Schwingen Drei Tonnen Sägemehl in der Stadthalle: Am Niklausschwinget in Dietikon werden 90 Schwinger erwartet Am Samstag findet der Niklausschwinget in Dietikon wieder statt. Neben den Bösen werden auch rund 1000 Schwingbegeisterte in der Stadthalle erwartet. Topfavorit ist Titelverteidiger Nick Alpiger. Soraya Sägesser 02.12.2022, 17.12 Uhr

An der letzten Niklausschwinget konnte sich Festsieger Nick Alpiger von seinen Klubkollegen feiern lassen. Ruedi Burkart

Kurz vor dem Jahresende heisst es für die Schwinger: Nochmals ab ins Sägemehl. In der Dietiker Stadthalle geht am Samstag der Niklausschwinget des Schwingklubs Glatt- und Limmattal über die Bühne. Es ist der Abschluss einer langen Saison.

Ralph Hofer ist der Präsident des OKs. Ruedi Burkart

Für die bereits 84. Austragung des Traditionsanlasses haben sich OK-Präsident Ralph Hofer und sein Team mächtig ins Zeug gelegt. Nicht weniger als drei Tonnen Sägemehl braucht es, um die drei Ringe in der Stadthalle bereitzustellen. Doch für ein Schwinget braucht es weit mehr als nur Sägemehl.

Grundsätzlich sei ein eingespieltes Team wichtig, sagt Hofer. Neben dem OK sind rund 100 Helferinnen und Helfer dabei. Da dieses Jahr ein eidgenössisches Jahr sei, würden viele Schwinger nach dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest von Ende August in Pratteln eine Pause machen, sagt er. «Die Schwinger zu organisieren, war früher viel einfacher.»

Drei Favoriten und ein Geheimfavorit

Nichtsdestotrotz werden am Samstag über 90 Schwinger in Dietikon erwartet. Zu ihnen gehört auch Titelverteidiger Nick Alpiger, der am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests mit einem zweiten Rang zu überzeugen wusste. Ebenfalls am Start sind die beiden Eidgenossen Fabian Kindlimann und Marcel Räbsamen. Ein weiterer Favorit ist Josias Wittwer, der dieses Jahr überraschend den Stoos-Schwinget gewann.

Der organisierende Schwingklub Glatt- und Limmattal ist mit fünf Schwingern am Start. Das junge Team wird durch den Kranzschwinger Daniel Wettstein angeführt. Unterstützung erhält Wettstein von Luca Pallaoro aus Oberengstringen, Sandro Bader aus Birmensdorf sowie Fabian und Stefan Zemp aus Hüttikon.

An der Olma-Schwinget im Jahr 2021 gewann Nick Alpiger gegen Marcel Räbsamen. Reto Martin

Wie in den letzten Jahren startet der Hallenschwinget um 14 Uhr, der Schlussgang wird gegen 20 Uhr erwartet. Tickets sind lediglich an der Tageskasse erhältlich.

Ein umfangreiches Rahmenprogramm

Der Traditionsanlass sei eines der grösseren Hallenschwingfeste, sagt Hofer. «Es ist ein Anlass für die ganze Familie.» Hofer glaubt jedoch nicht, dass die Stadthalle dieses Jahr ausverkauft sein wird. Doch ob ausverkauft oder nicht, seine Vorfreude sei gross. Er sagt:

«Wenn es gut rauskommt, wird es ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk.»

Ein Weihnachtsgeschenk wird es auch für den besten Schwinger geben. Denn der Sieger erhält 1000 Franken.

Obschon der Sport an der Niklausschwinget klar im Vordergrund steht, gibt es neben dem Schwingen auch einige andere Attraktionen. Für die Kleinsten wird ein Ponyreiten organisiert. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Trychlergruppe Dietikon, die Stadt-Jodler Dietikon und die Ländlerkapelle Echo vom Furttal. Zudem betreibt die Dietiker Fasnachtsgruppe Guggi-Häxe eine Schwinger-Bar.

«Dieses Jahr findet alles noch mit angezogener Handbremse statt», sagt Hofer. Nächstes Jahr wollen die Organisatoren dann jedoch wieder durchstarten.

Der Niklausschwinget findet am Samstag, 3. Dezember ab 14 Uhr in der Stadthalle Dietikon statt. Tickets können nur an der Tageskasse gekauft werden.