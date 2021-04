Schwingklub Glatt- und Limmattal Die Schwinger haben einen neuen Präsidenten: Jules Gassmann nimmt die Herausforderung an Der 50-Jährige aus Boppelsen führt neu den Schwingklub Glatt- und Limmattal. Er löst Langzeitpräsident Stefan Tresch ab. Ruedi Burkart 18.04.2021, 14.25 Uhr

Auf die Zukunft! Jules Gassmann, der neue Präsident des SK Glatt- und Limmattal (links), und sein Vorgänger Stefan Tresch. Bruno Auf Der Maur

Nach 12 Jahren gibt es an der Spitze des Schwingklubs Glatt- und Limmattal (SKGL) einen Wechsel zu verzeichnen. Stefan Tresch, seit 2008 als Präsident im Amt, verkündete im vergangenen Herbst seinen Rücktritt auf die Generalversammlung 2021 hin. Ebendiese GV musste wegen der Coronapandemie jüngst auf schriftlichem Weg durchgeführt werden. Und so wurde Jules Gassmann, der Nachfolger von Tresch, nicht per Akklamation in sein neues Amt gewählt, sondern mit der nötigen Anzahl Unterschriften.