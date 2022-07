Limmattaler Primarschulen planen einen normalen Schulstart

Schulstart Nach den Sommerferien steht im Limmattal wieder ein gewohnter erster Schultag an – wenn Corona nicht dazwischenkommt Zwei Jahre fanden die Begrüssungsfeste an den Primarschulen der Region in abgespeckter Form statt. Nun dürfen sich die Kinder auf Sonnenblumen und Willkommenslieder freuen. Virginia Kamm 06.07.2022, 13.51 Uhr

So sieht ein Begrüssungsmorgen an der Unterengstringer Primarschule Büel aus. zvg

Die letzten beiden Jahre fand der feierliche erste Schultag aufgrund der Coronapandemie nur in abgespeckter Form statt, wenn überhaupt. Nun soll zu Beginn des neuen Schuljahres im August wieder richtig gefeiert werden im Limmattal. 2021 waren zum Beispiel an der Schule Dietikon Eltern noch vom Begrüssungsritual ausgeschlossen, wie Schulvorständin Mirjam Peter (SVP) auf Anfrage sagt.

Dieses Jahr feiern die Dietiker Schulhäuser die Einschulung auf unterschiedliche Weise, sagt Peter. Oft sehe der erste Schultag etwa so aus: «Die Erstklässlerinnen und Erstklässler werden am Montagmorgen in Halbklassen von der Klassenlehrperson begrüsst. Hierzu sind auch die Eltern eingeladen», sagt sie. «Meist bleiben die Eltern für eine Lektion oder werden im Anschluss noch durch die Schulleitung begrüsst und in die diversen Angebote der Schule eingeführt.» Am Nachmittag folge die Begrüssung der neuen Kinder durch die restlichen Klassen ohne die Eltern.

Die neue Dietiker Schulvorständin Mirjam Peter (SVP). Sie wurde dieses Jahr neu in den Stadtrat gewählt. zvg

Peter sagt:

«Selbstverständlich freuen wir uns sehr darüber, dass solche für die Kinder und Eltern wichtigen Rituale voraussichtlich wieder möglich sind.»

Neben der Vorfreude ist aus dieser Aussage eine gewisse Vorsicht herauszuspüren. Die Corona-Fallzahlen steigen in der Schweiz in letzter Zeit wieder an. So sagt die Schulvorständin, dass «gemäss heutiger Planung» das Begrüssungsritual «grundsätzlich so stattfinden» können sollte.

In Oetwil dreht sich alles um Glück

Ähnlich klingt es in Geroldswil: «Wir freuen uns sehr auf die neuen Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und das kommende Schuljahr und hoffen, dass wir das Begrüssungsritual ohne Einschränkungen wie geplant durchführen können», sagt Andrea Stadelmann, Schulleiterin in der Schuleinheit Huebwies.

Geplant sei, dass die neuen Kindergartenkinder, Erstklässlerinnen und Erstklässler sowie die Kinder, die in die vierte Klasse kommen, durch ein Spalier aus Schülerinnen und Schülern gehen. «Auf dem Platz angekommen, bekommen alle neuen Schülerinnen und Schüler eine Sonnenblume», sagt sie. Darauf folgen die Begrüssung durch die Schulleitung und das Huebwies-Lied. Während 2021 nur eine Person pro Kind an der Feier teilnehmen durfte, gibt es dieses Jahr keine Beschränkung.

Auch im Oetwiler Schulhaus Letten werden die Erstklässlerinnen und Erstklässler bei der Willkommensfeier mit dem Thema Glück durch ein Spalier von den anderen Kinder empfangen. «Das war in den letzten zwei Jahren leider nicht möglich», sagt Schulleiterin Daniela Trebo. Davor werden sie mit einem Lied und einer Geschichte begrüsst.

In Schlieren warten ein Regenbogentor und ein Ballonwettbewerb

Das Schlieremer Schulhaus Zelgli begrüsst seine neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler sowie die neuen Kindergartenkinder am Mittwoch der ersten Schulwoche. Nach der Begrüssung durch die Schulleitung erhalten die neuen Kinder eine Sonnenblume vom Feld direkt neben dem Schulhaus. Zudem heissen die anderen Klassen sie mit dem Zelgli-Song und einem Begrüssungslied willkommen. Der Anlass findet ohne Eltern statt.

Bereits am Dienstag heissen die Schlieremer Schulhäuser Graben- und Schulstrasse gemeinsam ihre neuen Kinder der Kindergarten- und der Primarstufe willkommen, indem diese unter einem Regenbogentor durchgehen. Teil des Fests ist auch ein Ballonflugwettbewerb. Das Begrüssungsritual des Schulhauses Hofacker findet in der ersten Schulwoche am Donnerstagvormittag statt. Am Abend gibt es einen separaten Begrüssungsanlass für die Eltern mit Ansprachen und Aktivitäten für die Kinder. Schulvorständin Bea Krebs (FDP) sagt:

«Die Begegnung zwischen der Schule und den Eltern ist sehr wichtig. So können Kontakte geknüpft und Fragen für die ersten Schultage geklärt werden.»

«Herzlich willkommen» in der Schule, heisst es nach den Sommerferien für viele Limmattaler Kinder. Valentin Hehli / Archiv

An der Urdorfer Schule Weihermatt werden die Erstklässlerinnen und Erstklässler durch das Schulhauslied, eine Rede der Schulleitung und eine Sonnenblume begrüsst, sagt der Bereichsleiter Bildung Tobias Hügi. Ähnlich gestaltet sich das Ritual der Schuleinheit Zentrum, wo auch die neuen Viertklässlerinnen und Viertklässler speziell begrüsst werden. Zudem empfängt die Schulleitung die Eltern im Willkommenscafé des Elternrats.

Und immer dran denken: Beim Schulanfang ist es noch wichtiger als sonst schon, im Verkehr Vorsicht walten zu lassen. Flavio Fuoli / Archiv

«Ein Moment, der ein Leben lang in Erinnerung bleibt»

Dass das Begrüssungsritual wieder ohne Einschränkungen stattfinden könne, sei «eine Bereicherung für die ganze Schule», sagt Beda Durschei, der die Unterengstringer Schule Büel leitet. «Die beiden ersten Klassen werden von ihren Göttiklassen auf den Pausenplatz geführt und da mit Musik, Liedern und kurzen Ansprachen begrüsst.» Zudem erhalten sie ein kleines Begrüssungsgeschenk.

Die Erstklässlerinnen und Erstklässler von Birmensdorf werden nach den Sommerferien mit einem Begrüssungslied von einer Schulklasse empfangen und erhalten ebenfalls eine Sonnenblume, bevor das erste Klassenfoto geknipst wird. Die Eltern dürfen die erste Lektion besuchen, am Elternkaffee teilnehmen und werden durch die Schulanlage geführt.

Die Bergdietiker Schülerinnen und Schüler singen am ersten Schultag für die neuen Kinder, bevor diese durch ein Spalier aus überdimensionierten Stiften in die Primarschule übertreten. «Selbstverständlich wäre es schön, wenn der Anlass ohne Einschränkungen durchgeführt werden könnte», sagt Schulleiter Tamer Pisirici. «Es ist für die Kinder und alle Beteiligten jeweils ein besonderer Moment, der den meisten ein Leben lang in Erinnerung bleiben wird.»

Zuerst Sommerferien, danach wird wieder fleissig gelernt in den Limmattaler Schulen. Donato Caspari