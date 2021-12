Dietiker Niklausschwinget lockt am Samstag mit Star-Aufgebot

Schwingen Nach einem Jahr Unterbruch: Das 83. Dietiker Niklausschwinget lockt am Samstag mit einem Star-Aufgebot In der Stadthalle Dietikon treffen am 4. Dezember erstmals seit 2019 wieder die Bösen der Zunft aufeinander. Fünf Schwinger aus der Region sind dabei. Der grosse Favorit kommt indes aus dem Aargau: Nick Alpiger, der 24-jährige Fast-Sieger von 2018. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 02.12.2021, 05.00 Uhr

Eine einzigartige Stimmung herrscht jeweils in der Dietiker Stadthalle beim traditionellen Niklausschwinget. Archivbild: Michel Sutter

Gross war die Freude bei den aktiven Schwingern, bei den anderen Freunden des faszinierenden Schweizer Nationalsports und auch bei der restlichen sportinteressierten Limmattaler Bevölkerung, als Jules Gassmann, Präsident des SK Glatt- und Limmattal, im Spätsommer bekanntgab, dass dieses Jahr das traditionelle Niklausschwinget wieder stattfinden würde. Natürlich mit den aktuell geltenden Pandemie-Vorschriften, aber immerhin: Nach der Absage 2020 wird jetzt wieder vor Publikum geschwungen. Am kommenden Samstag, 4. Dezember, treffen in der Dietiker Stadthalle rund 70 Böse aus nah und fern aufeinander.

Erleichtert zeigt sich insbesondere Ralph Hofer, seit 2018 OK-Chef des Traditionsanlasses: «Es ist einfach einmal schön, dass unser Schwingfest überhaupt durchgeführt werden kann. Wir werden zwar weniger Schwinger als in normalen Zeiten haben, und auch bezüglich Zuschaueraufkommen erwarte ich wegen der Zertifikatspflicht einen Rückgang gegenüber der letzten Austragung.» 900 Besucher waren es vor zwei Jahren, heuer rechnet man beim Veranstalter mit 700 Eintritten. Entscheidend sei in erster Linie, so Hofer, dass man den Aktiven wieder eine Möglichkeit biete, ihrem Sport nachzugehen.

Realistischer Technischer Leiter des SK Glatt- und Limmattal

Wenn am Samstag um 14 Uhr die ersten Kämpfe beginnen, stehen mit Oliver Bachmann (Dietikon), Luca Pallaoro (Oberengstringen), Sandro Bader (Birmensdorf) und Stefan Zemp (Hüttikon) auch vier Athleten des veranstaltenden SK Glatt- und Limmattal bereit. Bruno Auf der Maur, seit kurzem Technischer Leiter des Klubs, zur Ausgangslage seines Kleeblatts:

«Wir dürfen keine Wunder erwarten. Natürlich werden unsere Schwinger probieren, den Zuschauern einen guten Wettkampf zu zeigen. Aber ich bin realistisch.»

Mit anderen Worten: Eine Rangierung ganz vorne erwartet man zumindest in diesem Jahr noch nicht. Er lasse sich allerdings sehr gerne positiv überraschen, so Auf der Maur weiter. Ein fünfter Schwinger, der aus der Region gemeldet wurde, ist der Bergdietiker Remo Vogel. Der 20-jährige Sohn des viermaligen Niklausschwinget-Siegers Christian Vogel hat sich allerdings dem Schwingklub Freiamt angeschlossen und schwingt somit für den Nordwestschweizer Verband. Vogel junior ist erstmals am Niklausschwinget dabei.

Das letzte Niklausschwinget 2019 gewann Marco Reichmuth. Der Innerschweizer wird seinen Titel nicht verteidigen, er fehlt auf der Liste der angemeldeten Schwinger. Ruedi Burkart

Vier Eidgenossen unter den 70 Schwingern

Auf der knapp 70 Namen umfassenden Teilnehmerliste stechen vier eidgenössische Kranzschwinger hervor. Der 31-jährige Fischenthaler Fabian Kindlimann, der ebenfalls 31-jährige Reto Nötzli aus Pfäffikon SZ sowie die beiden Aargauer Andreas Döbeli (23, Sarmenstorf) und Nick Alpiger (24, Staufen). Vor allem Alpiger ist eine interessante Personalie. Sein heroischer Kampf am Eidgenössischen Schwingfest 2019 in Zug ist noch in bester Erinnerung, als er angeschlagen Samuel Studer, den damaligen Mitfavoriten auf den Festsieg, bodigte und danach mit schmerzverzerrtem Gesicht den Heimweg antreten musste. Insgesamt 46 Kränze holte der Staufener in seiner Karriere bisher, sechsmal gewann er ein Kranzfest. So auch das Innerschweizer vor zwei Jahren, als die ganze Schweiz erstmals so richtig von Alpiger Kenntnis nahm.

Nick Alpiger schloss die Saison 2021 Mitte Oktober mit dem Sieg am 23. Olma-Schwinget in St. Gallen ab. Reto Martin

In Dietikon lanciere er bereits die Saison 2022, so der Aargauer. «Ich schaue nicht zurück, sondern nach vorne. Und es geht jetzt darum, die kommende Saison vorzubereiten», so Alpiger. Angesprochen auf seine Favoritenrolle am kommenden Samstag meint er nur:

«Wissen Sie, wenn es gut läuft, dann liegt alles drin. Wir werden sehen. Ich freue mich jedenfalls sehr, am Niklausschwinget dabei zu sein. Dort herrscht immer eine tolle Stimmung.»

Vor drei Jahren schnupperte Alpiger am Festsieg, musste sich dann aber im Schlussgang dem Innerschweizer Pirmin Reichmuth geschlagen geben. Und diesmal? Ein Erfolg in Dietikon wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk – Alpiger wird am Tag nach dem Niklausschwinget 25-jährig.

Anders als in früheren Jahren wird am kommenden Samstag kein Rahmenprogramm geboten. «Wir konzentrieren uns auf den Sport», sagt OK-Chef Hofer. Dies in erster Linie wegen der Pandemie. Aber für künftige Durchführungen des Niklausschwingets hat man im Organisationskomitee bereits die eine oder andere Idee parat. Man wolle noch nicht zu viel verraten, so Hofer, aber klar sei, dass man den im Jahr 1937 erstmals durchgeführten Traditionsanlass modernisieren und für die Zukunft fitmachen wolle.

83. Niklausschwinget Dietikon Samstag, 4. Dezember Der Traditionsanlass findet am Samstag, 4. Dezember, in der Stadthalle Dietikon statt. Zutritt haben alle Personen mit einem gültigen Covid-Zertifikat und einem amtlichen Ausweis. Vor Ort wird es keine Testmöglichkeit geben. Türöffnung ist um 12.30 Uhr, der erste Gang beginnt um 14 Uhr, der Schlussgang wird gegen 20 Uhr erwartet.

