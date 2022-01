Schlieren/Oberengstringen Blind Date vor der Kamera: Diese zwei Limmattaler suchen beim Znacht die grosse Liebe Sandra Oggenfuss aus Schlieren und «Bachelorette»-Kandidat Robert Ramseier aus Oberengstringen nehmen an der neuen Dating Show «First Dates – Znacht für Zwei» teil. Sie setzen lieber auf die persönliche Begegnung statt auf Kennenlern-Apps. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 19.01.2022, 05.00 Uhr

Romantisches Dinner bei Kerzenschein? Sandra Oggenfuss aus Schlieren und Robert Ramseier aus Oberengstringen wollen sich bei der Dating-Show «First Dates – Znacht für Zwei» verkuppeln lassen. Ob die Macher ins Schwarze treffen, sieht man ab heute Mittwoch auf Oneplus. Valentin Hehli

In Zeiten von Onlinedating findet das Kennenlernen immer häufiger in der virtuellen Welt statt, bevor man sich dann tatsächlich real gegenübersteht. Nicht so bei der neuen Sendung «First Dates – Znacht für Zwei», welche ab heute Mittwoch auf dem Schweizer Streamingdienst Oneplus zu sehen ist. Der Moderator und Gastronom Maximilian Baumann sowie seine Servicemitarbeitenden empfangen die Singles, die sich zuvor noch nie gesehen und noch nie miteinander geschrieben haben, für ein gemeinsames Abendessen.

Zu den Kandidatinnen und Kandidaten gehören auch zwei Limmattaler. Sandra Oggenfuss aus Schlieren und Robert Ramseier aus Oberengstringen wagen das Abenteuer Blind Date. «Mich reizte der Überraschungseffekt, wenn ich der Person zum ersten Mal begegne», sagt Robert. Sandra hingegen gefiel die Idee, dass jemand anderes für sie einen potenziellen Partner aussucht. «Ich war sehr gespannt, wer da für mich ausgewählt wurde», sagt die 34-jährige Zahnspezialistin bei einer Krankenkasse. Sie war schon an Speeddating-Veranstaltungen, doch ein einzelnes Blind Date hatte sie bisher noch nicht.

Auch Robert hatte noch nie eine solche Verabredung. Obwohl seine Teilnahme bei der Sendung «Die Bachelorette» im Jahr 2020 durchaus auch als Blind Date durchgehen könnte. Schliesslich wusste er zu Beginn auch nicht, dass er gegen 21 Kontrahenten – darunter auch gegen den Dietiker Fabio Ambrosio – um die Gunst von Chanelle Wyrsch kämpfen würde.

Kennt den Oberengstringer Robert Ramseier schon: Chanelle Wyrsch, die Bachelorette aus dem Jahr 2020. Screenshot: 3+

Die Bachelorette war ihm zu gross

Roberts Fazit nach dieser Erfahrung: «Ich brauche definitiv eine Frau, die kleiner ist als ich. Chanelle war mit hohen Absätzen grösser und mein Nacken schmerzte immer nach unseren Dates», sagt der 26-Jährige und lacht. Die Zeit in Thailand habe er sehr genossen. «Geklappt hat es nicht mit uns, aber Chanelle und ich sind mittlerweile sehr gut befreundet.» Abgesehen von der Grösse hat Robert keine genauen Vorstellungen vom Aussehen seiner Traumfrau. «Wichtig ist mir, dass sie eine schöne Ausstrahlung und tolle Augen hat, intelligent und zielstrebig ist.»

Partnerbörsen sind nicht ihr Ding: Sandra Oggenfuss und Robert Ramseier suchen ihr Liebesglück vor der Kamera. Valentin Hehli

Dass er nochmals vor den Kameras nach der Liebe sucht, das kam eher überraschend. «Ich wurde angefragt und habe mir gedacht, diese freie Minute nehme ich mir. Vielleicht wird ja was draus», sagt Robert, der ein eigenes Architekturbüro betreibt. Dank sozialer Medien und Dating-Apps könne man sich heute viel unkomplizierter kennen lernen, findet er. Doch gleichzeitig habe das Ganze so auch etwas an Zauber verloren. Dieser Ansicht ist auch Schlieremerin Sandra. «Sich online kennen zu lernen ist der falsche Weg. Man sollte die Person zuerst sehen und mit ihr reden», sagt sie. Anstand und Respekt seien ihr sehr wichtig. «Leider fehlt das heutzutage bei vielen. Vermutlich auch, weil man online weniger Hemmungen hat.»

Wenn er Katzen nicht mag, hat er keine Chance

Sandra bezeichnet sich als glückliche single Frau. «Ich bin zufrieden mit meinem Leben, ich habe eine tolle Familie und gute Freunde. Wenn ich eine Beziehung führe, dann soll es passen. Ich möchte nicht wie andere mit jemandem zusammensein, nur um nicht einsam zu sein.» Eines habe sie aus ihren bisherigen Beziehungen gelernt: «Die Liebe muss nicht immer perfekt sein, sondern einfach nur ehrlich.» Selbstbewusste, charmante und leidenschaftliche Gentlemen haben es Sandra angetan. Zudem habe sie eine Schwäche für Deutsche, Italiener und Spanier. Tierlieb muss der Partner an ihrer Seite ebenso sein. «Wer meine beiden Katzen nicht mag, der ist nicht der Richtige für mich.»

Die beiden Limmattaler hatten Spass bei den Dreharbeiten. «Es war eine gute Erfahrung», sagt Robert. Und Sandra ergänzt: «Ich würde ganz sicher wieder mitmachen.» Ob die beiden dank der Sendung die grosse Liebe gefunden haben oder das Abendessen zumindest zu einem zweiten Date führte, das dürfen sie nicht verraten. Sie sagen nur so viel: «Es hat sich definitiv gelohnt, dabei zu sein.»

Robert aus Oberengstringen hat seinen Auftritt am 19. Januar in der zweiten Folge von «First Dates – Znacht für Zwei» auf Oneplus. Sandra aus Schlieren ist in der fünften Folge am 2. Februar zu sehen.

