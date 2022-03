Schlieren/Dietikon Wegen Putin: Schlieremer zahlen bald mehr als doppelt so viel fürs Gas, Dietikon dürfte folgen Weil die Preise für den Gasimport so stark gestiegen seien, müsse nun der Gastarif um rund 132 Prozent erhöht werden, sagt der Schlieremer Stadtrat. Und das, obwohl die Preise bereits zum Jahreswechsel um 50 Prozent gestiegen waren. Auch in Dietikon steht wohl eine deutliche Preiserhöhung bevor. Lukas Elser Jetzt kommentieren 23.03.2022, 19.25 Uhr

Auch in Schlieren ist man von Putin abhängig. Denn seit Jahren wird hier kein eigenes Gas mehr produziert. Im Bild: Das Gaswerkareal in Schlieren. Sandra Ardizzone

Nun hat der Krieg in der Ukraine auch konkrete Auswirkungen auf das lokale Geschehen im Limmattal. Denn bald bezahlen Schlieremerinnen und Schlieremer mehr als doppelt so viel für Gas. Der Schlieremer Stadtrat teilte am Mittwochmorgen mit, dass er am 17. März eine erneute Erhöhung der Gaspreise beschlossen hatte: «Durch den Ausbruch des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine steigen die Einkaufspreise für Erdgas täglich in derart grossen Schritten, dass eine Anpassung des Gastarifs unumgänglich ist.»

56 statt 24 Rappen pro Kilowattstunde

Er habe deshalb den Gastarif für das Standardprodukt per 1. Mai um rund 132 Prozent erhöht. Ein Beispiel: Wer einen Jahresverbrauch bis 11'270 Kilowattstunden verzeichnet, bezahlt pro Kilowattstunde nicht mehr wie bis anhin 24 Rappen, sondern neu 56 Rappen.

Es ist bereits die zweite Tariferhöhung, die innert weniger als einem halben Jahr beschlossen wurde. Der Stadtrat hatte den Gastarif bereits im Herbst 2021 per 1. Januar angepasst. Damals wurden die Preise für das Standardprodukt um fast 50 Prozent erhöht. Begründet wurde die Massnahme damals ähnlich wie jetzt mit den stark gestiegenen Einkaufspreisen. Bemerkenswert: Obwohl damals noch niemand mit einem Krieg in der Ukraine gerechnet haben dürfte, erwartete der Stadtrat schon damals eine weitere Verschlechterung der Situation: «Die Preisprognosen für 2022 gehen von einem weiterhin steilen Anstieg aus», hiess es damals.

Die düstere Prognose trifft jetzt ein

Seine Prophezeiung traf denn auch ein: Dem Stadtrat zufolge sind die Gaspreise zwischen 1. Januar und 28. Februar nochmals um mehr als 20 Prozent gestiegen. Und wie sich die Preise in Zukunft entwickeln, ist gemäss Stadtrat auch völlig unklar:

«So war beispielsweise auf Anfang März von einem Preisanstieg von 86 Prozent, am 3. März von 145 Prozent, am 9. März von 193 Prozent und am 17. März von 100 Prozent auszugehen.»

Und weiter: «Fest steht einzig, dass die finanziellen Reserven der Gasversorgung per Ende März voraussichtlich aufgebraucht sein werden.» Der Stadtrat rechnet erneut mit einer weiteren Verschärfung der Situation: «Es zeichnet sich bereits heute ab, dass der Wintertarif, welcher vom 1. Oktober bis 31. März gilt, ebenfalls massiv erhöht werden muss», schreibt er in einer Mitteilung.

Verständnis für Betroffene, aber keine finanzielle Unterstützung

Der Stadtrat scheint sich der Folgen seines Entscheids für die betroffenen Schlieremer Gaskonsumenten bewusst zu sein. Er schreibt: «Eine derart massive Erhöhung des Gastarifs, nur vier Monate nachdem bereits eine grosse Erhöhung vorgenommen werden musste, kann grosse Auswirkungen auf die finanzielle Situation der Gasbeziehenden haben.»

In einer Mitteilung schreibt er zudem: «Mit Rücksicht auf die finanzielle Situation der Gasbeziehenden, welche unter Umständen aufgrund dieser Preisentwicklung in finanzielle Schwierigkeiten geraten können, verzichtet der Stadtrat auf den Entzug der aufschiebenden Wirkung bei einem Rekurs.» Zur Erklärung: Rekurse können die Umsetzung behördlicher Massnahmen verzögern. Deshalb darf der Stadtrat in Ausnahmefällen die ursprünglich definierte Frist für die Umsetzung einer Massnahme auch dann durchsetzen, wenn ein Rekurs diese Frist hinausschieben würde.

Wärmere Jahreszeit soll Preiserhöhungen abfedern

Stadtrat Christian Meier (SVP). Sandra Ardizzone

Auf finanzielle Hilfe der Stadt können die Betroffenen derweil nicht zählen. Gemäss dem aktuell für das Geschäft zuständigen Stadtrat Christian Meier (SVP) ist eine monetäre Unterstützung weder jetzt noch in Zukunft vorgesehen: «Wir können eine solche Massnahme nicht beschliessen, weil sie gegenüber den anderen, die kein Gas konsumieren, eine Ungleichbehandlung bedeuten würde.»

Meier gibt zudem zu bedenken, dass das Problem für die betreffenden Haushalte nicht dramatisch sein könne: «Schliesslich tritt die Tariferhöhung erst in Kraft, wenn es bereits etwas wärmer ist – und der Gaskonsum sowieso geringer ausfällt.»

Eine Gaspreiserhöhung wie in Schlieren zeichnet sich übrigens auch in Dietikon ab. Auf Anfrage teilt Infrastrukturvorsteher Lucas Neff (Grüne) mit, dass seine Abteilung am Montag einen entsprechenden Antrag an den Stadtrat stellen werde. Mehr will er dazu nicht sagen, da es sich um ein laufendes Geschäft handle.

