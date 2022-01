Schulen Maskenpflicht ab der ersten Klasse: So läuft es an Limmattaler Primarschulen Primarschulkinder und Eltern in der Region gehen grundsätzlich gelassen mit der Maskenpflicht in der Unterstufe um, die seit Anfang Jahr gilt. Allerdings ist es auch zu Drohungen gegenüber Schulleitungen gekommen. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 18.01.2022, 05.00 Uhr

Streitpunkt Maske: Bei der Frage, ob sie für Kinder vertretbar ist, gehen die Meinungen auseinander. Keystone

Seit diesem Jahr müssen Kinder in der Schule im Kanton Zürich ab der ersten Primarklasse eine Maske tragen. Bereits seit Anfang Dezember 2021 galt eine Maskenpflicht ab der vierten Klasse. Die Massnahmen gelten vorerst noch bis am 24. Januar. Geht es um die Maskenpflicht für junge Kinder, scheiden sich die Geister bekanntlich. Limmattaler Schulkinder und Eltern gehen mit der neuen Maskenpflicht ab der ersten Klasse meist gelassen um, wie eine Umfrage bei den Primarschulen in der Region zeigt.

«Die Maskenpflicht funktioniert einwandfrei, zumal ja die Schulen die Masken zur Verfügung stellen», sagt der Dietiker Schulvorstand Reto Siegrist (Mitte). Schülerinnen und Schüler mit Maskentragdispensen seien an einer Hand abzuzählen. «Eines von 3000 Kindern hat aufgrund der Coronamassnahmen zum Homeschooling gewechselt», ergänzt er. Rückmeldungen gebe es viele: «Es gibt Eltern, die freiwilliges Testen der Maskenpflicht vorziehen, solche, die das Umgekehrte sinnvoll finden, und solche, die keine von beiden Massnahmen unterstützen.» In Dietikon finden an den Schulen keine wöchentlichen Pooltests statt. Dies, weil laut Siegrist 20 bis 30 Prozent der Eltern diese nicht unterstützen. Dafür wird bereits seit Mitte Dezember ab der ersten Klasse auf die Masken gesetzt.

In Urdorf kommen acht Unterstufenkinder nicht mehr zur Schule

Auch in Schlieren funktioniere die Maskenpflicht sehr gut, sagt Schulpräsidentin Bea Krebs (FDP). Anspruchsvoll sei, dass sie die Kommunikation mit den Erstklässlern einschränke. «Zudem nehmen die Kinder in der Pause die Maske ab und einige vergessen, sie wieder aufzusetzen, was dann immer wieder eingefordert werden muss», sagt sie. Es komme auch vor, dass Masken auf dem Schulareal herumliegen. In Schlieren kommen alle Kinder zur Schule. Von den Eltern gebe es einige wenige kritische Stimmen, der Grossteil trage die Massnahme aber hervorragend mit.

«Die Kinder tragen die Masken meist konsequent innerhalb der Schulräume, sind aber auch froh, draussen die Maske wieder ablegen zu können», sagt zudem Michael Gerber, Schulleiter des Urdorfer Schulhauses Weihermatt. Einzelne Kinder müssten wegen eines medizinischen Attests keine Maske tragen, zudem werde in jeder zweiten Unterstufenklasse ein Kind zu Hause unterrichtet: «Aktuell kommen acht Unterstufenkinder nicht mehr in die Schule», sagt er. Auch in Urdorf gibt es positive und konstruktive Rückmeldungen der Eltern. Gerber sagt aber auch:

«In wenigen Fällen wird die Maskenpflicht in der Unterstufe als massive Einschränkung erlebt und es wurden wiederholt Drohungen gegen Mitarbeitende der Schule Urdorf ausgesprochen.»

Insbesondere werde den Schulleitungen angedroht, diese persönlich für allfällige Gesundheitsschäden der Kinder haftbar machen zu wollen.

Auch die Schulleiterin der Oberengstringer Schuleinheit Goldschmied-Sunnerai-Halde-Lanzrain, Sabine Gartenmann, spricht von einer erschwerten Kommunikation wegen der Masken: «Vor allem für jüngere Schülerinnen und Schüler und für Kinder mit noch geringen Deutschkenntnissen ist das anspruchsvoll.» Die Kinder müssten teils auf das korrekte Tragen hingewiesen werden, insgesamt klappe es aber gut. Die Oberengstringer Unterstufenkinder kommen alle zur Schule. Ihr sei nur eine kritische Äusserung vonseiten der Eltern bekannt.

«Einziger wirklicher Stolperstein ist der Sportunterricht. Ausdauer- und Kreislauftraining ist mit der Maske beinahe nicht möglich und vermutlich auch nicht gesund», sagt der Unterengstringer Schulleiter Beda Durschei. Die Kinder halten sich aber «verständnisvoll und erstaunlich zuverlässig» an die Maskenpflicht. Auch in Unterengstringen besuchen alle Schülerinnen und Schüler nach wie vor den Unterricht. «Die Eltern halten sich zurück mit Kommentaren zur Maskenpflicht», sagt er. «Bei den Pooltestungen gehen die Meinungen allerdings deutlicher auseinander.»

PSOG hat bereits im September Erfahrungen mit Maskenpflicht gesammelt

Auch die Schülerinnen und Schüler der Primarschule Oetwil-Geroldswil (PSOG) halten sich an die Maskenpflicht, sagt Schulpräsidentin Daniela Kugler (FDP). Die Lehrpersonen würden darauf achten, dass die Kinder regelmässig ohne Maske an die frische Luft gehen können. Dass die Maskenpflicht helfe, das Infektionsgeschehen tief zu halten, habe die PSOG bereits im September 2021 erfahren, als in einem Schulhaus erhöhte Fallzahlen herrschten: «Mit einer zeitlich begrenzten Maskenpflicht und dem repetitiven Testen konnte die Situation rasch unter Kontrolle gebracht werden», sagt Kugler. Einzelne Kinder befinden sich neu im Homeschooling. An der PSOG decken die Elternrückmeldungen die ganze Bandbreite ab.

Lustig finde das Maskentragen niemand, in Weiningen hielten sich aber auch die jüngeren Schülerinnen und Schüler diszipliniert daran und es würden alle Kinder zur Schule kommen, sagt Schulleiterin Susan Baader. Von den Eltern seien eine unterstützende und eine kritische Rückmeldung eingegangen. An der Primarschule Uitikon habe es mit einem Vater Diskussionen via E-Mail gegeben, sein Kind halte sich aber an die Maskenpflicht, sagt die Schulleiterin des Schulhauses Rietwis, Katrin Spillmann. «Wir haben nur ein Kind, das seit der Einführung der Maskenpflicht ab der ersten Klasse zu Hause unterrichtet wird.» Ansonsten funktioniere die Maskenpflicht gut.

Die Birmensdorfer Schulleiterin Lisbeth Röösli sagt:

«Alle Kinder halten sich an die Maskenpflicht und machen kein grosses Theater.»

Auch sie spricht an, dass die Deutlichkeit der Sprache durch die Maske vermindert werde. Ein Schüler von insgesamt 450 werde neu zu Hause unterrichtet. Vonseiten der Eltern seien keine Reaktionen zur neuen Massnahme eingegangen. An der Primarschule Aesch haben sich die Kinder «sehr schnell» an die Masken gewöhnt, sagt Schulleiter Bernhard Schmidt. Auch die Akzeptanz der Eltern sei von Anfang an gross gewesen. Zu allfälligen Kindern, die Unterricht zu Hause erhalten, möchte er auf Anfrage keine Angaben machen.

Teilnahme an repetitiven Pooltests ist im Limmattal hoch

Im Kanton Aargau gilt neu ebenfalls eine Maskenpflicht ab der ersten Klasse. Diese sei gut angelaufen, sagt der Bergdietiker Schulleiter Tamer Pisirici. «Die korrekte Handhabung muss immer wieder erklärt und nach der Pause draussen muss vereinzelt ans Tragen erinnert werden. Vor allem bei den Kleineren braucht es wie erwartet etwas mehr Unterstützung.» Es würden alle Kinder zur Schule kommen. Die vereinzelten Reaktionen der Eltern seien sehr unterschiedlich: So hätten sich einige schon viel früher eine Maskenpflicht gewünscht, andere sehen sie als «unnötige Zumutung» für die Kinder. Die Schule Bergdietikon führte bereits vor den Sommerferien repetitive Pooltests ein, an denen vor den Weihnachtsferien knapp 60 Prozent der Kinder teilnahmen. Wegen knapper Laborkapazitäten müssen Aargauer Schulen seit dem 10. Januar vorläufig auf das Testen verzichten.

Ausser in Dietikon und Bergdietikon finden zurzeit an allen Limmattaler Primarschulen repetitive Tests statt. In Schlieren nehmen schätzungsweise 95 Prozent der Kinder aller Schulen teil, in Urdorf waren es Anfang September etwa 85 Prozent. «Da genesene Kinder nicht mehr daran teilnehmen dürfen, nimmt diese Zahl stetig ab», sagt Weihermatt-Schulleiter Michael Gerber. In Oberengstringen machen schätzungsweise 85 bis 95 Prozent mit. An der Primarschule Unterengstringen nehmen von 330 Kindern vier nicht teil, hinzu kommen rund 50 Genesene. An der Primarschule Weiningen machen rund 65 Prozent der Kindergartenkinder, 89 Prozent der Unterstufe und 99 Prozent der Mittelstufe mit, an der PSOG rund 85 Prozent. In Uitikon sind es zwischen 97 und 100 Prozent über alle Schulen, an der Primarschule Birmensdorf 95 und an der Primarschule Aesch 97 Prozent.

