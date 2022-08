Schwingen «Ein Schwingerkönig aus dem Kanton Zürich würde vieles einfacher machen» Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln steht unmittelbar vor der Tür. Unter den 274 selektionierten Schwingern findet sich kein einziger Athlet des SK Glatt- und Limmattal. Warum das so ist, erklärt der Technische Leiter, der Wettswiler Bruno Auf der Maur. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 24.08.2022, 12.00 Uhr

Bruno Auf der Maur stand im Schwingkeller in Schlieren Red und Antwort. Ruedi Burkart

Der Countdown läuft. Am kommenden Wochenende erküren die besten, respektive bösesten Schwinger im basellandschaftlichen Pratteln am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) ihren König. Unter den insgesamt 274 selektionierten Schwingern finden sich elf aus dem Kanton Zürich. Aussen vor ist einmal mehr der SK Glatt- und Limmattal. Auch diesmal schaffte es keiner der starken Männer aus der Region, sich für den alle drei Jahre stattfindenden Höhepunkt zu qualifizieren. Warum das so ist, und wo er Lösungsansätze für die anhaltende Misere sieht, zeigt Bruno Auf der Maur, 52, der Technische Leiter des SK Glatt- und Limmattal, im grossen Interview auf. Das Gespräch fand im Schwingkeller im Untergeschoss der Turnhalle des Schlieremer Schulhauses Moos statt.

Werden Sie in Pratteln auf der Tribüne sitzen?

Bruno Auf der Maur: Ja, ich werde das Eidgenössische vor Ort mitverfolgen. Das lasse ich mir nicht nehmen. (schmunzelt)

Von den sieben Schwingern des SK Glatt- und Limmattal werden Sie aber dort keinen im Sägemehl bestaunen können.

Ja, das ist leider so. Ich bin in erster Linie in meiner Funktion als Medienchef des Zürcher Schwingerverbands anwesend. Aber natürlich auch, weil ich den Schwingsport liebe.

Elf Schwinger aus dem Kanton Zürich sind selektioniert. Was darf man von ihnen erwarten?

Samir Leuppi aus Winterthur und Shane Dändliker aus Feldbach, der Sieger des Schaffhauser Kantonalen, haben eine realistische Chance auf einen Kranz. Wenn es ganz gut läuft, vielleicht auch noch Fabian Kindlimann. Der ist wie Leuppi bereits ein Eidgenössischer Kranzschwinger.

Wem reichts bis ganz nach vorne?

Wenn Leuppi so richtig in Fahrt kommt, dann sehe ich ihn sehr weit vorne. Auf der Schwägalp wurde er Zweiter mit fünf Siegen und einem Gestellten.

Kann er König werden?

Er hat grad einen guten Drive, geht nicht allzu verbissen in seine Kämpfe. Aber ob es bis ganz nach vorne reicht? Viel wird auch von der Tagesform abhängen.

Der Nordostschweizer Schwingerverband, kurz NOS, zu dem der Zürcher Kantonalverband gehört, stellt in Pratteln total 68 Athleten. Wie sind dort die Erwartungen?

Da darf man durchaus mit guten Resultaten rechnen. Ich behaupte gar, dass der NOS den einen oder anderen Mitfavoriten auf den Königstitel ins Baselbiet schickt.

Samuel Giger?

Ja, er ist aus meiner Sicht einer der ganz heissen Kandidaten. Fast-Sieg auf dem Brünig, totaler Erfolg auf der Schwägalp, dort ist er jetzt Rekordsieger – der Mann ist top in Form. Viel halte ich auch von Werner Schlegel. Er ist zwar erst 19-jährig, hat aber jüngst das Nordwestschweizer Teilverbandsfest in Brugg gewonnen. Der Junge hat Potenzial.

Gibt es heuer ein Vorbeikommen an den Bernern? Zwischen 1995 mit Thomas Sutter und 2007 mit Jörg Abderhalden stellten die Nordostschweizer stets den König. Dann übernahmen die Berner und sicherten sich mit Kilian Wenger, Matthias Sempach, Matthias Glarner und zuletzt Christian Stucki vor drei Jahren in Zug viermal in Folge den Titel.

Ich sehe dieses Jahr eine grosse Chance, dass der Sieger aus der Nordostschweiz kommt. Oder, sagen wir es so: Die Chance ist um einiges grösser als auch schon in der jüngeren Vergangenheit. (schmunzelt)

In der Zeit von den 1990er-Jahren bis Ende der Nullerjahre, in welcher Schwinger aus dem NOS national den Ton angegeben haben, herrschte auch im Glatt- und Limmattal eine grosse Euphorie.

Sie sprechen von Christian Vogel, Dani Bachmann und Co.

Genau. Der Bergdietiker Vogel war damals der unbestrittene Leuchtturm in der Region. Er wurde zu einem dreifachen eidgenössischen Kranzgewinner, gewann zudem viermal das Zürcher Kantonale und füllte alleine mit seiner Präsenz jeweils im Dezember die Dietiker Stadthalle beim Niklausschwinget. Nach seinem Rücktritt 2004 wurden die Erfolge der verbliebenen Limmattaler selten.

Das waren die grossen Zeiten. Seither sind wir beim SK Glatt- und Limmattal am Kämpfen.

2010 beim Eidgenössischen in Frauenfeld gab es aus regionaler Sicht noch einmal einen Ausreisser nach oben mit dem Kranzgewinn des Schlieremers Jodok Huber. Seither ist Schicht im Schacht. Welche Fehler wurden damals gemacht? Warum hat der Schwingsport in unserer Region nicht mehr den Stellenwert von früher?

Dass grosse Fehler gemacht worden sind, glaube ich nicht. Interessanterweise verzeichnete damals nach den Rücktritten der genannten Athleten das Schwingen im ganzen Kanton Zürich eine Baisse. Ja, man darf sogar von einem regelrechten Loch sprechen. Alle guten Schwinger gehörten dem SK Glatt- und Limmattal an, und die waren plötzlich nicht mehr da

Ist Besserung in Sicht?

Es hilft sicher, dass einer wie Samir Leuppi gute Leistungen zeigt. Und wenn er in Pratteln auch gleich noch durchstarten würde …

Ohne Vorbilder kommen keine Kinder mehr in den Schwingkeller?

Das ist so, ja. Wir vom Schwingklub Glatt- und Limmattal investierten in den letzten Jahren enorm viel Zeit und Energie in die Nachwuchsarbeit, stellten unseren Sport beispielsweise an Schulen vor, organisierten Schnuppertrainings.

Mit Erfolg?

Sagen wir es so: Wir geben nicht auf. Und, ich wiederhole mich: Ein Schwingerkönig aus dem Kanton würde vieles einfacher machen. (schmunzelt)

Ärgern Sie sich eigentlich darüber, dass Remo Vogel, der 21-jährige Sohn von Christian Vogel, für die Freiämter schwingt statt für den SK Glatt- und Limmattal?

Ärgern ist das falsche Wort. Ich finde es aber natürlich schade, wenn die Kinder von unseren ehemaligen Spitzenschwingern in einem anderen Klub aktiv sind. Aber gut ist immerhin, dass die Jungen überhaupt schwingen.

Der 21-jährige Bergdietiker Remo Vogel (links, hier beim Dietiker Niklausschwinget 2021) tritt für den SK Freiamt an, statt wie sein Vater für den SK Glatt- und Limmattal. Ruedi Burkart

Schwingen tun auch immer mehr Frauen. Am vergangenen Wochenende wurde die neue Schwingerkönigin gekrönt. Was halten Sie persönlich vom Frauenschwingen?

Ich finde das eine gute Sache. Der Frauensport ist ja generell im Aufwind mit der erfolgreichen Fussball-EM dieses Jahr oder mit der Tour de France Femmes. Warum also nicht auch Schwingen?

Im SK Glatt- und Limmattal fehlen aktuell noch Frauen.

Das ist so. Aber Sie sagen es richtig – noch.

Sie haben eine 14-jährige Tochter, Seraina. Schwingt sie auch?

Nein, sie spielt engagiert Fussball und trainiert bis zu viermal pro Woche.

Zwei, die beim SK Glatt- und Limmattal Geschichte geschrieben haben: Christian Vogel (links) und Daniel Bachmann (rechts). Bachmann präsidiert aktuell den Zürcher Kantonalschwingerverband. Ruedi Burkart

