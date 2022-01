Limmattaler Sekschulen: Gratis Mensprodukte sind nicht Priorität

Schulen Limmattaler Sekundarschulen stellen keine Menstruationsprodukte auf den Mädchentoiletten zur Verfügung – oft gibt es diese aber bei den Lehrpersonen Während in der Stadt Zürich im Rahmen eines Pilotprojekts zehn Schulen gratis Menstruationsprodukte bereitstellen, ist das Thema im Limmattal weniger präsent. Viele Schulen zeigen sich aber offen für Überlegungen in diese Richtung. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

In Schottland stellen Schulen und Universitäten seit 2018 kostenlose Menstruationsprodukte zur Verfügung. Keystone

Seit dem laufenden Schuljahr stellen zehn Stadtzürcher Schulen im Rahmen eines Pilotprojekts kostenlose Menstruationsprodukte auf den Mädchentoiletten bereit. Eine Zwischenevaluation zeigte Mitte Dezember, dass das Angebot geschätzt wird. Andreas Messmer, Rektor der Kantonsschule Limmattal, sagte damals auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung», dass seine Schule nicht ohne Absprache mit den anderen Kantonsschulen handeln würde. Bereits im April 2021 haben fünf Kantonsratsmitglieder, darunter die Aescher Gemeinderätin Janine Vannaz (Mitte), ein Postulat eingereicht, das kostenlose Menstruationsprodukte an allen öffentlichen vom Kanton geführten Schulen fordert.

An Limmattaler Oberstufenschulen ist das Thema weniger aktuell: Bisher gibt es in keiner gratis Menstruationsprodukte in den WCs. Grund ist oftmals der fehlende Bedarf. «Die Schülerinnen der Sekundarschule Allmend erhalten bei Bedarf auf Anfrage bei einer Lehrperson oder der Schulleiterin Binden und Tampons kostenlos», sagt etwa die Oberengstringer Schulpräsidentin Elsbeth von Atzigen (parteilos). Diese Handhabung bewähre sich an der Schule seit Jahren, weshalb keine Änderung vorgesehen sei.

In Weiningen ist Corona ein Grund

Ähnlich klingt es bei der Oberstufe Weiningen: «Wir geben seit mehreren Jahren bei Bedarf Menstruationsprodukte ab. Die Schülerinnen können sie entweder von einer Lehrperson, bei der Schulsozialarbeiterin oder direkt im Sekretariat kostenlos und unbürokratisch beziehen», sagt Schulpräsident Michel Meier. Das habe sich bewährt und Anfragen seitens Schülerinnen oder Eltern für ein Auflegen in den Toiletten lägen keine vor. Man wolle dies in der Coronapandemie auch aus Hygienegründen vermeiden, sagt er. «Zudem besteht die Gefahr, dass die Produkte zweckentfremdet oder für andere Familienmitglieder mitgenommen werden.»

Auch an den Schlieremer Oberstufenschulen ist nicht geplant, kostenlose Menstruationsprodukte in den Toiletten anzubieten. Es habe bisher diesbezüglich keine Anfragen gegeben, sagt Schulpräsidentin Bea Krebs (FDP). «In erster Linie ist an den Schulen heute neben dem Kerngeschäft Unterricht Corona das Thema, das die Mitarbeitenden sehr beschäftigt.» Sie fände es aber «wichtig und richtig», dass bei den Lehrpersonen oder in den Schulsekretariaten bei Bedarf Hygieneartikel vorhanden seien.

«Die Geschäftsleitung der Schule Dietikon wie auch die Schulleiterkonferenz hat bis jetzt die Entwicklungen beobachtet, das Thema aber nicht für dringlich erklärt», sagt Schulvorstand Reto Siegrist (Mitte). «Auch die Schulpflege hat sich bis jetzt noch nicht damit auseinandergesetzt.» Er sei aber auf die Resultate der laufenden Pilotphase in der Stadt Zürich gespannt. In der Zwischenzeit wollen die Geschäftsleitung der Schule Dietikon wie auch die Schulpflege das Thema «in all seinen Facetten» diskutieren.

Auch in Dietikon beeinflusst nach wie vor die Coronapandemie den Schulalltag. Siegrist sagt:

«Das Thema Menstruationsprodukte steht nicht zuoberst auf der Traktandenliste, zumal das Gesundheitsthema Covid den Fahrplan aktuell bestimmt.»

Er gibt zu bedenken, dass das Problem der Periodenarmut, der grossen finanziellen Belastung wegen Periodenprodukten, in der Schweiz weniger bestehe. Diese ist der Grund, wieso in Schottland seit 2018 gratis Menstruationsprodukte an Schulen und Universitäten abgegeben werden. Zudem sei die sexuelle Gesundheit auch Teil der elterlichen Verantwortung. «Es ist aktuell nicht Aufgabe der Volksschule, Menstruationsprodukte anzupreisen beziehungsweise zur Verfügung zu stellen.» Hinzu komme, dass die Gemeinde eine Abgabe finanziell zu tragen hätte.

In Uitikon könnte das Thema 2024 aktuell werden

In Uitikon seien kostenlose Menstruationsprodukte bisher nicht thematisiert oder als Bedarf formuliert worden, sagt Sonja Geiger vom Ressort Schule und Familie der Schulpflege. Ein Grund dafür könne sein, dass nur rund 60 Jugendliche die Sekundarschule besuchen und davon aktuell weniger als die Hälfte Schülerinnen seien. «Grundsätzlich sind wir offen für Überlegungen in diese Richtung», sagt sie aber. «2024 wird die Sekundarstufe ein eigenes Schulhaus beziehen und damit die Toilettenanlagen nicht mehr mit der Mittelstufe teilen. Dies könnte ein geeigneter Zeitpunkt sein, dieses Thema konkret anzuschauen, eventuellen Bedarf auch hinsichtlich der Produkte abzuholen und gegebenenfalls ein solches Angebot zu realisieren.»

Die Schulleitung der Urdorfer Oberstufe sei vor rund einem Dreivierteljahr von der Elternratspräsidentin der Mittelstufe auf das Thema angesprochen worden, sagt Schulpräsidentin Irmgard Struchen (Mitte). Bisher sei kein Bedürfnis bekundet worden und kostenlose Menstruationsprodukte in den Toiletten seien nicht in Planung. Sie fügt hinzu, dass die Schülerinnen in den Toiletten teilweise Unfug anstellen und etwa ganze WC-Papierrollen in die Toiletten werfen. «Die Schule Urdorf pflegt einen offenen Umgang mit ihren Schülerinnen und Schülern und trägt Entwicklungsthemen Rechnung. Menstruation ist kein Tabuthema», sagt sie. Die Elternratspräsidentin verfolge das Thema bei Bedarf weiter. Zudem könnte die Anfang 2022 gestartete Erarbeitung eines Präventionskonzepts die Diskussion anregen. Die Lehrpersonen stellen den Schülerinnen Menstruationsprodukte bei Bedarf zur Verfügung und das Angebot werde sporadisch genutzt.

In der Sekundarschule Birmensdorf-Aesch sei das kostenlose Bereitstellen von Menstruationsprodukten kein Thema, sagt Schulleiterin Iris Hochschorner auf Anfrage. Die Schülerinnen können jederzeit Hygieneartikel aus der Schulapotheke beziehen, was eher selten vorkomme, am ehesten aber vor dem Turnunterricht. Ansonsten setze die Schule auf den Aufklärungsunterricht, wobei auch schon in der Primarschule solide Vorarbeit geleistet werde.

