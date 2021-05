Auswanderin Von Urdorf nach Kairo: Die Weltbürgerin Corinne Habib verbrachte ihre Jugendzeit im Limmattal Corinne Habib wuchs in Urdorf und Schlieren auf. Vor 25 Jahren verliess sie die Schweiz und lebte inzwischen auf drei Kontinenten. In der SRF-Sendung «Hin und Weg» erzählt sie, wie sie in Ägypten ihre grosse Liebe kennen lernte. Hans-Caspar Kellenberger 11.05.2021, 16.35 Uhr

Corinne Habib in ihrem Garten in Kairo. zvg/Mona Vetsch

Corinne Habib fühlt sich auf der ganzen Welt zu Hause. Sie bezeichnet sich selbst als «Global Citizen». Die 53-Jährige hat bereits auf drei verschiedenen Kontinenten gelebt: Europa, Nordamerika und Asien. Bald wird sie in der SRF-Sendung «Hin und Weg» zu sehen sein. In der neuen Staffel, die am Freitag startet, besucht Mona Vetsch Schweizerinnen, die ihre Heimat für die Liebe verliessen. Habib wird den Kameras einen Einblick in ihr Leben in Kairo gewähren, wo sie ihre grosse Liebe fand. Seit 2011 betreibt sie mit ihrem Mann eine Praxis für Sportmedizin in der ägyptischen Hauptstadt.

Als Habib – damals noch unter ihrem Mädchennamen Bösiger – 1996 die Schweiz für eine Stelle bei einer Hotelkette in Hurghada verliess, hatte sie noch keine Ahnung, wie lange sie in Ägypten bleiben würde. Bis dahin war sie noch nie in den Mittleren Osten gereist. Nach einer Nil-Kreuzfahrt erhielt sie das Stellenangebot. «Es war in erster Linie spannend, etwas anderes zu machen», sagt Habib heute.

«Ein Auslandsjob als Buchhalterin zu finden, war damals sehr schwierig. Ich nutzte diese Chance. Denn wer nicht wagt, der gewinnt nicht.»

In der Schweiz hatte Habib zuvor ihre Wohnung gekündigt und verkauft. Gerade als Frau in ihrer Position sei sie damals ziemlich alleine dagestanden in Ägypten. «Ich hatte damit aber nie ein Problem», sagt die Auswanderin. Nach dem Attentat in Luxor 1997 buchten immer weniger Touristen ihre Ferien auf der Sinaihalbinsel. Die Hotelbranche hatte einen schweren Stand. So kehrte sie zurück in die Schweiz. Aber nur für einen Kurzaufenthalt: Schon 1998 folgte die nächste Stelle bei der gleichen Hotelkette, diesmal im ägyptischen Sharm El-Sheikh.

Kurz vor der Abreise traf sie auf ihren künftigen Mann

Eigentlich wollte Habib nur so lange bleiben, bis das Hotel, das sie mit aufgebaut hatte, wirtschaftlich auf festen Beinen stand. «Ich hatte bereits ein Auto in der Schweiz gekauft, als ich meinen Mann kennen lernte», sagt Habib. Drei Wochen vor ihrem geplanten Rückflug lernte sie ihren zukünftigen Mann kennen, den Arzt Wael Habib. Er war Arzt im Hotel und half ihr, als sie eine starke Magenverstimmung hatte. Ein Jahr später heiratete das Paar. Die beiden erwachsenen Kinder von Corinne und Wael Habib studieren heute an verschiedenen Hotelfachschulen in der Schweiz.

Von 1976 bis 1984 hatte Habib mit ihrer Familie in Urdorf gelebt. Sowohl die Primar- als auch die Sekundarschule besuchte sie hier. «Das sind schöne Erinnerungen, ich bin hier aufgewachsen. Die Unterstufe und die Sekundarschule sind wichtige Jahre als Jugendliche», sagt Habib. «Ich war in einer guten Clique und bin hier auch mit meinem ersten Töffli gefahren.»

In Urdorf ritt Habib auch viel mit dem Pferd aus. «Damals sollte der ‹Beliar-Stall› der neuen Autobahn weichen. Ich weiss noch, wie wir dann aufs Feld gegangen sind, um dagegen zu demonstrieren», erinnert sie sich. Nach einem Abstecher in die Romandie wohnte sie von 1986 bis 1989 in Schlieren und absolvierte in Zürich ihre KV-Lehre bei Zingg-Lamprecht. «Wir haben gleich neben dem Spital Limmattal gewohnt.»

«In der Schweiz leide ich mehr an der Hitze als hier»

Aus dem Kanton Zürich nach Ägypten zu ziehen, muss wohl eine grosse Umstellung gewesen sein. Habib kann sich an den Kulturschock aber gar nicht mehr richtig erinnern, so lange lebt sie schon im Land am Nil:

«Es ist schwierig zu sagen, da ich schon so lange hier lebe. Aber der Verkehr ist ein Horror und ich fahre auch selbst ein Auto hier.»

An das ägyptische Klima hat sich die Auslandschweizerin jedoch schnell gewöhnt. «In der Schweiz leide ich mehr an der Hitze als hier. In Ägypten ist es viel trockener», sagt sie.

Den Arabischen Frühling in Ägypten hautnah miterlebt

Die Unruhen, die 2011 zum Sturz des damaligen ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak führten, waren ein Schock für Habib und ihre Familie. «Wir wollten gerade die Arztpraxis in Kairo eröffnen, als es losging. Wir gingen drei Nächte lang nicht mehr vor die Haustüre und mussten unsere Kinder schützen. Das waren die vier extremsten Tage meines ganzen Lebens», blickt sie zurück. Gerade die Unsicherheiten im täglichen Leben, mit denen die Schweizerin in Ägypten auch heute konfrontiert ist, machen ihr manchmal noch zu schaffen. «Ich bin da immer noch Schweizerin und rege mich dann manchmal auf.»

Nicht nur durch ihren Charakter bleibt Habib mit der Schweiz verbunden. Drei- bis viermal pro Jahr kommt sie zurück, um Freunde und Verwandte zu besuchen. Ihre Eltern sowie die Schwester mitsamt Familie wohnen nach wie vor hierzulande. «Die Schweiz ist meine Heimat, manchmal vermisse ich sie natürlich», sagt Habib. «Als Familie sind wir aber Global Citizens und überall zu Hause.»

Ab dem 14. Mai 2021 wird die 4. Staffel der Serie «DOK – Hin und weg – Schweizer Liebesgeschichten aus aller Welt» auf SRF 1 ausgestrahlt. Darin erzählt Mona Vetsch verschiedene Liebesgeschichten und besucht Schweizerinnen, die der Liebe wegen ihre Heimat verliessen und in der Ferne ein neues Leben begannen. Die Sendung beginnt jeweils um 21 Uhr. Corinne Habib tritt in der dritten Folge am 28. Mai auf.