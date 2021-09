Patrouille: So kontrolliert die Polizei die Zertifikatspflicht

Schlieren/Urdorf «Wir sind keine Unmenschen»: So kontrolliert die Stadtpolizei die Einhaltung der Zertifikatspflicht Auf der Patrouille der Stadtpolizei Schlieren/Urdorf zeigt sich: Die meisten Sportzentren und Restaurants setzen die Covid-Zertifikatspflicht um. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 30.09.2021, 04.00 Uhr

Das Ziel von Christian Heinzer und Michael Schwarz ist nicht, möglichst viele Bussen zu verteilen, sondern mit den Betreibern zu reden und sie auf ihre Pflichten hinzuweisen. Virginia Kamm

Auf den ersten Blick sehen sie nicht so aus, wie man sich Polizisten im Dienst vorstellt: Christian Heinzer und Michael Schwarz tragen Hemd und Kapuzenjäckchen. Die Dienstwaffe ist unter der Kleidung verborgen, das Dienstauto könnte auch ein grosser Familienwagen sein. Erst wenn Schwarz den Reissverschluss seiner Jacke öffnet und die Aufschrift «Polizei» zum Vorschein kommt, wird klar, um wen es sich handelt. Heinzer, der bei der Stadtpolizei Schlieren/Urdorf für die Jugend verantwortlich ist, geht zweimal pro Monat auf Jugendpatrouille. Dieses Mal begleitet ihn Schwarz, der zweite stellvertretende Polizeichef. Zu Beginn ihrer Schicht kontrollieren sie allerdings zunächst die Einhaltung der Zertifikatspflicht in verschiedenen Schlieremer und Urdorfer Betrieben.

So auch im privaten Sportzentrum, das die Stadtpolizei am 19. September schliessen musste, weil der Betreiber sich nicht an die Umsetzung der Zertifikatspflicht hielten und sogar mit Plakaten darauf hinwiesen. Die Polizei war diesbezüglich einer Meldung nachgegangen. Der Betreiber hatte inzwischen Zeit, ein Schutzkonzept für die Halle zu erarbeiten. Schwarz zeigt sich zufrieden, als er dieses bei der Nachkontrolle anschaut. Nur einige Hinweise gibt er dem Betreiber. «Wie genau wollt ihr denn dafür sorgen, dass die Abstände zueinander eingehalten werden?», fragt er unter anderem. Während der Kontrolle kann der Betreiber das neue Konzept sogleich unter Beweis stellen: Ein Gast, der die Halle betreten will, muss erst sein Covid-Zertifikat scannen lassen.

Bussen von bis zu 10'000 Franken sind möglich

«Wir machen keine flächendeckenden Zertifikatspatrouillen», erklärt Schwarz danach. «Wir schauen einfach im Rahmen der regulären Patrouillen bei verschiedenen Betrieben vorbei oder gezielt, wenn wir einen Hinweis erhalten.» Dabei sei das Ziel der Polizisten nicht, möglichst viele Bussen zu verteilen, sondern mit den Betreibern zu reden und sie auf ihre Pflichten hinzuweisen. «Wir sind keine Unmenschen, sondern wollen ihnen, so gut wir können, helfen», sagt Heinzer.

Das Sportzentrum ist bisher der einzige Betrieb, den die Stadtpolizei Schlieren/Urdorf seit der Einführung der Zertifikatspflicht am 13. September büssen musste. Wie hoch diese Busse ausfalle, kann Schwarz nicht sagen. Bei einem Verstoss gegen die Zertifikatspflicht sind für die Betriebe aber Strafzahlungen von bis zu 10'000 Franken möglich. Wenn einzelne Gäste die Pflicht nicht einhalten, droht ihnen eine Ordnungsbusse von 100 Franken. Schwarz sagt:

«In den Betrieben alle Gäste zu kontrollieren, wäre aber nicht verhältnismässig und würde nur zu Problemen führen.»

Bisher seien die Betreiber bei den Kontrollen stets respektvoll geblieben.

Während der Patrouille statten Heinzer und Schwarz insgesamt vier weiteren Sportzentren einen Besuch ab. Bei dreien davon haben die Polizisten nichts einzuwenden. Bei einem ist jedoch das Schutzkonzept nicht ausreichend: Kontaktdaten werden freiwillig angegeben und die Covid-Zertifikate werden nur stichprobenartig überprüft. Die Betreiber müssen das Konzept nun anpassen und werden zu einem späteren Zeitpunkt nochmals kontrolliert. Schwarz sagt:

«Eine Busse gibt es für dieses Sportzentrum nicht, denn sie haben sich beim Schutzkonzept ja doch etwas überlegt.»

Schild auf dem WC löst Kontrolle aus

Zum Schluss überprüfen die Polizisten zwei Restaurants. Eines davon ist der Polizei bereits bekannt: Es hat in der Vergangenheit schon mehrmals für Probleme gesorgt, bei der Einhaltung der Coronamassnahmen und aus anderen Gründen. Dieses Mal ist aber alles in Ordnung und die Betreiber halten die Covid-Zertifikatspflicht ein. Auf das zweite Restaurant wurde die Stadtpolizei Schlieren/Urdorf wegen eines Schilds auf dem WC aufmerksam gemacht. Dieses impliziert, dass auch Personen ohne Zertifikat im Restaurant willkommen seien. Die Betreiberin bestätigt jedoch, dass die Zertifikate überprüft werden. Zudem sind die Angestellten, die über kein Zertifikat verfügen, mit Maske unterwegs.

«Die allermeisten Betriebe wollen sich auch wirklich an die Regeln halten», sagt Schwarz. Er sei froh, dass die Einhaltung der Zertifikatspflicht in Schlieren und Urdorf so gut funktioniere und es bisher noch keine gröberen Probleme gegeben habe. «Wir vertrauen dabei auch auf den gesunden Menschenverstand der Betreiber.» Mit diesen Worten verabschieden sich Heinzer und Schwarz und machen sich auf den Weg zur Jugendpatrouille.