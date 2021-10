Schwingen Nach einem Jahr Zwangspause: Niklausschwinget findet heuer wieder statt Am Samstag, 4. Dezember, treffen sich die Bösen in der Dietiker Stadthalle. Der SK Glatt- und Limmattal lädt zum 83. Niklausschwinget. Wer dabei sein will, muss beim Eingang ein Covid-Zertifikat vorweisen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 04.10.2021, 15.49 Uhr

Am Samstag, 4. Dezember, packen die Bösen in der Dietiker Stadthalle wieder an.

Michel Sutter/Archiv

Langsam, aber sicher kehrt auch in der Limmattaler Sportszene Normalität ein. Eine neue Normalität, um genauer zu sein. Denn vieles ist nicht mehr so, wie es vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 gewesen ist. Ein gutes Beispiel gibt das traditionelle Niklausschwinget ab. Vor zwei Jahren sprachen die Verantwortlichen um OK-Chef Ralph Hofer davon, den zuletzt serbelnden Anlass in der Dietiker Stadthalle wieder zu früherem Glanz verhelfen zu wollen. Man wolle das Niklausschwinget wieder vermehrt in der Bevölkerung verankern. So wie damals in den 1990er-Jahren, als Lokalhelden wie die Brüder Christian und Reto Vogel oder auch Jodok Huber das Publikum in Scharen anzogen und immer wieder für sportliche Glanzlichter sorgten.

Alles Makulatur. Nach der Absage im vergangenen Jahr wegen Corona sind Hofer und sein Team nur schon froh, dieses Jahr überhaupt wieder ein Niklausschwinget durchführen zu können. Hofer sagt: «Dass wir uns bewegen und moderner werden müssen, ist unbestritten.» Der Relaunch werde allerdings erst nächstes Jahr vonstatten gehen. Die 83. Ausgabe des Niklausschwingets werde aus verschiedenen Gründen eine Art «Übergangsanlass».

Jules Gassmann, seit einem halben Jahr Präsident des veranstaltenden Schwingklubs Glatt- und Limmattal, erklärt:

«Wir waren uns im Vorstand rasch einig, dass wir nicht noch ein Jahr zuwarten wollten mit der Austragung des Niklausschwingets. Dieser Anlass gehört in die Agenda. Zwei Jahre Unterbruch, das wäre nicht gut gewesen.»

Wegen den geltenden Bestimmungen gilt der Traditionsanlass als 3G-Event. Wer älter als 16 Jahre ist und dabei sein möchte – egal, ob als Aktiver oder als Zuschauer – muss ein Covid-Zertifikat sowie einen amtlichen Ausweis vorweisen. Und da sieht Gassmann gewisse Probleme bei der traditionsbewussten Schwingergemeinde. «Wir können wegen den gesetzlichen Vorgaben schlicht nicht einschätzen, wie viele Zuschauer kommen und welche Schwinger am Start stehen werden.» Eines ist indes klar: Mehr als 1000 Fans werden nicht in die Halle gelassen. Die letzte Durchführung vor zwei Jahren wollten 900 schwingbegeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer live erleben.

Eingang im Untergeschoss, kein Ticket-Vorverkauf

Konsequenz: In der Dietiker Stadthalle bleibt die obere Etage gesperrt, die Festbeiz wird entsprechend redimensioniert. Die Tür im Parterre bleibt geschlossen, der Haupteingang befindet sich heuer im Untergeschoss. Gassmann erklärt: «Erst müssen Zertifikat und Ausweis gezeigt werden, dann kann man an die Tageskasse.» So kann man in der Halle auf eine Maskenpflicht verzichten. Apropos: Ein Ticket-Vorverkauf findet dieses Jahr nicht statt.

So jubelte der Chamer Marco Reichmuth vor zwei Jahren über seinen Sieg am 82. Niklausschwinget. Ruedi Burkart

Es werde auch kein grosses Rahmenprogramm geben, so Gassmann weiter. «Dieses Jahr konzentrieren wir uns ganz auf den Sport», sagt der Klubpräsident. Apropos: Die letzte Ausgabe im Dezember 2019 gewann der Innerschweizer Marco Reichmuth dank einem Kurz im Schlussgang gegen Marco Iseli. Damals waren lediglich 79 Schwinger dabei, auf den so genannten Ausstich wurde verzichtet, damit alle Aktiven sechs Gänge schwingen konnten. Heuer wird es wohl ähnlich laufen. Gassmann sagt:

«Je nach Teilnehmerzahl werden wir eventuell auch diesmal auf den Ausstich verzichten. Es geht ja darum, dass alle möglichst viele Kämpfe absolvieren können.»

Ralph Hofer blickt trotz den Unsicherheiten positiv in die Zukunft. «Das Niklausschwinget ist kein Auslaufmodell», sagte er schon vor zwei Jahren, angesprochen auf den steten Zuschauerrückgang. Dieser Meinung ist der umtriebige OK-Präsident immer noch. «Nach diesem Zwischenjahr wollen wir 2022 wieder Gas geben.» Man wolle den Traditionsanlass – welcher seit 1993 abgesehen vor einem zweijährigen Gastspiel in Schlieren stets in Dietikon stattgefunden hat – als «Sportfest für die ganz Familie» positionieren.

Passend dazu: Der «Buebe-und-Meitli-Egge» wird auch dieses Jahr wieder im Foyer der Stadthalle eingerichtet. Dort dürfen sich die Kinder unter Aufsicht nach Lust und Laune im Sägemehl austoben. «Bessere Werbung für unseren faszinierenden Sport gibt es nicht», sagt Hofer.

