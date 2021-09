Schlieren/Zürich «Sie ist komplexer als Kaffee oder Wein»: Britta Kürzis Schokolade aus Schlieren gibt es bald auch in Wiedikon zu kaufen Seit 2019 stellt Britta Kürzi für «Kürzi Kakao» vegane Schokolade her. Nun werden ihre Kreationen bald auch im «Moon»-Shop in Wiedikon zu kaufen sein. Zusammen mit Bianca Legorreta von der «White Rabbit Bakery», einer veganen Online-Bäckerei, eröffnet sie Mitte Oktober den Laden an der Bertastrasse 4. Carmen Frei 24.09.2021, 04.00 Uhr

Britta Kürzi stellt in Schlieren in ihrer Schokoladenmanufaktur vegane Schokolade im Bean-to-Bar-Verfahren her. Severin Bigler Die Kakaobohnen importiert Kürzi aus den Herkunftsländern und röstet sie dann selbst in einem Gastrobackofen in ihrer Manufaktur. Severin Bigler Danach werden die Bohnen vom sogenannten Winnower von der Schale befreit und in Kakao-Nibs zerkleinert. Severin Bigler Die Kakao-Nibs werden danach im Schokoladenmischer unter ständigem Rühren zu Schokoladenmasse verarbeitet. Severin Bigler Immer wieder gibt Kürzi dabei Nibs hinzu. Severin Bigler Die Schokoladenmasse wird danach auf die richtige Temperatur gebracht und in Tafelform gegossen. Severin Bigler Danach werden die Schokoladentafeln fertig verpackt und für den Versand oder Verkauf bereit gemacht. Severin Bigler

Britta Kürzi führt an der Industriestrasse 3 in Schlieren durch ein verwinkeltes Gangsystem zum Raum ihrer Schokoladenmanufaktur. Für ihre Firma Kürzi Kakao produziert sie hier pflanzliche Schokolade, von der Bohne bis zur Tafel selber hergestellt. Sie bricht das erste Stück Schokolade entzwei. Schon das Knacken könne vieles über die Machart aussagen, erklärt sie.

Sie hält die Schokolade unter die Nase, dann kostet sie ein Stück. «Man muss sie auf der Zunge schmelzen lassen», erklärt die 33-Jährige. Über 600 Geschmacksnoten habe die Schokolade. «Sie ist komplexer als Kaffee oder Wein», sagt Kürzi.

Der neue Shop eröffnet im Oktober

Bald gibt es die Schokoladenkreationen nicht nur in ihrem Onlineshop, sondern auch im Laden in Wiedikon an der Bertastrasse 4 zu kaufen. Den «Moon»-Shop betreibt Kürzi zusammen mit Bianca Legorreta. Die Dänin ist die Gründerin der «White Rabbit Bakery», einer veganen Bäckerei aus Zürich.

Nach der Zusammenarbeit bei mehreren Pop-up-Stores gründeten Kürzi und Legorreta die Moonlabs GmbH. Die Firma startete mit Hilfe eines Crowdfunding. Innerhalb von kürzester Zeit kamen 28'000 Franken zusammen. Der neue Shop eröffnet am 14. Oktober.

Von Amerika in die Schweiz und zur Schokolade

Die Schokolade, die dort verkauft wird, produziert Britta Kürzi schon seit 2019 zusammen mit ihrem Mann Martin. Inzwischen läuft «Kürzi Kakao» so gut, dass die gebürtige Amerikanerin zu 100 Prozent in der Schokoladenmanufaktur arbeitet. Doch was bewegte eine Amerikanerin dazu, in der Schweiz Schokolade zu produzieren?

Britta Kürzi hatte ursprünglich ein Businessstudium mit dem Schwerpunkt Marketing absolviert. Ihren Mann Martin lernte sie in Asheville in North Carolina kennen, als er auf Weltreise war. Nach sechs Monaten Fernbeziehung heirateten sie und zogen in die Schweiz. «Als ich 2017 in die Schweiz gekommen bin, habe ich mich auf gute Schokolade gefreut», sagt Kürzi.

«Wie schwer kann das sein?»

Die Schokoladenenthusiastin lebt schon seit Jahren vegan, fand aber hierzulande niemanden, der gute pflanzliche Alternativen bot. «Ich habe dann gedacht: Wie schwer kann das sein?», meint sie. Also startete sie eine Bean-to-Bar-Ausbildung, in dem sie die Herstellung von der Kakaobohne bis zur Tafel lernte.

«Ich habe am Morgen Deutsch gelernt und am Nachmittag Schokoladenherstellung»,

erinnert sie sich. Sie habe sich einen kleinen sogenannten Schokoladenmelanger gekauft, röstete die Bohnen bei sich zu Hause und schälte sie mühsam von Hand. «Unsere Nachbarn haben gedacht, wir sind verrückt», sagt sie lachend.

Ihre Freunde waren begeistert – und rieten zur Firmengründung

Viele Tafeln verschenkte Kürzi und begeisterte damit ihren Freundeskreis. Ihre Freunde überzeugten sie davon, eine Firma zu gründen. Dafür informierte sich Kürzi genau über die Kakaobohnen-Produktion. «Ich ging in die Dominikanische Republik, nach Costa Rica, nach Nicaragua und zum Schluss nach Belgien», sagt sie. Dort habe sie an der Universität Gent einen Studiengang zur Schokoladenherstellung besucht.

Inzwischen stellt Britta Kürzi im Vollzeitpensum Schokolade her. Drei Praktikantinnen, die an der ETH Lebensmittelwissenschaft studieren, unterstützen sie dabei. «Wir überlegen nun, noch jemanden in der Produktion einzustellen. Es werden jedes Jahr mehr Tafeln», sagt Martin Kürzi. «Es ist aber kein Schoggijob», sagt Britta Kürzi. Sie bräuchten zudem bald einen grösseren Produktionsraum.

Im Raum in Schlieren stehen Maschinen, die die Schale nach der Röstung von den Bohnen trennen, mehrere Schokoladenmelanger und eine Temperiermaschine. «In der Manufaktur sind wir nicht nur Schokoladenhersteller, sondern auch noch Mechaniker», sagt Martin Kürzi mit Blick auf die Maschinen. «Wir tragen verschiedene Hüte», meint Britta Kürzi.

Bei der Produktion muss alles richtig laufen

Die meisten Biobohnen, die hier verarbeitet werden, stammen aus der Dominikanischen Republik und Tansania. Das sei für die Schweiz ungewöhnlich, sagt Britta Kürzi. Meist kämen die Bohnen aus Ghana oder von der Côte d'Ivoire. In der Dominikanischen Republik werden die Bohnen in einem Vogelschutzgebiet angebaut. «Die Kakaopflanzen bieten den Vögeln dort Schatten, das ist ideal für sie zum Überwintern», erklärt Martin Kürzi.

Auch sonst achten sie auf grosse Sorgfalt bei der Produktion. «Die wichtigsten Stationen bei der Herstellung sind die Fermentierung und die Röstung», meint Martin Kürzi. Weniger als 24 Stunden nach der aufwendigen Ernte von Hand muss mit der Fermentierung der Bohnen begonnen werden. Nach der Fermentierung müssen sie bei konstant gleichen Temperaturen getrocknet werden. Britta und Martin Kürzi stehen wegen des fordernden Prozesses in regem Kontakt mit den Produzenten vor Ort. Geröstet werden die Bohnen danach in Schlieren.

Im neuen Ladenlokal können sie mehr experimentieren

Da für die Schokolade bereits die Bohnen importiert werden, verwendet Britta Kürzi für ihre Schokolade Biozucker aus der Schweiz und Deutschland. Bei der Herstellung und den Zutaten achtet sie auf Nachhaltigkeit und Direct Trade. In diesem Rahmen probiert sie auch gerne einmal neue Kakaobohnensorten aus.

«Durch den Shop können wir nun auch mehr ausprobieren», sagt Martin Kürzi. Denn für den Onlineshop müssten sie ein konstantes Angebot haben. Im Shop in Wiedikon könnten sie auch mal eine Limited Edition von einer neuen Schokolade anbieten, ohne sie gleich dauerhaft ins Sortiment aufzunehmen. Der neue Shop dürfte also bald zum Probieren einladen.