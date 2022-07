Die Altberger Waldhütte der Naturfreunde Schlieren wird 90

Schlieren/Oetwil Ihr magischer Ort am Altberg: Die Waldhütte der Naturfreunde Schlieren wird 90 Jahre alt 1932 erbauten sich Büezer der Wagi und der Gasi Schlieren im Altberger Wald bei Oetwil ein Freizeitrefugium. Heute kommen die Vereinsmitglieder noch immer in der Hütte zusammen und bewirten Spaziergänger mit Plättli, Würsten und Kafi Lutz. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 17.07.2022, 16.09 Uhr

Das Hüttenfieber am Altberg geht auch nach 90 Jahren weiter. Von links nach rechts: Hüttenwart Reto Matossi aus Ebmatingen, Probegastgeberin Heidi Behringer aus Rudolfstetten, Hüttenwart Claude Preter aus Oberengstringen, Vereinsmitglied der Naturfreunde Schlieren Albert Räss aus Geroldswil und Probegastgeber Toni Behringer aus Rudolfstetten. Sibylle Egloff

Die Sonnenstrahlen schaffen es nur teilweise durch die Baumkronen. Das Blätterdach schützt an diesem heissen Samstagnachmittag vor der Hitze. Nichtsdestotrotz tropft einem der Schweiss beim Aufstieg zur Waldhütte der Naturfreunde Schlieren am Altberg von der Stirn.

Vereinsmitglied Albert Räss schuf die Holzfiguren entlang des Weges zur Waldhütte. Sibylle Egloff

Gesäumt wird der Weg von Holzfiguren. «Das ist der Januskopf. Ankommende begrüsst er mit einem Lächeln und Weggehenden zeigt er einen Lätsch», sagt Albert Räss und lacht. Der 84-jährige Geroldswiler hat die Holzkunst in den vergangenen 40 Jahren erschaffen und die Gestalten mit der Motorsäge direkt in die Baumstämme gefräst. Räss ist eines von über 120 Mitgliedern der Naturfreunde Schlieren, die hier im Wald bei der Altberghütte ihren Zufluchtsort haben und Wanderinnen und Wanderern am Samstag- und Sonntagnachmittag zum Einkehren einladen.

Ein Eichhörnchen weist den Weg zur Hütte. Sibylle Egloff

Ein Freizeitort für Büezer der Wagi und der Gasi

Und das nun schon seit 90 Jahren. Die Hütte feiert nämlich Jubiläum. 1932 erschufen sich die Büezer der Wagi und der Gasi Schlieren mit einem Budget von 3500 Franken einen Freiraum, um ihre Freizeit sinnvoll und kostengünstig zu gestalten. Der Verein Naturfreunde Schlieren, ursprünglich eine Organisation der Arbeiterschaft mit sozialistischem Gedankengut, existiert bereits seit 1919.

Dem über 100-jährigen Verein gehören auch Claude Preter aus Oberengstringen und Reto Matossi aus Ebmatingen an. Sie sind Gastgeber an diesem Samstagnachmittag. Preter steht am Grill. Er bereitet die Spezialität der Altberghütte zu: «Bratwurst im Chörbli». Beliebt sind überdies Fleisch- und Käseplättli sowie Most, Bier und Kafi Lutz. «Wir bieten auch ein Waldfest an», sagt Preter und erklärt: «Das ist ein Cervelat mit Brot. Weil wir die Enden einschneiden nennen wir ihn auch Züri-Chräbs.»

Grillmeister und Hüttenwart Claude Preter bereitet die Spezialität des Hauses zu: Bratwurst im Chörbli. Sibylle Egloff

Der 46-Jährige setzt sich schon seit 18 Jahren als Hüttenwart für die Bewirtung der Gäste ein. Für ihn hat die Hütte im Wald etwas Magisches. «Ich bin sonst kein Vereinsmensch. Doch dieser Ort ist wahnsinnig schön. Jedes Mal wenn ich hier oben bin, habe ich Freude. Ich kann abschalten und treffe so viele verschiedene Menschen», sagt Preter, der barfuss und mit einem Bier in der Hand die Würste auf dem Grill wendet.

Eine schöne Abwechslung zum kopflastigen Berufsleben

Ähnlich geht es seinem Vereinskollegen Reto Matossi. Er ist in Weiningen aufgewachsen und engagiert sich trotz seinem Umzug ins Zürcher Oberland seit 20 Jahren als Hüttenwart. «Es ist eine schöne Abwechslung zum Alltag. Die Büezer sind nicht mehr so zahlreich vertreten. Die Hälfte der Hüttenwarte arbeitet im Mittleren Kader. Hier oben kann man das Theoretische und Kopflastige hinter sich lassen», sagt Matossi.

Toni und Heidi Behringer aus Rudolfstetten hatten am Samstag einen Schnuppereinsatz als Hüttenwarte. Sibylle Egloff

Unterstützt werden er und Preter an diesem Nachmittag von Heidi und Toni Behringer aus Rudolfstetten. «Wir sind letztes Wochenende nach dem Biken hier eingekehrt und haben gesehen, dass der Verein auf der Suche nach Hüttenwarten ist. Wir können uns das gut vorstellen und sind nun am Schnuppern», sagt Heidi Behringer. Zu tun gibt es so einiges. «Normalerweise ist im Sommer nicht so viel los, die meisten besuchen uns im Frühling, Herbst und Winter. Doch heute haben wir viel Betrieb», sagt Preter.

Christoph Germann übt sich im «Plättlen», der Hüttensportart der Naturfreunde Schlieren. Sibylle Egloff

Und so erfrischt sich auch sein Nachbar Christoph Germann mit seinen Söhnen Maxim und Louis nach einem Waldspaziergang mit Most auf der Veranda neben der Hütte. Nach der Verschnaufpause wird gespielt. Vereinsmitglied Räss führt sie in den Hüttensport Plättle ein. Dabei wird mit Eisenplatten auf einen Holzpflock geschossen. «Wer dem Holz am nächsten kommt, gewinnt», erklärt Räss. Maxim und sein Vater schlagen sich nicht schlecht – und so vergisst der Kleine auch ganz schnell, dass er von einer Wespe gestochen wurde.

«Einmal im Jahr im Frühsommer führen wir eine Hüttenmeisterschaft durch. Der Sieger erhält einen Salami oder sonst einen feinen Preis», sagt Räss. In der Hütte, die über eine Küche mit Holzfeuerherd und im Estrich über sechs Betten zum Übernachten verfügt, gibt er Einblick in die uralten Hüttenbücher.

Einblick in die Hüttenbücher. Die Einweihung fand am 28. August 1932 statt. Sibylle Egloff

Das älteste beginnt im Jahr 1932. «Hütteneinweihung. Sonntag, den 28. August 1932», steht im ersten Eintrag. Zahlreiche Vereine, Organisationen und Familien aus der Region und von weiter weg besuchten die Hütte der Naturfreunde Schlieren in den 90 Jahren. Das bezeugen die vielen Einträge.

Grüsse aus der Vergangenheit. Vier Hüttenbücher voller Geschichten und Erinnerungen. Sibylle Egloff

Einmal im Monat wird repariert und ausgebessert

Damit die Hütte die 90 Jahre unbeschadet überstanden hat, haben die Naturfreunde viel Arbeit investiert. Nach dem Ausbau des Kellers wurde 1950 eine Wasserleitung mit Pumpe erstellt, damit das Wasser nicht mehr länger von der 40 Höhenmeter tiefer gelegenen Quellfassung hinaufgetragen werden musste. Installiert wurde ebenso eine Drahtseilbahn, mit der man auf einem Rollwagen und Seilen alle Getränke und schwere Gegenstände zur Hütte hinaufbefördern kann.

Und auch im Innern der Hütte gab es Verbesserungen, so wurde vor ein paar Jahren der Schimmel im Keller behandelt. Und auch draussen gibt es immer wieder etwas zu tun. So müssen die Wege und Treppen sicher und unterhalten sein. An jedem letzten Wochenende im Monat kümmern sich die Vereinsmitglieder darum. Deshalb bleibt dann die Hütte geschlossen.

Schnaps für den Kafi Lutz darf im Angebot nicht fehlen. Sibylle Egloff

Um 18 Uhr ist der Probeeinsatz von Heidi und Toni Behringer zu Ende. Die beiden sind etwas erschöpft. «Es ist strenger, als wir uns das vorgestellt haben. Man ist immer auf Trab, bewirtet die Leute und muss gleichzeitig schauen, dass das Feuer am Grill und am Herd nicht ausgeht», sagt Toni Behringer. Sie würden sich ein mögliches Engagement als Hüttenwarte zu Hause nochmals durch den Kopf gehen lassen. Hüttenwart Preter hat keine Bedenken, dass sich neue Leute finden, die anpacken. «Dieser Ort hat in den vergangenen 90 Jahren immer wieder Leute verzaubern können. Und so wird es auch weitergehen.»

