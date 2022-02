Projekt Lift hilft Limmattaler Sekschülern beim Berufseinstieg

Schulen In der Freizeit in der Kinderkrippe oder der Autogarage jobben: Vier Limmattaler Oberstufen sind Teil des Projekts Lift Die Dietiker Schuleinheit Zentral, die Sekundarschule Urdorf, die Oberstufe Weiningen und die Sekundarschule Birmensdorf-Aesch wollen Schülerinnen und Schüler mit Wochenarbeitsplätzen auf das Berufsleben vorbereiten. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 09.02.2022, 17.05 Uhr

«Lift» unterstützt Schülerinnen und Schüler ab der ersten Sekundarklasse «mit erschwerter Ausgangslage bezüglich der späteren direkten Integration in die Arbeitswelt». Keystone

An einem freien Mittwochnachmittag oder Samstag Arbeitseinsätze leisten, während die Kolleginnen und Kollegen gemeinsam chillen: Für ihre Zukunft tun das Limmattaler Oberstufenschülerinnen und -schüler im Rahmen des Jugendprojekts Lift. Vier Sekundarschulen aus der Region sind Teil des nationalen Projekts, nämlich die Dietiker Schuleinheit Zentral, die Sekundarschule Urdorf, die Oberstufe Weiningen und die Sekundarschule Birmensdorf-Aesch.

Bei «Lift» handelt es sich um ein Integrations- und Präventionsprogramm für Jugendliche ab der ersten Sekundarklasse «mit erschwerter Ausgangslage bezüglich der späteren direkten Integration in die Arbeitswelt», heisst es auf der entsprechenden Website. Sogenannte Wochenarbeitsplätze, lokale Betriebe, wo die Jugendlichen regelmässig auf freiwilliger Basis ausserhalb der Schulzeit arbeiten, sollen diesen den Einstieg ins Berufsleben nach der Schule erleichtern. Die Jugendlichen erhalten für ihre Einsätze einen Stundenlohn von fünf bis acht Franken.

Die Schule Dietikon sucht vor allem noch handwerkliche Betriebe

Die Dietiker Schuleinheit Zentral startete die Zusammenarbeit mit «Lift» auf das Schuljahr 2020/2021 hin. «Ein anderes berufsbezogenes Projekt ist ausgelaufen und mit dem «Lift»-Projekt hat die Schule Zentral einen idealen Ersatz gefunden», sagt Schulvorstand Reto Siegrist (Mitte) auf Anfrage. Zwei Projekte seien in die Auswahl gekommen und das Interesse der Lehrpersonen für «Lift» sei sofort dagewesen. Neun Schülerinnen und Schüler nehmen zurzeit teil und arbeiten unter anderem bei der Jaisli-Xamax AG, im Kinderhaus Loki, im Reitsportzentrum Fondli, in der Garage Meier AG und beim Elektro-Team Marques in Oetwil. «Einer oder mehrere Betriebe werden für dieses Schuljahr noch gesucht, vor allem handwerkliche», sagt Siegrist. Letztes Schuljahr hätten nicht genug Betriebe gefunden werden können, dies wahrscheinlich coronabedingt.

In der Schuleinheit Zentral sind zwei Personen als Modulleitungen für das Projekt verantwortlich. Diese bewarben «Lift» in den Sek-C-Klassen, worauf die interessierten Jugendlichen gemeinsam mit den Klassenlehrpersonen ausgewählt wurden. «Angebot und Interesse deckten sich für dieses Schuljahr optimal», sagt Siegrist. «Letztes Jahr war das Interesse gross, offene Plätze waren aber Mangelware. Als Folge gab es eine Ausschreibung mit einem internen, kreativen Bewerbungsverfahren.» Ziele der Schule Dietikon seien ein erster Kontakt mit der Arbeitswelt und der Erwerb von arbeitsrelevanten und sozialen Kompetenzen durch das Projekt, sagt er.

Der Sekundarschule Urdorf gehe es beim Projekt Lift darum, die Schülerinnen und Schüler zu stärken und vor allem jene zu unterstützen, die nicht so einfach eine Lehrstelle finden würden, sagt die Heilpädagogin und «Lift»-Verantwortliche Karin Ferrario auf Anfrage.

«Mit den Arbeitszeugnissen der Wochenarbeitsplätze können sie hoffentlich herausstechen und werden allenfalls trotz weniger guten Noten zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen.»

Die Urdorfer Schule ist seit August 2015 Teil des Projekts.

In Urdorf wird das Projekt jeweils allen ersten Sek-BC-Klassen gegen Ende des Schuljahres vorgestellt. «Daraufhin dürfen sich interessierte Schülerinnen und Schüler mit einem kurzen Mail bei mir bewerben», sagt Ferrario. Gemeinsam mit den Klassenlehrpersonen entscheide sie, welche Jugendlichen am meisten Bedarf haben. Zurzeit nehmen vier Schülerinnen der zweiten Oberstufe am «Lift»-Projekt teil. Eine davon arbeitet im Inside Beauty Loft und eine in der Wirtschaft zur Sonne. «Leider ist es in der momentanen Pandemie sehr schwierig, Wochenarbeitsplätze für die Jugendlichen zu finden», sagt sie.

Die Oberstufe Weiningen nimmt seit August 2018 am Projekt Lift teil. Schulleiterin Anita Mayer kannte dieses bereits von einer Schule, an der sie früher tätig war. «Zudem hat eine Lehrperson den Wunsch geäussert, dass die Oberstufe Weiningen am Projekt teilnimmt», sagt sie auf Anfrage. Die sieben Jugendlichen, die aktuell beim Projekt mitmachen, arbeiten unter anderem im Weininger Spar, in der Ikea in Spreitenbach, in der Kita Stärneland in Geroldswil und in den Werkhöfen von Oetwil und Schlieren. Ein Einsatz an einem Ort dauert etwa drei Monate und das Projekt ermöglicht den Jugendlichen zwei Einsatzorte.

Jugendliche sollen Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit üben

In Weiningen konnten bisher jeweils alle interessierten Schülerinnen und Schüler ins Projekt aufgenommen werden, sagt Mayer. Dieses wird den C-Klassen am Ende der ersten Oberstufe vorgestellt und für die Eltern der interessierten Schülerinnen und Schüler gibt es einen Elternabend. «Danach bewerben sich die Jugendlichen mit einem kurzen Schreiben an die Schulleitung», sagt sie. Zu «Lift» gehören auch Coachinglektionen während der Schulstunden.

Die Schulleiterin der Sekundarschule Birmensdorf-Aesch, Iris Hochschorner, ist an einer Tagung auf das Projekt Lift aufmerksam geworden. Seit Sommer 2017 ist ihre Schule Teil davon. Zu ihren Wochenarbeitsplätzen gehören der Volg Aesch, die Kinderkrippe Traumstern und der Haldenhof. Zurzeit nehmen vier Jugendliche der zweiten Oberstufe teil, aus der ersten Oberstufe werden es wahrscheinlich sechs sein, sagt Hochschorner. Die Ziele, die die Sekundarschule Birmensdorf-Aesch mit «Lift» verfolgt, sind vielfältig: So sollen die Jugendlichen Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit üben und lernen, mit Widerständen umzugehen.

