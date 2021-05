Schlieren/Uitikon - Im Herbst entscheidet das Volk, ob die Buslinie 201 weiter besteht oder nicht

Bahnschranke sorgt für Verspätungen

In der Stellungnahme des Schlieremer Stadtrates zu den ZVV-Fahrplänen für die Jahre 2022 und 2023 kommt die Anbindung an Uitikon und Birmensdorf zur Sprache. So beträgt das Zeitfenster zum Umsteigen zwischen den Linien 201 und 215 bei der Haltestelle Uitikon Dorf wochentags lediglich eine Minute. An Wochenenden verpassen sich die Busse sogar um eine Minute. Auch werde die Möglichkeit, von Birmensdorf via Uitikon Post nach Schlieren zu gelangen, durch unglückliche Abläufe verunmöglicht. Was in der Theorie funktionieren sollte, gelingt nicht: «In der Praxis wird der in Birmensdorf losfahrende Bus in der Regel an der Bahnschranke in Birmensdorf länger aufgehalten, weshalb der Anschluss knapp verpasst wird.» In Absprache mit der Gemeinde Uitikon unterstütze man das Begehren nach einer Optimierung der beiden Linien, hält daher der Schlieremer Stadtrat in seiner Stellungnahme zum ZVV-Fahrplan fest. Das Begehren war aus der Bevölkerung eingereicht worden.