 40 «Banque du Léman» haben die beiden bereits verkauft. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 30.01.2023, 16.00 Uhr

Sie haben zum letzten Mal gemeinsam Champagner verspritzt: Simon Koster (rechts) und Valentin Gautier (links) haben ihr Projekt Roesti-Sailing-Team beendet. zvg

Mit einem vierten Platz von Simon Koster bei der Route du Rhum haben die Abenteuer des Roesti-Sailing-Teams ein würdiges Ende gefunden. Nachdem Koster in der Karibik ankam, haben er und sein Partner Valentin Gautier ihr Boot an eine englische Crew verkauft. In einer Erklärung des Teams lässt sich der Oberengstringer Koster nach der letzten Fahrt folgendermassen zitieren: «Ich bin stolz, dass ich vier Jahre an diesem Projekt mitwirken durfte und gute Ergebnisse bei renommierten Regatten erringen konnte. Wir konnten während des Projekts kontinuierlich Fortschritte erzielen. Es war eine Ehre, bei diesen grossen Rennen an den Start gehen zu dürfen.» Sein Teamkollege Gautier war in erster Linie stolz: