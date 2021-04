Schlieren/Dietikon Von der Herberge zur pädagogischen Institution: Die Jugendwohngruppen Limmattal feiern ihr 30-jähriges Bestehen Sozialarbeiter Drago Juric, Stiftungsratspräsidentin Carol Hofer und Gesamtleiter Roland Gsell erzählen anlässlich des Jubiläums vom Freud und Leid in den Jugendheimen in Schlieren und Dietikon. Sibylle Egloff 30.04.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roland Gsell, Gesamtleiter, Carol Hofer, Stiftungsratspräsidentin Stiftung Jugend und Wohnen, und Drago Juric, Leiter Haus Schlieren, vor dem stattlichen Anwesen an der Turmstrasse in Schlieren. Hier werden bis zu acht Jugendliche betreut. Severin Bigler

Das stattliche Backsteinhaus an der Turmstrasse auf dem ehemaligen Gelände des Gaswerks Schlieren bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus einem schwierigen Umfeld seit 30 Jahren ein temporäres Zuhause. Viele von ihnen erlebten Gewalt, Missbrauch und Konflikte daheim. Am 1. Mai 1991 übernahmen zwei Festangestellte der Jugendkommission des Bezirks Zürich-Land (heute Dietikon) die Betreuung im gemieteten Hausteil 14. Dieses Datum wird als Geburtsstunde der Jugendwohngruppen Limmattal verstanden. Dazu zählt nicht nur das Haus Schlieren, sondern auch der Standort an der Neumattstrasse in Dietikon sowie eine Aussenwohnung in dessen Nähe.

«Die Jugendarbeit hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten stark entwickelt. Man hat gemerkt, dass Jugendliche aus instabilen Verhältnissen mehr brauchen als bloss eine kurze räumliche Distanz zur Familie», sagt Carol Hofer. Seit 2013 ist sie Präsidentin des Stiftungsrats der Stiftung Jugend und Wohnen, der Trägerin der Jugendwohngruppen Limmattal.

Die Veränderungen persönlich miterlebt hat Sozialarbeiter Drago Juric. Er betreut seit 22 Jahren Bewohnerinnen und Bewohner im Haus Schlieren und übernimmt dort die Heimleitung. Eigentlich hatte der gebürtige Kroate vor, nur für zwei oder drei Jahre zu bleiben. «Und nun steht 2025 schon meine Pensionierung vor der Türe», sagt Juric und lacht. Er sieht sich zwar nicht als Papi der Jugendlichen und doch findet er, dass er bei der Erziehung keinen Unterschied mache zwischen seinen eigenen Kindern und den jungen Menschen, die in seiner Obhut sind.

Eine Vertrauensperson zum Dampf ablassen

«Die Jugendlichen haben ja schliesslich Eltern. Ich bin als Vertrauensperson für sie da und gebe ihnen durch meine Anwesenheit eine gewisse Sicherheit», sagt der Schlieremer. Oft reiche es nur schon, den Jugendlichen zuzuhören, wenn sie nach der Schule oder der Arbeit Dampf ablassen müssen. In manchen Fällen geht es aber auch so weit, dass Juric seinen Schützlingen eine grosse psychische Stütze ist. «Ein Bewohner traute sich zum Beispiel nicht, das Grab seines Vaters auf eigene Faust zu besuchen. Ich begleitete ihn auf den Friedhof und gab ihm so die Kraft, künftig alleine zu gehen.»

In den Anfangszeiten habe das Haus Schlieren eher einer Jugendherberge geglichen, so Juric. «Zu Beginn wurde keine 24-Stunden-Betreuung mit Nachtdienst geboten. Die Jugendlichen waren vom Freitagabend bis am Montagmorgen sich selbst überlassen», erinnert sich der 60-Jährige. Dieser Zustand habe eine fachliche Arbeit verunmöglicht. «Übers Wochenende vergassen die Jugendlichen die erlernten Muster und Regeln. Am Montag konnten wir Sozialarbeiter daher immer wieder von vorne anfangen.»

Wollen Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen einen sicheren Wohnort bieten: Gesamtleiter Roland Gsell, Stiftungsratspräsidentin Carol Hofer und Sozialarbeiter Drago Juric im Treppenhaus des Schlieremer Sitzes der Jugendwohngruppen Limmattal. Severin Bigler

Durch die Professionalisierung der Jugendsozialarbeit hat sich das nach und nach geändert. Ein wichtiger Schritt dafür war 1996 die Anerkennung der Institution als dezentrales Jugendheim Limmattal und die damit verbundene Aufnahme in die Liste der Interkantonalen Heimvereinbarung. 2002 folgte die Anerkennung durch das Bundesamt für Justiz. «Das bedeutete zwar eine Erleichterung, da dadurch ein höherer Stellenplan vorhanden war. Doch damit verbunden waren auch mehr Vorgaben. Und auch die Anforderungen an das Personal stiegen», sagt Roland Gsell. Der neue Gesamtleiter der Jugendwohngruppen Limmattal stammt aus Urdorf und hat seine Stelle vor fünf Monaten angetreten. Dies hat einen tragischen Hintergrund.

Der Tod der früheren Leiterin hinterliess eine grosse Lücke

«Seine Vorgängerin Maya Loosli ist im September 2020 an ihrem langjährigen Krebsleiden verstorben», sagt Stiftungsratspräsidentin Hofer. Das sei für alle Mitarbeitenden, aber auch für die Jugendlichen ein grosser Verlust gewesen. «Neben Drago Juric war sie die gute Seele des Hauses. Sie wurde von allen geliebt, nicht nur wegen ihrer menschlichen Wärme, sondern auch wegen ihrer Fachlichkeit», so Hofer. Das Heim und die Jugendlichen seien ihr so sehr am Herzen gelegen, dass sie noch vor ihrem Tod für eine Nachfolge gesorgt habe. «Mir war bewusst, dass ich in sehr grosse Fussstapfen trete. Für Maya Loosli war dies elf Jahre lang nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung», sagt Gsell. Er beabsichtige daher nicht, sie zu ersetzen, sondern seine eigene Rolle zu finden.

Zurück zu den Anfängen: Dank dem Beizug von Fachkräften wurde die Institution immer mehr auf eine sozialpädagogische Betreuung ausgerichtet. «Ein Modell der Partizipation und ein gruppenzentriertes Statussystem wurden eingeführt», erklärt Juric. Dieses wird noch heute angewendet. «Es geht dabei eben nicht um ein Tätschmeister-Prinzip, sondern darum, dass die Jugendlichen mit Privilegien und Pflichten klarkommen.» Deswegen gibt es auch im ganzen Haus WLAN-Empfang. «Wir möchten den Jugendlichen das Smartphone und den Konsum von sozialen Medien nicht verbieten, sondern ihnen einen gesunden Umgang damit lehren», sagt Juric.

Umbau vereinte die beiden Hausteile

Weitere Meilensteine in der 30-jährigen Geschichte der Jugendwohngruppen Limmattal sind der Umbau und Durchbruch der beiden Hausteile in Schlieren, 2004 im Parterre und 2010 im ersten Stock. Seit 1997 mietet man nämlich zusätzlich zum Hausteil an der Turmstrasse 14 auch den Hausteil Nummer 12. «So wurde das Haus Schlieren zu einer Einheit. Die Jugendlichen haben bei der Möblierung und Einrichtung kräftig mitgeholfen und so gemeinsam mit uns Betreuern eine wohnliche und gemütliche Atmosphäre geschaffen», erzählt Juric.

Auch die Führungsform der Jugendwohngruppen Limmattal wandelte sich. Der am 2. Juni 1991 gegründete Verein Jugend und Wohnen Limmattal wurde 2004 aufgelöst. Ein Jahr später übernahm die neue Stiftung Jugend und Wohnen die Trägerschaft. Walter Trottmann, Mitbegründer und langjähriger Stiftungsratspräsident, übergab das Präsidium 2013 an Carol Hofer. «Ich fasste sofort die Aufgabe, das Haus am Standort Dietikon, das seit vielen Jahren gemietet wird, der Stadt abzukaufen», erzählt die Uitiker Altgemeinderätin. 2016 gelang der Erwerb und 2017 konnte die sanierte Liegenschaft in Dietikon wieder bezogen werden.

Ehemalige kommen immer noch gerne zu Besuch

Hofer schätzt die Offenheit der Jugendlichen, wenn sie sie für ein alljährliches Abendessen besucht. «Dass sie einfach so von ihrem oftmals nicht einfachen Leben erzählen können, beeindruckt mich.» Das sei für sie ein Zeichen, dass die Wohngruppe für Bewohnerinnen und Bewohner eben nicht nur ein Heim, sondern eine Heimat auf Zeit sei. «Vom negativen Ruf, der Heimen sonst anhaftet, spüren wir hier nichts», sagt Gesamtleiter Gsell. Auch wenn die Jugendlichen oftmals nur ein bis zwei Jahre in der Wohngruppe verbringen, so scheint sie diese Zeit zu prägen. «Wir stehen mit einigen Ehemaligen noch immer in Kontakt», sagt Juric. Er finde es toll, wenn er seine Schützlinge wiedersehe. «Zum Einweihungsfest des renovierten Hauses in Dietikon erschien ein Paar, das sich in der Wohngruppe kennen gelernt hatte. Und zu unserer Freude kam es mit seinem Baby vorbei.»

Eine Feier zum 30-jährigen Bestehen muss wegen Corona noch etwas warten. Auch sonst schränkt die Pandemie die Jugendlichen ein. «Ihnen wird in der Krise besonders viel weggenommen. Sie leiden darunter, dass Sport, Ausgang und gesellige Anlässe derzeit nur schwer oder gar nicht möglich sind und sie auf ihre gewohnten Rituale verzichten müssen», sagt Gsell. Doch die Solidarität sei enorm gross. «Das Einhalten der Maskenpflicht und das Desinfizieren der Hände geht ohne Probleme.» Trotz eines schwierigen 2020 und der andauernden Pandemie blicken er, Hofer und Juric positiv in die Zukunft. Sie sagen: «Wir wollen weiterhin ein sicherer Ort für junge Menschen sein, an dem sie sich so entwickeln können, dass sie bei ihrem Austritt ein wirtschaftlich gesichertes neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen können.»