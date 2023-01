Schlieren/Zürich Malcolm X, ein Afro und Frauenstimmen: Ihr Kunstwerk soll eine Debatte über Rassismus in Gang bringen Die Schlieremer Künstlerin Yvonne Apiyo Brändle-Amolo beteiligt sich an der neuen Ausstellung «Blinde Flecken – Zürich und der Kolonialismus» im Stadthaus Zürich. Sie stellt dabei Afro-Schweizerinnen ins Zentrum ihrer Kunst. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Die am meisten missachtete Frau ... ist die schwarze Frau»: Diesen Titel trägt die Collage, welche Yvonne Apiyo Brändle-Amolo für die Ausstellung im Stadthaus Zürich gefertigt hat. Damit will sie Afro-Schweizerinnen eine Stimme geben. Andrea Zahler

«Farbenblind» steht in farbigen Lettern auf einer Collage, die den Körper einer schwarzen Frau mit Afromähne und roten Overknee-Stiefeln darstellt. Versehen ist er mit Begriffen wie «Racial Profiling», «Exotismus», «Freiwild», «Hass» oder «Bevormundung».

«Zu jedem Wort oder zu jeder Aussage auf der Komposition wurden mindestens zwei Videos erstellt, die über einen QR-Code neben der Collage abgerufen werden können. Insgesamt sind es 45 Clips. Darin erzählen Afro-Schweizerinnen von ihren Erfahrungen mit Rassismus in Zürich», sagt Yvonne Apiyo Brändle-Amolo. Die Schlieremer Künstlerin und SP-Gemeindeparlamentarierin steht vor ihrem Kunstwerk im zweiten Stock des Zürcher Stadthauses.

Links neben dem Bild kann ein QR-Code abgerufen werden, der einen auf eine Website mit zahlreichen Videoclips leitet. Schwarze Frauen äussern sich zum Thema Rassismus und erzählen von ihren Erfahrungen im Alltag. Gleich neben dem Kunstwerk befindet sich das Büro von Stadtpräsidentin Corine Mauch. Andrea Zahler

Das Objekt ist Teil der neusten Ausstellung der Stadt mit dem Namen «Blinde Flecken – Zürich und der Kolonialismus», die bis am 15. Juli dauert. Sie beleuchtet, wie die Stadt und deren Wirtschaft in den Kolonialismus verstrickt waren und wie sich das heute noch zeigt.

Kolonialzeit beeinflusst das Bild schwarzer Menschen

«Ich finde es genial, dass sich die Stadt Zürich diesem Thema widmet. Ich würde mir wünschen, dass weitere Städte und auch Kantone sich dem annehmen würden», sagt Brändle-Amolo. Die Kolonialzeit habe ihre Spuren hinterlassen und beeinflusse das Bild, das man in der Schweiz von schwarzen Menschen habe. «Die Gesellschaft hat eine rassifizierte Hierarchie. Migranten werden bewusst und unbewusst in eine bestimmte Schublade gesteckt», sagt Brändle-Amolo, die aus Kenia stammt und seit 23 Jahren in der Schweiz lebt.

Wie ein Tatort: Das Atrium im zweiten Stock des Zürcher Stadthauses ist mit gelben Absperrbändern versehen. Andrea Zahler

Die Schlieremer SP-Politikerin freut sich, dass die Stadt Zürich dem Thema Kolonialismus eine Ausstellung widmet. Die Folgen davon bekomme die schwarze Bevölkerung Zürichs noch immer zu spüren. Andrea Zahler

Die Stadt rückt die Verstrickungen in den Kolonialismus ins Zentrum und regt zum Nachdenken an. Andrea Zahler

«Die am meisten missachtete Frau ... ist die schwarze Frau.» Nach dem Zitat des US-amerikanischen Bürgerrechtlers Malcom X ist Brändle-Amolos Collage benannt. «Es ist mir wichtig, den Blick auf die schwarze Frau zu lenken. Sie steht am unteren Ende der Hierarchie. Mit Hilfe des Kunstwerks und den Videoclips will ich Afro-Schweizerinnen eine Stimme geben. Ihre Berichte demonstrieren, dass sie aufgrund ihres Aussehens nicht richtig zur Gesellschaft gehören, auch wenn viele von ihnen hier aufgewachsen sind», sagt die 46-Jährige.

Ihr Kunstwerk steht neben Corine Mauchs Büro

Die schwarze Gemeinschaft in Zürich in die Ausstellung miteinzubeziehen, sei ihr ein grosses Anliegen gewesen.

«Wenn man an Kolonialismus denkt, denkt man automatisch an Afrika.»

Sie sei deshalb froh, dass das Kuratoren-Team ihr auf Nachfrage dafür eine freie Fläche zur Verfügung gestellt habe. Und das sogar noch an einem prominenten Platz. Das Büro von Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) befindet sich gleich neben Brändle-Amolos Kunstwerk. «Das ist doch ein gutes Omen für uns schwarze Frauen», sagt die Künstlerin und lacht.

Mit ihrem Beitrag will Brändle-Amolo die Debatte über Rassismus in Gang bringen. «Gewisse Menschen vermeiden das Thema bewusst oder unbewusst. Einige negieren gar, dass es rassistische Diskriminierung gibt oder die Schweiz und Zürich je in den Kolonialismus involviert waren.» Es sei wichtig, offen darüber zu sprechen.

«Es ist zwar anstrengend, doch das einzig Richtige. Die schmerzhaften Aussagen der Afro-Schweizerinnen zeigen, dass Rassismus Realität ist und regen hoffentlich dazu an, über verletzende Verhaltensweisen und Redensarten nachzudenken.»

In Workshops sollen Lösungen erarbeitet werden

Damit die Diskussion auch ausserhalb des Stadthauses weitergeht, veranstaltet Brändle-Amolo im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung drei Workshops im März, April und Mai im Debattierhaus Karl der Grosse und im Stadthaus. «Die Betrachterinnen und Betrachter sollen nicht nur mit unseren Erlebnissen konfrontiert werden. Wir wollen auch Lösungen erarbeiten und präsentieren.»

Die Ausstellung «Blinde Flecken – Zürich und der Kolonialismus» dauert noch bis am 15. Juli. Andrea Zahler

Die Anlässe tragen die Überschrift «Afrofuturism» und setzen sich mit der kolonialen Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft auseinander. Als Referentinnen und Referenten eingeladen sind unter anderem Fana Asefaw, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, der reformierte Pfarrer Scotty Williams, die Sozialhistorikerin, Professorin und Vorsitzende des UN-Ausschusses gegen Rassendiskriminierung Verene A. Shepherd sowie Dembah Fofanah vom Antirassismus-Kollektiv «Vo da».

Brändle-Amolo liegt besonders die Zukunftsdebatte am Herzen.

«Es geht darum, Wege zu finden, wie wir alle als Mitglieder dieser Gesellschaft mitwirken können. Wenn uns das gelingt, finden wir Lösungen für alle Minderheiten in der Schweiz.»

Workshops Begleitprogramm Die Anlässe mit Blick auf die Zukunft finden am 17. März von 18 bis 20 Uhr sowie am 18. März von 10 bis 12 Uhr und von 18 bis 20 Uhr im Debattierhaus Karl der Grosse in Zürich statt. Die Vorträge mit Blick auf die Vergangenheit werden am 21. April um 18 Uhr im Stadthaus Zürich durchgeführt. Die Veranstaltung mit Blick auf die Gegenwart wird am 16. Mai um 18 Uhr im Debattierhaus Karl der Grosse in Zürich abgehalten. Weitere Informationen finden Sie auf www.idpad.ch. Auf der Website können auch die Billette für die Anlässe im März gekauft werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen