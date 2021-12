Niklausschwinget in Dietikon: Nick Alpiger machte es ganz kurz

Schwingen Ein Aargauer dominierte in Dietikon alle: Nick Alpiger machte es ganz kurz Das 83. Niklausschwinget wurde zu einer spektakulären Show des 25-jährigen Staufners. Vor 500 Zuschauern in der Dietiker Stadthalle gewann Alpiger alle sechs Gänge. Den Schlussgang gegen Nicola Wey beendete er nach 54 Sekunden. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 05.12.2021, 16.25 Uhr

Ein Aargauer liess in Dietikon die Muskeln spielen: Festsieger Nick Alpiger wird von seinen Klubkollegen gefeiert. Ruedi Burkart

Sechs Siege, fünf davon mit der Maximalnote – schon lange nicht mehr dominierte ein Athlet das traditionelle Niklausschwinget in Dietikon wie am vergangenen Samstag der Aargauer Eidgenosse Nick Alpiger. Der 24-jährige Schwinger des SK Lenzburg und Umgebung trat gar dermassen überlegen auf, dass er bereits vor dem Schlussgang gegen Überraschungsmann Nicola Wey aus Stäfa als Sieger feststand. Der punktemässige Vorsprung war schlicht zu gross.

Konkret: Alpiger hätte sich auch eine Niederlage mit einer minimalen Note von 8,50 leisten können und wäre dennoch als Nachfolger des Siegers von 2019, dem Innerschweizer Marco Reichmuth, festgestanden. Aber auf solche Spielchen liess sich Alpiger gar nicht erst ein. Mit Kurz gewann der Aargauer nach gerade mal 54 Sekunden und durfte sich anschliessend von seinen Klubkollegen durch die Halle tragen lassen.

Das vorgezogene Geschenk zum 25. Geburtstag

Er habe immer ausgeblendet, wie gut er den ganzen Tag unterwegs gewesen war, meinte ein zufriedener Nick Alpiger nach seinem Festsieg. «Auch die Tatsache, dass ich den Schlussgang hätte verlieren können und dennoch gewonnen hätte, blendete ich vor dem Kampf komplett aus», so der bärenstarke Staufner. Wenn er in den Sägemehlring steige, wolle er gewinnen. Egal, wie der Gegner heisst, und egal, wie sich die Ausgangslage präsentiert. Nettes Detail: Am Tag nach dem Niklausschwinget feierte Alpiger seinen 25. Geburtstag.

Ob er am 2. Januar 2022 in der Zürcher Saalsporthalle zum Berchtoldschwinget antreten wird, ist noch offen. Alpiger: «Ich würde natürlich gerne teilnehmen.» Ob er und seine Nordwestschweizer Kollegen in die grosse Stadt eingeladen werden, war am Samstag noch offen.

Der Dietiker Oliver Bachmann bei seinem Sieg gegen Alex Kleinberger. Ruedi Burkart

Zum Abschneiden der drei Schwinger des organisierenden SK Glatt- und Limmattal: Der erst 17-jährige Dietiker Oliver Bachmann klassierte sich im Feld der 56 Teilnehmer bei seiner Niklausschwinget-Premiere mit einem gewonnenen und fünf verlorenen Gängen auf Rang 18b. Luca Pallaoro, 24-jährig und aus Oberengstringen, kam mit einem Sieg und einem Gestellten neben vier Niederlagen auf Schlussrang 17. Der 19-jährige Birmensdorfer Sandro Bader schliesslich verlor alle sechs Gänge und wurde Letzter. Der 19-jährige Hüttiker Stefan Zemp konnte erst gar nicht antreten, er zog sich im Schulsport eine nicht näher definierte Verletzung zu. Mit dem Bergdietiker Remo Vogel klassierte sich ein weiterer Limmattaler auf Schlussrang 14d. Vogel, 20-jähriger Sohn des vierfachen Niklausschwinget-Siegers Christian Vogel, schwingt allerdings für den Nordwestschweizer Verband.

Luca Pallaoro bettet Alain Bossert ins Sägemehl. Es war der einzige Sieg des 24-jährigen Oberengstringers. Ruedi Burkart

Der neue Technische Leiter des SK Glatt- und Limmattal, Bruno Auf der Maur, ist mit den Leistungen seiner Athleten nicht unzufrieden, auch wenn keiner eine Auszeichnung erreichte. Es gebe ziemlich viel zu tun, so Auf der Maur und fügte mit einem Lächeln an:

«Ich habe heute viel gesehen. Wir wissen jetzt, woran wir arbeiten müssen.»

Ebenfalls einen zufriedenen Eindruck machte Ralph Hofer, seit 2018 OK-Präsident: «Angesichts der momentanen Situation sind wir froh und stolz, dass wir 500 Zuschauer bei uns haben begrüssen dürfen.»

Schwinger-Boss adelt das Niklausschwinget

Vor Ort machte sich Stefan Strebel, Technischer Leiter des Eidgenössischen Schwingerverbands (ESV), ein Bild. Der Schwinger-Boss aus dem Aargau war begeistert:

«Das Niklausschwinget ist ein sehr gut organisierter Anlass. Ich bin früher als Aktiver auch gerne hier angetreten.»

