Oetwil/Unterengstringen/Weiningen Sechs Jahre nach der Gründung verstärkt Gabriela Schertenleib die Polizei rechtes Limmattal Gabriela Schertenleib hat sich auch dank ihrer langjährigen Polizeierfahrung schnell bei der Polizei rechtes Limmattal eingelebt. Die Gemeinden Weiningen und Unterengstringen sind sechs Jahre nach dem Zusammenschluss mit der Kooperation sehr zufrieden. Florian Schmitz 06.03.2021, 04.00 Uhr

Bevor sie zum Polizeiposten in Weiningen wechselte, stand Gabriela Schertenleib lange im Dienst der Stadtpolizei Bülach. Alex Spichale

«Es war toll, gleich mehrere frühere Arbeitskollegen wiederzutreffen», freut sich Gabriela Schertenleib. Seit dem Jahreswechsel steht sie als erste Polizistin im Dienst der Polizei rechtes Limmattal. An ihrem neuen Arbeitsort an der Grossächerstrasse 21 in Weiningen traf sie mit Pirmin Widmer und Yves Niedermann gleich auf zwei ehemalige Kollegen, mit denen sie schon in Bülach zusammengearbeitet hatte. Dort war sie gut acht Jahre als Polizistin aktiv. Zum Limmattal hatte sie zuvor noch keinen Bezug. Aber sie habe sich schon gut an ihre neue Arbeitsregion gewöhnt: «Mir gefällt's sehr gut», sagt sie. Nach fast 14 Jahren Polizeidienst in der Stadt schätze sie hier auch den ländlichen Charakter.