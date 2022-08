Schwangerschaft Im Kanton Zürich steigen die Abtreibungsraten – dieser Trend zeigt sich auch im Spital Limmattal Gut 11’000 Schwangerschaftsabbrüche wurden 2021 in der Schweiz durchgeführt. Die Rate im Kanton Zürich liegt über dem landesweiten Durchschnitt. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 19.08.2022, 15.31 Uhr

In der Schweiz dürfen Frauen in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen grundsätzlich straffrei abtreiben. Symbolbild: Christian Beutler

Ende Juni kippte der Oberste Gerichtshof der USA, der Supreme Court in Washington, das landesweite liberale Abtreibungsrecht. Es war ein Akt, der weit über die Landesgrenzen hinaus Reaktionen auslöste.

In der Schweiz wurden im vergangenen Jahr insgesamt 11'049 Abtreibungen durchgeführt. Dies teilte das Bundesamt für Statistik kürzlich mit. Bei Frauen mit Wohnsitz in der Schweiz waren es 10'869. Das entspricht einer Rate von 6,7 Abbrüchen pro 1000 Frauen im Alter von 15 bis 44 Jahren.

Die Werte entsprechen fast denjenigen vom Jahr 2020: Damals waren es 11’143 Abbrüche, davon 10’906 bei Frauen mit Wohnsitz in der Schweiz, was einer Rate von 6,8 pro 1000 Frauen entspricht. Seit 2017 steige die Anzahl der Abtreibungen in der Schweiz allerdings grundsätzlich an, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Ähnliche Abbruchraten wie 2020 und 2021 habe es zuletzt in den Jahren 2010 bis 2012 gegeben.

Die meisten Zürcherinnen treiben im eigenen Kanton ab

Im Kanton Zürich wurden 2021 vergleichsweise mehr Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt als in der gesamten Schweiz. Hier lag die Rate bei 8 Abtreibungen pro 1000 Frauen. Insgesamt haben sich letztes Jahr 2462 Zürcherinnen dafür entschieden. Im Kanton wurden sogar 2791 Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt, darunter befanden sich allerdings auch Frauen, die ihren Wohnsitz in einem anderen Kanton oder im Ausland haben.

Zum Vergleich: 2020 und 2019 lag die Rate im Kanton Zürich bei 7,4 Abbrüchen pro 1000 Frauen, 2018 nur bei 6,8. Generell lässt sich feststellen, dass die Abbruchraten im Kanton seit 2007 variierten, insgesamt aber anstiegen.

Quelle: Bundesamt für Statistik/Grafik: stb, let

Im Kanton Zürich treiben die 25- bis 29-Jährigen am meisten ab

Gesamtschweizerisch war die Altersgruppe der 30- bis 34-Jährigen mit 24 Prozent letztes Jahr diejenige, die die meisten Abbrüche vornehmen liess. Im Kanton Zürich waren es die 25- bis 29-Jährigen mit 23 Prozent. Nur sieben Prozent der Abtreibungen in der Schweiz wurden bei jungen Frauen unter 20 Jahren durchgeführt, im Kanton Zürich waren es sogar nur sechs Prozent.

Die meisten Frauen treiben in einem sehr frühen Stadium ihrer Schwangerschaft ab: Im Kanton Zürich liessen letztes Jahr 83 Prozent der betroffenen Frauen den Abbruch bis zur achten Woche durchführen. Gesamtschweizerisch waren es 78 Prozent. Nur jeweils ein Prozent entschied sich ab der 23. Schwangerschaftswoche noch für eine Abtreibung.

2020 gab es im Spital Limmattal die meisten Abtreibungen seit fünf Jahren

Der Grossteil der Schwangerschaftsabbrüche in der Schweiz wird medikamentös durchgeführt. Nur 20 Prozent der Abtreibungen erfolgten 2021 durch einen chirurgischen Eingriff, 80 Prozent hingegen durch die Einnahme von Medikamenten. Im Kanton Zürich zeigt sich das Phänomen noch stärker: 83 Prozent der betroffenen Frauen trieben medikamentös ab, 17 chirurgisch.

Im Spital Limmattal zeigt sich grundsätzlich eine ähnliche Entwicklung wie im Kanton Zürich. Die Zahlen des letzten Jahres sind allerdings noch nicht zugänglich. 2020 wurden im Spital Limmattal 161 Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt, wie es auf Anfrage beim Spital heisst. Darunter waren sowohl operative als auch medikamentöse Abbrüche. 2019 waren es 125 Abtreibungen, ein Jahr zuvor 98, 2017 waren es 117 und 2016 105 Fälle. Das bedeutet, dass 2020 der höchste Wert seit fünf Jahren verzeichnet wurde.

Quelle: Bundesamt für Statistik/Grafik: stb, let

In der Schweiz muss sich die Frau in einer Notlage befinden

In der Schweiz dürfen Frauen seit 2002 während der ersten zwölf Schwangerschaftswochen straffrei abtreiben. Dazu müssen sie allerdings schriftlich darum ersuchen und eine Notlage geltend machen. Nach dieser Frist ist ein ärztliches Urteil nötig, dass der schwangeren Frau die Gefahr einer schwerwiegenden körperlichen Schädigung oder einer schweren seelischen Notlage bescheinigt. Je fortgeschrittener die Schwangerschaft, desto grösser muss die Gefahr sein.

In den USA ist bisher sichergestellt gewesen, dass eine schwangere Frau bis zur Lebensfähigkeit des Fötus, also etwa bis zur 24. Schwangerschaftswoche, einen Abbruch vornehmen lassen konnte. Nun können die einzelnen Bundesstaaten selber entscheiden und Abtreibungen sogar ganz verbieten.

Begründet wurde der Entscheid vom Supreme Court damit, dass die Verfassung kein Recht auf Abtreibung gewähre. Eine Grundsatzentscheidung des Obersten Gerichtshofs von 1973, die Roe v. Wade genannt wird, hatte diesen Umstand allerdings während fast 50 Jahre geregelt.

