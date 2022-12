Schlieren/Unterengstringen Tempo-30-Test auf der Engstringerstrasse: Regierungsrat gesteht Fehler ein Dass das 30er-Pilotprojekt auf der Engstringerstrasse in Schlieren länger dauert als geplant, ist auf viel Unverständnis gestossen. Es gab unter anderem Probleme bei der Datenerhebung und der verwaltungsinternen Kommunikation. David Egger 24.12.2022, 17.00 Uhr

30 oder 50: Welches Tempo soll hier auf der Engstringerstrasse in Schlieren gelten? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Lukas Elser / Archiv

«Verärgert» und «irritiert» zeigte sich der Gemeinderat Unterengstringen in einem offenen Brief an den Regierungsrat im November, nachdem der Kanton entschieden hatte, den Tempo-30-Test auf der Engstringerstrasse in Schlieren um sechs Monate zu verlängern. Insbesondere kritisierte der Gemeinderat das «einseitige Vorgehen» des Kantons – die Gemeinde wurde «vor vollendete Tatsachen gestellt».

Eigentlich hätte der 30er-Test nur von Mai bis Oktober 2022 dauern sollen. Die Verlängerung erntete daher viel Unverständnis. Neben dem offenen Brief gab es weitere Reaktionen.

Der Unterengstringer Gemeinderat und Kantonsrat Yiea Wey Te (FDP) wandte sich zusammen mit dem Oberengstringer Gemeindepräsidenten und Kantonsrat André Bender (SVP) sowie der Aescher Gemeinderätin und Kantonsrätin Janine Vannaz (Mitte) mit einer Anfrage an den Regierungsrat. Nun liegt die Antwort vor.

Te, Bender und Vannaz wollten unter anderem wissen, ob mit den betroffenen Gemeinden das Vorgehen besprochen worden sei, bevor die Verlängerung des Versuchs verfügt wurde. «Nein», sagt der Regierungsrat hierzu. Man habe Schlieren, Unterengstringen, das kantonale Tiefbauamt und die Kantonspolizei am 21. Oktober informiert, also am Tag, an dem der Tempo-30-Test eigentlich hätte enden sollen.

«Fehlerhafte interne Abstimmung»

Speziell: Die Tempo-30-Signalisation wurde auf das geplante Ende des Tests hin abgebaut und wenige Tage später wieder aufgebaut. Warum? Das erklärt nun der Regierungsrat: «Aufgrund fehlerhafter interner Abstimmung gelangte die Information der Versuchsverlängerung erst mit Verzögerung an die zuständigen Stellen im kantonalen Tiefbauamt. Da das Ende des Versuchs auf den 21. Oktober 2022 angesetzt war, waren die Tempo-30-Tafeln vom Unterhaltsdienst des Tiefbauamtes bereits abgebaut worden. Sie wurden nach Kenntnisnahme der Versuchsverlängerung vom Tiefbauamt wieder angebracht.» Zwischenfazit: Der Kanton hat es hier nicht fertig gebracht, dass die verschiedenen involvierten Stellen innerhalb der Kantonsverwaltung rechtzeitig miteinander kommunizierten. Wie sollte er da auch noch die betroffenen Gemeinden im Voraus informieren?

In der Anfrage der drei Limmattaler Kantonsratsmitglieder wurde auch die Frage aufgeworfen, wer für das Monitoring und die Datenerhebung während des Versuchs zuständig ist und ob allenfalls Zwischenstände mit den betroffenen Gemeinden besprochen wurden. Antwort des Regierungsrats: Zuständig ist das Tiefbauamt – und nein, es gab keine Zwischenbesprechungen.

Der Kanton will die Daten demnächst mit den Gemeinden besprechen

In der Beantwortung weiterer von Te, Bender und Vannaz aufgeworfenen Fragen erklärt der Regierungsrat, dass der Versuch noch bis Mitte April dauere und dass die Auswertung des Monitorings der ersten sechs Monate im November erfolgt sei. Diese Auswertung werde mit der Stadt Schlieren und der Gemeinde Unterengstringen im Dezember 2022 und Januar 2023 besprochen.

Chlosterstrasse: Welche Daten sind richtig?

Zudem liefert die Regierung noch ein Argument für die Verlängerung des Versuchs. Zwar seien eigentlich alle Daten vorhanden, aber auf der Unterengstringer Chlosterstrasse – auf diese weichen manche Verkehrsteilnehmer aus, die keine Lust auf Tempo 30 haben – sei es zu Differenzen gekommen. Konkret unterscheiden sich die Daten, die der Kanton dort erhoben hat, von jenen, die die Gemeinde Unterengstringen dort erhoben hat. «Diese Differenz kann durch die Verlängerung des Versuchs verifiziert werden. Sollte sich aber bei der Auswertung des Monitorings zeigen, dass es noch Unklarheiten bei den Versuchsdaten gibt, könnten aufgrund der Verlängerung noch weitere Daten erhoben werden», schreibt der Regierungsrat.

Zur Erinnerung: Unterengstringen hatte – gemäss dem offenen Brief des Gemeinderats – im Rahmen des 30er-Tests eine Verdopplung der Verkehrszahlen auf der Chlosterstrasse festgestellt.

Die andere Seite der Medaille: Mit der Verlängerung hat der Kanton letztlich einen Wunsch der SP Schlieren erfüllt. Sie hatte eine Petition mit 612 Unterzeichnenden für die Verlängerung des Tests eingereicht. Vor dem Test galt auf der Engstringerstrasse noch Tempo 50.