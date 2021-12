Schwingen Glücklicher OK-Chef nach Niklausschwinget: «Wir sind sehr, sehr zufrieden» Das 83. Niklausschwinget vom vergangenen Samstag erfüllte die grossen Erwartungen. OK-Präsident Ralph Hofer zieht im Interview Bilanz. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 06.12.2021, 18.24 Uhr

550 Zuschauer, 56 Schwinger, fünf eidgenössische Kranzschwinger, zwei Sägemehlringe und mit dem Nordwestschweizer Nick Alpiger ein grosser Sieger. Das war das Niklausschwinget 2021. Ruedi Burkart

Am Samstag fand das erste Niklausschwinget seit 2019 statt. 550 Zuschauerinnen und Zuschauer waren in der Dietiker Stadthalle Zeugen eines spektakulären Fests, das der 25-jährige Nordwestschweizer Nick Alpiger gewann. 56 Schwinger, darunter fünf eidgenössische Kranzgewinner, waren am letzten Anlass des Jahres dabei. OK-Präsident Ralph Hofer, ehemaliger Dietiker SVP-Gemeinderat, blickt zurück.

In normalen Jahren zieht das Niklausschwinget bis zu 1000 Zuschauer an. Diesmal waren es nur rund die Hälfte. Ist das enttäuschend?

Ralph Hofer: Keineswegs. Wir sind davon ausgegangen, dass es massiv weniger Festbesucher geben würde als in der Vor-Corona-Zeit. Nur schon wegen der Zertifikatspflicht.

Also ziehen Sie ein grundsätzlich positives Fazit der 2021er-Ausgabe des Niklausschwingets?

Absolut. Wir sind im Organisationskomitee und auch im ganzen Schwingklub Glatt- und Limmattal sehr, sehr zufrieden, wie alles abgelaufen ist. Das neue Einlassregime im Unter­geschoss mit Prüfung der Zertifikate, bevor man zur Tageskasse kommt, die verkleinerte Festbeiz, das kulinarische Angebot mit Raclette – wir durften viele ­positive Rückmeldungen ­entgegennehmen.

Dieses Jahr setzten Sie – auch wegen Corona – beim Niklausschwinget ausschliesslich auf die sportliche Komponente. Ein grosses Rahmenprogramm, wie beispielsweise 2019 fehlte. Mein Eindruck war: Das vermisste niemand. Wer ans Niklausschwinget geht, will guten Sport sehen. Punkt.

Sie sprechen ein wichtiges Thema an. Natürlich geht es an unserem Fest in erster Linie um Sport. Und dieses Jahr haben wir sehr animiert geführte Kämpfe gesehen. Fünf Eidgenossen waren dabei, es war mächtig Stimmung in der Halle.

Wie gesagt: Die Leute wollen guten Schwingsport sehen. Dass am Samstag vor dem Schlussgang weder der Samichlaus in die Halle kam noch ein Turnverein eine Show zeigte, hat kaum ­jemand vermisst.

Natürlich kann man das so sehen. Es ist aber eben auch eine Tatsache, dass das Durchschnittsalter unserer Besucher um einiges näher bei 60 als bei 30 Jahren liegt. Das wollen wir in Zukunft zu ändern versuchen.

Wie?

Wir haben die eine oder andere Idee. Für mich ist es wichtig, dass wir die Jungen für das Schwingen begeistern können.

Mit Auftritten der Dietiker Stadtjodler?

Der Schwingsport ist Folklore. Dass Jodlerinnen und Jodler bei uns auftreten, ist richtig und wichtig.

Sprechen wir über Sportliches. Wie haben Sie persönlich das diesjährige Niklausschwinget erlebt?

Aus der Sicht des Fans: absolut faszinierend. Die animiert geführten Kämpfe, die Stimmung in der Halle, ein total verdienter Sieger mit Nick Alpiger. Das war ganz grosse Klasse.

Und aus Sicht des OK-Chefs?

Wie eingangs erwähnt, bin ich sehr zufrieden, wie dieser Anlass unter erschwerten Bedingungen abgelaufen ist. Viele Schwinger und Zuschauer haben sich bei mir und meinem Team dafür bedankt, dass wir das Fest überhaupt durchgeführt haben.

Stefan Strebel, als Technischer Leiter des Eidgenössischen Schwingverbands quasi der höchste Schwinger des Landes, war vor Ort und äusserte sich im Gespräch mit den Medien ebenfalls sehr zufrieden.

Ich habe mich mit Stefan kurz unterhalten können. Er war begeistert von unserem Anlass. Und dass er als Aargauer auch gleich noch einen Aargauer als Festsieger sah, passte natürlich für ihn perfekt.

Weniger perfekt lief es den Glatt- und Limmattaler Schwingern. Einer musste schon vor dem Anschwingen Forfait geben, die anderen drei waren von einer Auszeichnung weit entfernt.

Wie hat es Bruno Auf der Maur, unser neuer Technischer Leiter, in Ihrer Zeitung am Montag so treffend formuliert: Er habe viel gesehen und wisse jetzt, woran gearbeitet werden müsse. Dieser Einschätzung schliesse ich mich an. Man darf aber auch festhalten: Einer wie der erst 17-jährige Dietiker Oliver Bachmann wurde mit nur einem Sieg weit unter Wert geschlagen. Der Junge kann das besser.

Was muss aus Ihrer Sicht betreffend Ablauf des Fests besser werden? Gibt es überhaupt Baustellen?

Es gibt immer irgendwo etwas zu verbessern. Und das wäre? Wir werden das im OK-Team anschauen. Aber ich wiederhole mich: Grundsätzlich war das diesjährige Niklausschwinget.

